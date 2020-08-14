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№ 87 от 14 августа 2020Читать номер
«По сути геноцид мирных граждан»
Заявление белорусской Ассоциации издателей региональной прессы «Объединенные МассМедиа»
«Новая газета»редакция
Уважаемые российские коллеги-журналисты, дорогие российские читатели, в этот сложный и очень важный для нашей страны период мы призываем к вашей солидарности и хотим поделиться информацией о происходящем.
Профессиональное сообщество белорусских издателей региональной прессы обращает ваше внимание на происходящее в нашей стране за последние месяцы — от начала президентской избирательной кампании и уже четвертый день после ее проведения:
- Весь период электоральной кампании 2020 года по выборам президента массово нарушались права журналистов и СМИ. Это является грубым нарушением свободы слова, принципов гласности и открытости избирательного процесса;
- Уже более 5000 человек подверглось задержаниям, угрозам и избиениям со стороны правоохранительных органов и спецслужб — только со времени основного дня голосования 9 августа. Есть факт применения табельного оружия против мирного населения.
Нас, издателей региональной прессы Беларуси, волнует не только судьба сотрудников, права журналистов и наше профессиональное будущее, но и судьба читателей, населения страны, которая уже четвертый день живет на грани гражданской войны. Журналисты изданий, которые мы представляем, отстаивают наши конституционные права, право населения знать правду о происходящем в стране.
- Мы призываем власти прекратить нарушение прав журналистов и СМИ, а тем более насилие против журналистов, а также и граждан, высказывающих протест мирным путем;
Мы призываем мировую общественность отреагировать на происходящее в Беларуси, поддержать белорусский народ всеми возможными способами;
- Мы требуем установления и привлечения к ответственности виновных в нарушениях прав журналистов и СМИ;
- Мы требуем освободить задержанных ни в чем не повинных людей, остановить насилие в стране и «разгоны-хапуны», по сути геноцид мирных граждан, несогласных с результатами выборов. Привлечь к ответственности тех, кто позволяет это делать, и взыскать с них нанесенный моральный и материальный ущерб людям и хозяйствам регионов;
- Мы требуем освободить всех задержанных журналистов и привлечь к ответственности тех, кто препятствовал и препятствует им заниматься профессиональной деятельностью;
- Мы требуем обеспечить соблюдение законности по свободе доступа к информации и прекратить тенденциозное освещение событий в стране через госСМИ, клевету, навешивание «ярлыков» и разжигание национального конфликта.
Постоянно обновляющийся список попавших под репрессии журналистов за время можно найти в сайте БАЖ по ссылке.
По данным ОО «Беларуская асацыяцыя журналістаў» от 13.08.20 11:59 количество задержаний журналистов по дням выглядит следующим образом:
- 9 августа — 24 задержания;
- 10 августа — 20 задержаний;
- 11 августа — 12 задержаний;
- 12 августа — 8 задержаний.
ОБ АССОЦИАЦИИ
Ассоциация издателей региональной прессы «Объединённые МасМедиа» была создана в 2009 году и на сегодняшний день объединяет 15 независимых медиа, как онлайн, так и печатных, из разных регионов Беларуси. Общий тираж печатных версий изданий, членов Ассоциации, превышает 70 000 экземпляров.
Главная цель Ассоциации – развитие среды, благоприятной для эффективнойработы независимых медиа и укрепления отрасли в целом. Ассоциацияфасилицируеткоммуникации и обмен опытом между частными издателями, содействует развитию рынка региональных СМИ.
Наши контакты:
E-mail: info@masmedyi.by
Сайт: www.masmedyi.by
Facebook: @unitedmassmedia