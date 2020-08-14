Прозрачные урлы

На российском голосовании по поправкам в Конституцию впервые на национальном уровне была опробована система онлайн-голосования. Опыт получился неудачный: сообщалось о случаях, когда избирателю удалось проголосовать дважды или не удалось проголосовать вообще, система периодически зависала, наблюдение за дистанционным голосованием было практически невозможно. А после выборов произошла масштабная утечка данных паспортов избирателей — правда, в штабе по контролю и наблюдению за голосованием подлинность данных опровергли.

Во многих странах возможность проголосовать в интернете присутствует на выборах разного уровня. И вообще, взаимоотношения человека с государством все больше переходят в интернет, но важно сделать это взаимодействие удобным и безопасным.

Разбираемся, как это работает в Эстонии, где практически все услуги доступны в интернете, а онлайн-выборы проходят уже 15 лет.

Любые услуги — онлайн

Эстония — небольшая страна с населением менее двух миллионов человек, но в сфере развития электронного государства она опережает многих, точнее — практически всех. В глобальном рейтинге ООН, который оценивает развитие электронных услуг и инфраструктуры, Эстония занимает третью строчку в мире, уступая только Дании и Южной Корее.

В Эстонии практически все можно сделать через интернет: подать налоговую декларацию и оплатить налоги, продлить или получить необходимый документ, записаться ко врачу, получить рецепт, открыть счет в банке, зарегистрировать компанию. И проголосовать на выборах.

— По сути, есть три вещи, которые нельзя сделать онлайн: вступить в брак, развестись, продать или купить квартиру, —

говорит Маргус Арм, представитель департамента государственной инфосистемы. — В этих случаях все-таки требуется личное присутствие.

Основной элемент в системе e-государства — ID-карта, которая есть у каждого резидента Эстонии. Получая ID-карту, человек также получает набор PIN-кодов, с помощью которых происходит аутентификация пользователя.

Первые ID-карты были выпущены в 2002 году. По словам Маргуса Арма, сейчас ими пользуются около 70 % населения.

— С 2002 года эта цифра растет, — говорит он. — Думаю, 70 % — это потолок, не будет такой ситуации, когда 100 % населения полностью перейдут на электронные услуги, некоторые все равно предпочитают личное общение.

Маргус Арм представитель департамента государственной инфосистемы. Фото: ria.ee

Департамент государственной инфосистемы при Министерстве экономики — главное ведомство, отвечающее за бесперебойность работы системы электронных услуг, ее безопасность, создание новых и усовершенствование старых продуктов, а также за работу с запросами и жалобами населения. При этом у большинства министерств и государственных ведомств есть свои IT-отделы, которые предоставляют профильные услуги онлайн.

Ежегодный бюджет департамента государственной инфосистемы — 10 миллионов евро, это около 5 % от общих государственных расходов на электронные услуги. По словам Маргуса Арма, переход в интернет все равно позволяет государству сокращать общие расходы: поддерживать такую систему дорого, но благодаря виртуальным приемным можно закрыть часть обычных приемных, которыми теперь пользуется меньшая часть населения.

Безопасность личных данных

Согласно осеннему опросу Министерства обороны, 57 % эстонцев считают использование государственных электронных услуг безопасным.

Действительно, масштабных утечек данных в Эстонии в последние годы не случалось. По словам Маргуса Арма, самый распространенный вариант киберпреступлений — фишинг, то есть попытка получить доступ к конфиденциальной информации о человеке у него самого. Чаще всего мошенники пытаются узнать у владельцев номер их ID-карты, ПИН-код, данные о кредитных картах.

Эстонские избиратели во время голосования. Фото: ЕРА

— Мы стараемся поднять уровень компьютерной грамотности граждан, — говорит Арм.

— Важно научить людей распознавать мошенничество, регулярно объяснять, что нельзя делиться ни с кем личной информацией.

При этом Маргус Арм считает электронную систему хранения данных в целом более безопасной.

— Когда личные данные хранятся на бумаге, допустим медицинская информация о пациенте, вы не можете проверить, кто и когда получал доступ к этой информации, — объясняет он. — Если данные хранятся на сервере, необходимо залогиниться, чтобы получить к ним доступ, — и вся эта информация сохраняется в системе, в любой момент можно проверить, кто получал доступ к этим данным. Если гражданин считает, что к его данным получил доступ кто-то посторонний, он может обратиться к нам — мы будем проверять запрос.

Выборы через интернет

Важная составляющая е-государства — интернет-выборы. Эстония стала первой страной в мире, протестировавшей систему электронного голосования: онлайн-выборы на муниципальном уровне прошли здесь еще в 2005 году.

Локальный опыт сразу прижился: систему стали совершенствовать и расширять. Сейчас голосовать онлайн в Эстонии можно на выборах всех уровней: муниципальном, национальном и на выборах в Европарламент.

На последних парламентских выборах в интернете проголосовала примерно половина всех избирателей.

Главный атрибут онлайн-голосования — ID-карта, документ, удостоверяющий личность, который есть у каждого эстонца. Интернет-выборы проходят через специальное приложение, которое можно установить на компьютер. Под каждые выборы пишется свое приложение — после оглашения результатов оно удаляется.

Чтобы зайти в приложение, необходимо пройти аутентификацию: ввести номер ID-карты и ПИН-код (PIN1), который знает только владелец карты. Определившись с кандидатом, необходимо подтвердить выбор вторым ПИН-кодом (PIN2). Только после этого голосование считается состоявшимся. Проголосовав, избиратель видит на экране компьютера QR-код, который в течение 30 минут можно использовать, чтобы удостовериться: система учла голос и выбор нужного кандидата.

— ПИН-коды от своей ID-карты знаете только вы, — подчеркивает Арне Койтмае, руководитель государственной службы по организации выборов.

— То есть, даже если вы потеряли свою ID-карту, никто, кроме вас, не сможет ею воспользоваться.

Критики электронных выборов обычно указывают на их очевидный минус: нельзя проверить, в какой обстановке голосовал человек и насколько свободным было его волеизъявление. В Эстонии эту проблему решили просто: голосовать через интернет можно бесконечное количество раз, система сочтет действительным только последний голос, а все предыдущие автоматически аннулируются.

Члены избирательной комиссии подсчитывают голоса в бюллетенях. Фото: ЕРА

Электронное голосование начинается за десять дней до самого дня выборов и заканчивается за четыре: то есть, проголосовав в интернете, человек может все равно прийти на участок. Списки избирателей синхронизированы с электронной системой: если человек проголосовал через интернет, а потом на участке, действительным будет считаться бумажный бюллетень.

Онлайн-наблюдатели

Анонимность интернет-голосования сохраняется благодаря шифрованию.

— После выбора кандидата человек получает подтверждение, что его голос был учтен, а сам голос зашифровывается (шифр состоит из номера кандидата и случайно сгенерированного числа), — рассказывает Арне Койтмае. — Перед подсчетом голосов система автоматически отделяет зашифрованный голос от цифровой подписи избирателя, то есть связь между ними пропадает. Комиссия получает только ваш голос, не имея представления, кому именно он принадлежит.

Электронные голоса подсчитывают члены Республиканской избирательной комиссии: при этом открыть «базу голосов» можно только с использованием нескольких ключей, которые распределены между членами комиссии. Поэтому фальсификации возможны, лишь если все члены комиссии договорились между собой.

Но тут действует дополнительный контроль — со стороны наблюдателей.

В отличие от обычных выборов, где количество наблюдателей ограничено как минимум вместимостью участка, наблюдать за подсчетом электронных голосов может любой человек. Это чуть сложнее, чем считать бумажные бюллетени, — необходимо понимание технической стороны: по словам Арне Койтмае, избирательная комиссия регулярно устраивает курсы для наблюдателей перед выборами. Для наблюдения за подсчетом голосов нужно скачать специальное приложение — сделать это может любой желающий.