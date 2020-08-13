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№ 86 от 12 августа 2020

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Онлайн-митинг за свободу слова, против шпиономании

Свободу Ивану Сафронову! Выступят Парфенов, Голунов, Кашин, Прокопьева, Павлов и другие

Политика2

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13 августа (четверг), в 20:00 состоится «Онлайн-митинг за свободу слова, против шпиономании. Свободу Ивану Сафронову!»

Вести трансляцию будут журналисты Александра Джорджевич («Новая газета») и Михаил Рубин («Проект»).

Мероприятие связано с делом бывшего специального корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который с мая работал советником генерального директора госкорпорации «Роскосмос». Как журналист, Сафронов никогда не имел допуска к гостайне, но был задержан и арестован 7 июля по подозрению в государственной измене (275 статья УК). В начале сентября будет рассматриваться вопрос о продлении ему меры пресечения: суд может оставить нашего коллегу в СИЗО Лефортово еще минимум на несколько месяцев без конкретных обвинений со стороны ФСБ.

Онлайн-митинг организован инициативной группой в поддержку Сафронова.

В нем примут участие журналисты Леонид Парфенов, Иван Голунов, Олег Кашин, Светлана Прокопьева, юристы Иван Павлов и Елена Лукьянова, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, политики Дмитрий Гудков, Николай Рыбаков и другие, выступающие за свободу слова и пересмотр «резиновых» репрессивных статей Уголовного кодекса России.

Теги:
дело сафронова, сафронов иван

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