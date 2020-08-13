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№ 86 от 12 августа 2020

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БелАЗом по режиму. Видео

Заводы, стройки и транспорт бастуют против Лукашенко

Общество8

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13 августа в Беларуси прошла забастовка общенационального масштаба, о которой с самого начала протестов говорили оппозиционные ресурсы. Бастуют все — филармония, нацтеатр, заводы «БелАЗ», «Терразит», «Белкард», «Химволокно», «Гродно Азот», МТЗ, а также строители и транспорт. Рабочим в некоторых регионах удалось добиться прямого разговора с местными властями, а мэр Гродно даже пообещал бастующим вывести силовиков из города. Мы собрали кадры почти из всех точек рабочего бунта.

Монтаж: Александр Лавренов / «Новая»

 

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Теги:
протесты, беларусь, рабочие, забастовка

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