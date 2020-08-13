Воздушно-капельный поцелуй

Кто — про сужение сосудов, кто — про расширение НАТО на Восток, а кому-то просто хочется выпить. У нас даже отношения России с «Большой семеркой» легче поддаются обсуждению, когда на столе «Три семерки». Большие. По 0,75.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Население страны делится на тех, кто пьет и на тех, кто еще собирается. Собирается, да порой не с кем.

Что за наказание — эта пандемия! Чтобы в России несколько месяцев подряд сложно было куда-то выйти, кого-то повстречать и чего-то прямо тут выпить! Ни тебе задушевного разговора с первыми встречными, ни объятий, ни падений в лужу, ни мордобоя. Рушатся вековые традиции и утрачиваются навыки общения, без которых страна долго не протянет.

Культурно выпить и духовно взаимно обогатиться — тоже проблема. Из за этого ковида никого к себе не пригласишь, никому твое La Bernardine под соленый огурец и даром не нужно.

Даром не нужно, а за деньги? Примечательные объявления замелькали в последнее время. Вроде раньше таких не было. Еще в мае в Казани появились предложения об услугах собутыльника. Я немного удивился, но пропустил (пропустил не стаканчик с представителем развивающейся сферы услуг, а сомнительное объявление). Сейчас замечаю, что это дело — живое. Во всяком случае, живее вируса. Уже в Йошкар-Оле некий мужчина предложил услуги «собутыльника для женщин» и оценил свой добросовестный труд в 1000 рублей.

Сначала мелькнула мысль: не оскорбительно ли платное или бесплатное предложение выпить с кем попало для наших женщин, воспетых Некрасовым и Блоком? Но вспомнил недавнюю историю, которую рассказала саратовская интернет-газета «Четвертая власть». На улице села Долина задержали мирную и безобидную гражданку О. Как ей не повезло! Как следует из материалов административного дела, она нарушила режим самоизоляции «в поисках друга для совместного распития спиртных напитков».

Ну не в поисках же врага вышла гражданка О. из дома! Поисками врагов у нас и без нее есть кому заниматься. Четко же установлено, что в поисках друга.

А что вы хотели — чтобы дама распивала спиртные напитки одна? Чтобы после второй рюмки она стала посылать кому-то из окна воздушные поцелуи?

Советский районный суд проявил к женщине продуманную гуманность и не стал ее штрафовать. Ее лишь предупредили, что режим самоизоляции в Саратовской области не отменен. В этом административном деле мог бы фигурировать потерпевший. Это потенциальный друг, которого из-за козней полиции гражданка О. так и не разыскала. Представьте, человека лишили возможной радости общения с прекрасной дамой, которой он мог бы весь вечер читать стихи Пастернака и исполнять на гитаре «Арабское каприччио» композитора Франциско Таррега.

Итак, уже понятно, что страна устоит и выйдет из борьбы с ковидом, пошатываясь, но с победой. Тем более, что на предложения стать платным собутыльником есть не только спрос, но и ответная инициатива. В той же Йошкар-Оле одна из городских газет сообщила, что некая женщина предлагает «услуги собутыльницы». Правда, дороже, чем упомянутый мужчина — за 1500 рублей. Не знаю, как торг, но торт тут уместен.