Температура 36,6: сезон особого режима

В России традиционно август — месяц театрально-концертного затишья. Но только не в этом странном и тяжелом для всех году, когда из-за объявленной пандемии артисты и музыканты всего мира фактически получили самый жесткий и длительный запрет на профессию. И когда власти, наконец, разрешили театрам работать, обрадовались абсолютно все: и публика, и артисты, несмотря лето за окном.

И получив передозировку от просмотра всяческих интернет-трансляций, архивных записей и артистов в селфи-жанре, все окончательно осознали, что никакие ухищрения технического прогресса не способны заменить мысли и чувства, которые пробуждаются от прямого соприкосновения с искусством. В разгар самоизоляции, в апреле, один ведущий солист оперной труппы Большого театра мне признался на пике депрессии: «Нас заживо похоронили!» И повторил вслед за героем Александра Ширвиндта в фильме «Забытая мелодия для флейты»: «Мы делать-то больше ничего не умеем». А под конец разговора саркастически заметил: «Видно, у артистов остается только одна работа — за поправки в Конституцию агитировать». Но все же через несколько месяцев забрезжил свет в конце тоннеля.

Первым блокаду театров свой волей и влиятельностью прорвал Валерий Гергиев. И 20 июня состоялось сразу два, но одноактных концерта солистов оперы. Эти концерты выглядели как спецоперация: публика сидела в шахматном порядке, в масках, перчатках и просто боялась лишний раз пошевелиться. А устрашающе мрачный голос, что оповещал о необходимости «социальной дистанции», умудрился выступить с донесением даже в тот момент, когда певица еще не закончила исполнять труднейшую арию.

Оставим, конечно, на совести тех знатоков русского языка, кто придумал, по сути, нелепое употребление понятия «социальная дистанция» в данном контексте. Но факт остается фактом: теперь, пусть единичные, случаи заражения ковидной инфекцией будут везде и всегда. Однако жизнь нельзя превращать в животное существование ни при каких испытаниях. И театры, в первую очередь музыкальные, очень стараются вернуться к своему обычному бытованию.

При том, что,

по сути, ныне художественным руководителем всех театров страны является Роспотребнадзор, выпускающий невероятное количество ЦУ и рекомендаций, большинство из которых театры, мягко говоря, приводят в недоумение.

Например, почему в переполненном общественном транспорте ездить можно, как и летать на самолетах и путешествовать на поездах, а в театре продажа билетов запрещена? Почему кафе и рестораны по всей стране уже работают, а театральные буфеты под запретом? В неофициальных беседах все директора театров возмущены такими двойными стандартами и говорят об уничтожении театральной отрасли. Но в официальных речах горячо благодарят Роспотребнадзор за сотрудничество, как благодарили в советское время партию и правительство за наше счастливое всё.

Фото: РИА Новости

Ведь все ведет к ужасным и необоснованным убыткам. Начать с того, что во многих странах мира маски раздаются бесплатно. У нас они стали предметом сверхдоходного бизнеса, а театры и концертные организации вынуждены закупать их за свой счет, как и термометры для замера температуры у зрителей, а еще расклеивать разметку на полу, которую почти никто не замечает. Люди устали от ограничений и страшилок. Сегодня носят маски и в театрах, и в открывшейся также на днях Московской филармонии под лозунгом «Возвращение живого звука» примерно так же, как делают это в метро. А играющий сейчас Севастопольский академический русский драматический театр имени А.В. Луначарского перенесенные спектакли дает при полной рассадке, маски предлагаются только желающим и в рекомендательном стиле, как написано в официальных документах. Однако участь измерения температуры никого не минует.

Столичные театры очень боятся попасть в немилость Роспотребнадзора и оспаривают в его рекомендациях только уж совсем абсурдные вещи. Такие как запрет хора в оперном театре или указание, что дирижер должен находиться в четырех метрах от музыкантов. Остальное все выполняют беспрекословно: ставят индивидуальный пульт каждому оркестранту, хотя гримерки у них остаются общими, или не выносят в большинстве случаев артистам цветы на сцену, а передают их за кулисами, что их очень оскорбляет.

Владимир Урин директор Большого театра:

— За период со второй половины марта до конца июля только из-за отмены спектаклей театр недополучил от продажи билетов 850 миллионов рублей. И это не считая убытков по несостоявшимся международным гастролям. Если же посчитать все, то ущерб зашкалит за миллиард рублей. Но театр старается удержать зарплату людей и не планирует сокращений, так как все финансирование со стороны государства сохранено в полном объеме. И театр по-прежнему поддерживают спонсоры.

Валерий Гергиев худрук Мариинского театра:

— Урон театру нанесен огромный. Из этого испытания более сильными выйдут те, кто смог использовать эти четыре месяца, надеюсь, не пять или шесть, для работы над собой, а не для отпуска. Чтобы глубже разобраться в профессии, понять, в каком времени мы живем, и в том, что публику сегодня будет интересовать, а что уже не очень для нее важно. Как, в конце концов, работать придется в условиях абсолютно стесненных бюджетов. Денег уже стало в пять раз меньше. И я понимаю, что прокормить огромный коллектив почти невозможно. И сегодня театру необходима более умная, но не варварская, хищническая или рабовладельческая, модель работы. Мы не хотим никого увольнять, но нельзя заблуждаться на свой счет. Служение в театре — это физически и психологически огромная нагрузка, с которой справляться очень непросто. В этом надо честно, без заблуждений признаться.

Однако на самом деле каждый театр и концертная организация пытаются договориться с надзирающим ведомством в индивидуальном порядке. Нет единых и разумных инструкций, которые, безусловно, пока необходимы, но они не должны противоречить здравому смыслу и реальностям жизни. И глядя на афиши первой половины предстоящего сезона музыкальных театров, коллективы которых особенно велики, становится понятно, что повсюду доминирует чувство растерянности, неопределенности — непонимания, чего ждать от будущего.

Так, например, Большой театр объявил, что 245-й сезон начнет 6 сентября масштабной постановкой оперы Верди «Дон Карлос» с участием Анны Нетребко, Ильдара Абдразакова и Юсифа Эйвазова. А уже в октябре ждет именитого заморского гостя — Пласидо Доминго, чье выступление было отменено в апреле. И «Новая опера», несмотря на то что, по словам директора театра Дмитрия Сибирцева, «месяцы бездействия крайне негативно сказались на профессиональной форме артистов, театр планирует провести сезон без репертуарных изъятий». На 3 декабря назначена первая премьера сезона — «Кармен» Бизе. Правда, из-за закрытых границ этот спектакль выпустит не француз Арно Бернар, а российский режиссер Юрий Александров. А в январе театр планирует в полном объеме провести традиционный «Крещенский фестиваль» и юбилейные торжества по случаю нашего юбилейного 30-го сезона и 75-летия со дня рождения основателя «Новой оперы» Евгения Владимировича Колобова.

Вот и Московская филармония рассчитывает на полноценный сезон, но все же вынуждена до декабря отказаться от участия иностранных исполнителей. А хорошо стартовавший молодой зал «Зарядье» начинать не торопится, и первые концерты обещает лишь в октябре. «Геликон-опера» в первой части театрального года делает ставку в основном на одноактные, малонаселенные и короткометражки, такие как «Каменный гость» Даргомыжского или «Алеко» Рахманинова и «Паяцы» Леонкавалло. А тем временем Валерий Гергиев, наоборот, едет с туром по стране с Симфоническим оркестром Мариинского театра по городам не состоявшегося весной Пасхального фестиваля, а с 26 августа обещает старт масштабного фестиваля «Мариинский» во Владивостоке. Судьба провинциальных театров и филармоний сейчас, как никогда, зависит от благосклонности местных властей.

Потому что лишенные такой господдержки, какую имеют столичные коллективы, при половинной заполняемости зала просто не выживут.

И, к сожалению, уже понятно, что следует ожидать череду закрытий культурных институций по России. Этот сезон будет экстремально сложным как для артистов, так и для публики. Всех ждет немало сюрпризов самого разного свойства, а каждое соприкосновение с живым искусством будет еще долго исключительным событием.

Мария Бабалова —

специально для «Новой»