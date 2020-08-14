«Сидеть и умничать хорошо о том, как тут плохо»

Несмотря на постоянные вспышки заболеваний COVID-19, отсутствие сервиса, высокие цены, одним из популярных туристических направлений в России остается Крым.

«С 1 по 31 июля в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов», — сообщил глава региона Сергей Аксенов. На начало августа в аэропорт Симферополя ежедневно прибывает более 100 авиарейсов. В Крыму работает 752 объекта размещения, в частности 69 санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства туризма Крыма. В июле уровень загрузки отелей премиального сегмента на Южном берегу Крыма составил 95 %. Между тем на полуострове ширится эпидемия коронавируса, только за последние 4 дня в Крыму зафиксировано почти 200 случаев заболевания, а всего количество заболевших COVID-19 превысило 1500 человек. Тем не менее глава Минздрава Крыма Игорь Чемоданов сообщил «Новой», что ситуация с заболеванием «находится под контролем», и никаких ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом власти вводить не планируют.

Крымские чиновники описывают курортный сезон как успешный и нахваливают развитую туристическую инфраструктуру Крыма. «Новая газета» решила посмотреть, как проходит туристический сезон на полуострове на самом деле. Один из популярных видов отдыха в Крыму — автотуризм, вот и мы залили полный бак и отправились в путешествие от границ Севастополя до Феодосии и обратно.

Военные учения на туристических тропах

Лучшее, что есть в Крыму, — это природа, море, горы, заповедные леса. То есть все то, до чего пока не добралась цивилизация, местные девелоперы, государственные служащие и их друзья. Поэтому самым лучшим вариантом восхождения на вершину для ленивых будет прогулка по живописной горной тропе Шайтан-Мердвен, что в переводе с татарского значит «Чертова лестница». Тропа находится в начале Ялтинского горнолесного заповедника, расположенного неподалеку от поселка Олива, где почти все побережье отдано под госдачи первых лиц, а сами территории числятся на балансе у ФСО и ФСБ.

Фото: Надежда Исаева / для «Новой»

Подъем в размеренном темпе, с остановками на фотосессию занимает около 40 минут. Затем вы выходите на плато. Собственно, это и есть цель. Тут же на плато проходит маршрут Большой севастопольской тропы (БСТ), которая идет по границе Севастополя и Крыма. На вершине есть риск встретить вооруженных людей, одетых в стиле милитари без опознавательных знаков. С ними мы и столкнулись. Нас остановил мужчина с оружием.

— Мы просто хотели сфотографироваться. Почему нам нельзя подыматься? — Нельзя, здесь стрельбы. Тут полигон.

— Где полигон? На «Чертовой лестнице»? В лесах? Мы там никаких выстрелов не слышали.

— Подниматься на выступ опасно для вашей жизни, там стреляют, — продолжает настаивать наш собеседник в одежде цвета хаки.

Мужчина представиться не пожелал и даже не назвал ведомство, в котором служит, но пошел за старшим. Старшим оказался мужчина средних лет, одетый «по гражданке» — в футболке, шортах и бейсболке. Он не представился и тоже начал рассказывать легенду, но уже не «о полигоне», а «о военных учениях», которые вот-вот начнутся.

Хотя если заглянуть на кадастровую карту, то, кроме госдач первых лиц и санатория ФСБ, никаких охраняемых объектов поблизости нет.

…Едем дальше. Если вы собрались в Крым, тем более на машине, вам нужно знать, что мобильный интернет здесь работает очень плохо, поэтому навигатор и карты лучше загрузить заранее. Кроме того, вдоль трассы Ялта — Севастополь, как и на других дорогах побережья, очень мало мест для разрешенной остановки. Мы притормозили на подъезде к поселку Олива, чтобы наметить оптимальный маршрут по навигатору, но и тут столкнулись с силовиками. Росгвардеец, охранявший какие-то железные контейнеры, заявил, что здесь расположены объекты государственной важности, поэтому остановка запрещена. Дальше по трассе возвышались шестиметровые заборы госдач с камерами видеонаблюдения через каждые три метра.

Негостеприимная Ялта

Едем на Ялту по извилистой, бугристой дороге. Курортная столица Крыма встречает вполне московскими пробками. Поиск парковки — отдельный квест, который занял не менее получаса маневрирования в плотном потоке машин. Найти парковку на ночь за 400 рублей удалось чудом.

Отель в Ялте отменил бронирование номера на Booking без объяснения причин.

Начался второй квест — сними поздно вечером номер в гостинице на переполненном курорте. Цены за номер в отеле здесь выше, чем в остальном Крыму. Выясняется, что все номера дешевого и среднего сегмента уже заняты, а цены на свободные номера «лакшери» в отелях Ялты стартуют от 10 тысяч рублей и доходят до 55 тысяч за ночь.

Фото: Надежда Исаева / для «Новой»

Оставался рынок нелегальной аренды частного жилья, который живет по своим законам, как, впрочем, и подавляющее большинство крымских отелей. В половину двенадцатого ночи наконец удалось дозвониться по одному из объявлений. Мужчина на другом конце провода пообещал сдать на одну ночь «номер люкс в коттедже со своей беседкой в пяти минутах ходьбы от набережной за пять тысяч рублей». Идем минут 15 по лабиринту из узких и темных улочек. Оказалось, коттедж с номером «люкс» уже занят, и уличный риэлтор предлагает экономвариант: «Есть у меня еще хорошая однушка за две тысячи рублей». Идем еще 15 минут темными переулками, обсуждая курортный сезон с нашим проводником.

— Сезон удался, сами видите, все занято.

— Получается хорошо зарабатывать на сдаче жилья?

— Вертимся понемногу — сколько сдал, столько и заработал. Я свое жилье сдаю и еще некоторым хозяевам помогаю, чтобы они не стояли круглые сутки на вокзале. Многие из тех, кто сдает жилье, предлагают клиентам чужие квартиры, за которые получают от владельцев недвижимости определенный процент. Например, 10% от каждой сданной квартиры. Цены на рынке сами регулируются в зависимости от спроса — в межсезонье, в самом начале лета или уже осенью спрос падает вместе с ценником.

…Однушка оказывается комнатой-пристройкой во дворе частного дома. Внутри — несвежий дешевый ремонт, пыль, кондиционер, интернет, газовая плита и ламповый телевизор.

С нелегальным рынком жилья периодически борется департамент муниципального контроля Ялты совместно с полицией и отделом по курортам и туризму, проводя рейды и контрольные закупки, сообщили «Новой» в городской администрации. Но, кажется, он неискореним.

В здравницах практически не осталось свободных мест, поясняет глава Ялты Иван Имгунт. «В обычный сезон мы принимаем в пределах 2,5 млн туристов, а в этом году, если позволит эпидобстановка, мы прогнозируем принять около 4 млн отдыхающих». По его словам, из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией к сфере обслуживания выдвинуты жесткие требования — обязательные маски для персонала ресторанов, кафе, отелей, магазинов, наличие санитайзеров и т. д. Но на самом деле далеко не в каждом кафе Ялты есть санитайзер, а маски носят единицы.

Фото: Надежда Исаева / для «Новой»

Вечерняя набережная Ялты сейчас чем-то напоминает московское метро в час пик. Ночью она заполнена людьми, которые движутся плотным потоком. Здесь за 500 рублей можно прокатиться по бухте на обклеенном светодиодной лентой скоростном катере. Все кафе среднего сегмента в центре города забиты до отказа, а места можно найти в элитных заведениях, где ужин на двоих без алкоголя составит не меньше двух-трех тысяч рублей. Например, пицца, капучино и лимонад нам обошлись в 1500 рублей. Стоимость блюд начинается от 350 рублей, цены на безалкогольные напитки стартуют от 200 рублей. Сервис ценнику не соответствует — напитки несут 20 минут, а портативного зарядного устройства для телефона мы так и не дождались.

Комплексные плотные завтраки на набережной Ялты найти не удалось, но зато можно экономно и вкусно поесть в расположенной тут же столовой. Гарнир, котлета или отбивная, салат и морс обходятся в 450 рублей на человека.

Тем не менее с ограниченным бюджетом в Ялте делать нечего.

Это курорт для «нового дворянства» — госслужащих, функционеров, бизнесменов и крепкого среднего класса.

Из Ялты едем на восток, в Алушту. На въезде нас ожидают уже привычные пробки и поиск парковки. Чтобы попасть на набережную, надо пройти лабиринтом из чадящих шалманов вперемешку с аттракционами. Все эти уродливые ларьки с шаурмой и шашлыками хочется снести бульдозером, чтобы расчистить пространство. Несмотря на предупреждение о шторме и небольшое волнение моря, пляжи заполнены до отказа. Очистных сооружений в Алуште нет — нечистоты беспрепятственно впадают в море.

Фото: Надежда Исаева / для «Новой»

На набережной общаемся с туристской, которая прячется от жары в тени краснокнижной сосны. Школьный учитель из Карачаево-Черкесии Марьям ездит в Алушту на месяц ежегодно. Как постоянный клиент платит за жилье 1000 рублей в сутки, готовит сама, и отдых получается достаточно бюджетный. Была и в Турции, и в АОЭ, но нравится именно крымский климат.

— Ялту я никогда не любила, останавливаться там не хочется. Мне нравится именно Алушта — здесь поспокойней и цены не такие высокие. В Ялте все пафосные, а я этого не люблю.

В кафе курортного городка цены чуть ниже, чем в Ялте, но качество настораживает. Например, чашечка кофе, который можно назвать «капучино» весьма условно, здесь стоит 100 рублей. Стоимость экскурсий, прогулок на джипах по горам в Алуште так же, как и в Ялте и других городах побережья, стартует от 500–600 рублей и доходит до 2 тысяч рублей. Если это не какой-то эксклюзивный дорогостоящий тур. Ценник жилья тут тоже вполне ялтинский.

Неподалеку от входа на набережную стоят пожилые женщины с табличками «жилье».

— Мы на сутки не берем, только от пяти дней и выше, — говорит одна из них. — Однушка — от двух тысяч, двушка — от трех. Минут пять до моря.

Планов задерживаться в Алуште на 5 дней нет, едем в Феодосию. Пожалуй, еще одна крутая фишка Крыма — это горные дороги на побережье. В пути периодически открывается потрясающий вид, и понимаешь, почему сюда возвращаются туристы, несмотря на дороговизну и скверный сервис.

Фото: Надежда Исаева / для «Новой»

Ночью заселяемся в отель в центре Феодосии. Стоимость номера 2600 рублей в сутки. Номер немного совковый, со старыми коврами, покрывалами, но вполне просторный и удобный, с приличным душем и полотенцами.

Ночной жизни в Феодосии нет. Но и днем Феодосия выглядит уныло. На набережной — уже привычный лабиринт из шалманов и красивые, но сильно обветшавшие здания дореволюционной постройки. Ценник в общепите чуть ниже ялтинского, например, перекусить в сетевом кафе с грузинской кухней на двоих стоит 1000 рублей.

Тем не менее пляжи Феодосии заполнены.

— И как вам отдых в Феодосии? — спрашиваю туристов из Новосибирска.

— Если честно, мы тут первый день и еще ничего не поняли. Ехали от Крымского моста, одну ночь пришлось в машине заночевать, ничего не нашли. Здесь четыре дня, потом в Ялту поедем.

— А бывали на зарубежных курортах, например в Турции?

— Бывали, там лучше, все более продумано в плане инфраструктуры, цены, кстати, ниже. Например, здесь лежак $4, а там $1. Море там чище, а тут водоросли на пляже, запахи. Но, конечно, лучше, чем в Сибири.

Не лучше и в соседнем Коктебеле — очистных нет, а разбитая набережная застроена шалманами, кажется, даже плотнее, чем в Феодосии. Цены на жилье здесь такие же, как и по всему побережью, — от 1000 рублей в сутки. А за обед на двоих в татарской кафешке тоже надо выложить тысячу.

Фото: Надежда Исаева / для «Новой»

Глава Феодосии Сергей Бовтунов на звонки «Новой газеты» и сообщение в мессенджере не ответил, а его заместитель Максим Алексеенко отказался от встречи, сославшись на занятость. Общественник Александр Талипов в разговоре с нами отметил, что проблема стоков в море существует не первый день.

— В поселках Коктебель и Орджоникидзе нет канализации, и в курортный сезон маленькие частные гостиницы и пансионаты сливают нечистоты в ливневки, которые стекают в море. В Феодосии в курортный сезон стоки также попадают в ливневые канализации,

и в курортный сезон на набережной часто стоит запах фекалий. Ни одному градоначальнику еще пока не удалось его победить.

Дозвониться да министра Крыма по туризму не удалось, а глава Комитета республиканского парламента по туризму Алексей Черняк сказал «Новой», что подводить итоги сезона надо в конце лета, после того как будут подсчитаны доходы и налоги, которые поступят в республиканский бюджет, чтобы сравнить с предыдущим периодом. Отвечая на вопрос «Новой», как республиканские власти намерены решать вопрос с многочисленными шалманами и очистными сооружениями, депутат посоветовал поехать туда, где такие работы ведутся.

— Почему все сравнивают сразу с плохим? 25 лет никто ни копейки в Крым не вкладывал, а сейчас сидеть и умничать очень хорошо о том, как тут плохо. Можно подумать, только в Крыму плохо и нигде больше в мире такого нет. А поехать и показать, как идет реконструкция в рамках ФЦП в Саках, в Евпатории, и так все прекрасно знают, куда какие средства на канализацию, на очистные, на водообеспечение. Все это есть в открытом доступе, и хватит сотрясать воздух простыми словами, возьмите и попробуйте сделать!

В целом наша трехдневная поездка обошлась примерно в 17 тысяч рублей, но это без экскурсий, алкоголя, каких-либо других платных развлечений, без такси или аренды автомобиля. Самой дорогой оказалась Ялта, другие курорты немного дешевле. Короче говоря, для полноценного отдыха на двоих на неделю надо закладывать не менее 50 тысяч рублей. И то, если хорошо экономить. А полноценный семидневный отдых обойдется примерно в 100 тысяч. Для сравнения: сейчас горящие туры в Турцию можно приобрести, начиная от 40 тысяч рублей вместе с транспортными расходами.