Этим летом Минфин начал кампанию по борьбе с выводом капитала в офшоры: ведомство стало требовать от ряда стран изменений в налоговой политике, угрожая денонсацией соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) тем, кто не согласится отменить льготные ставки. Поводом для активизации борьбы с выводом капитала стало мартовское поручение Владимира Путина.

10 августа Кипр согласился поднять ставки налога в отношении процентов и дивидендов до 15%. Решение было принято после переговоров о возможной денонсации СИДН с Россией. Мальта и Люксембург 7 августа также согласились повысить налог на проценты и дивиденды из России до того же уровня. Предложение Минфина о повышении налогов получили Нидерланды, переговоры идут с Гонконгом и Швейцарией.

Спешное изменение соглашений по поручению президента объясняется только желанием показать, что Россия может это сделать, считает партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин. «Мы попугали Кипр рассказом о денонсации соглашения. Это была, скорее, словесная интервенция, которая работала на публику»,‎ — говорит эксперт.

Повышение налогов едва ли даст существенные поступления в бюджет, потому что за 2020 год крупнейшие компании испытали сильное падение выручки, прибыль снизится по итогам года, и выводить будет нечего.

«130–150 миллиардов рублей уже собираются, и больше собрано не будет. Рост доходов останется на прежнем уровне или упадет из-за двух месяцев «нерабочих дней»‎ и снижения экономической активности», — говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Россия предпринимает шаги по деофшоризации с большим запозданием — все капиталы уже выведены и легализованы, прошли «очищение» и находятся в безопасности. За последние 25 лет, по оценке Bloomberg, за рубеж из России было выведено около 750 млрд долларов.

Радикальные действия нужно было принимать лет 10–20 назад, говорит Захаров. Возможно, тогда бюджет получил бы соответствующие доходы, а агрессивные консультанты, которые предлагают простые схемы создания компании в удобной транзитной юрисдикции, например, Нидерландах, Люксембурге, Кипре, Швейцарии, Сингапуре, Великобритании, Австрии, Венгрии, потеряли бы работу.

«С другой стороны, борьба с выводом денег похожа на борьбу с ветряными мельницами.

Фото: ЕРА

Большая часть выведенных средств возвращается в Россию в виде инвестиций, потому что бизнес не может вывести всю прибыль и не иметь денег для нового цикла»‎, — уверен Дмитрий Костальгин. Тем не менее в России нет правил, обязывающих контролируемые инвестиционные компании возвращать прибыль обратно в российскую экономику.

Чистый отток капитала из России в 1,5 раза превысил прошлогоднюю отметку и составил 34,9 млрд долларов, по данным Центрального банка на 11 августа. На Кипр за последние 12 лет, по статистике за 2019 год, были выведены из России почти 200 млрд долларов — самая большая доля от всех вложений. Следующими по популярности офшорами после Кипра являются Британские Виргинские острова, на которые приходится почти 92 млрд долларов, и Нидерланды с 35 млрд долларов прямых инвестиций. Также востребованными для вложений остаются Швейцария, Великобритания и Австрия.

Раньше офшорные юрисдикции помогали бизнесу сэкономить на выплате налогов, позволяли скрывать личность настоящего владельца компании при помощи номинального учредителя и защищать активы, в том числе от российской налоговой и судов. Пониженные ставки в офшорных юрисдикциях соответствовали духу того времени, когда Россия нуждалась в иностранных инвестициях. Сейчас она утратила интерес к ним, что отразилось во внесении изменений в международные соглашения, считает Александр Захаров.

«Действия Минфина по повышению налоговых ставок говорят о серьезной озабоченности России в связи с оттоком капитала, — говорит эксперт. — Вопрос в том, что инвестиции идут не только туда, где низкие налоги — это не приоритетная задача для бизнеса, — а туда, где есть стабильность правоприменения и защита права собственности.

Экономия на налогах уже не играет ключевой роли в структурировании капитала».

Фото: РИА Новости

Борьба с выводом капитала объявляется в России не в первый раз: в 2014 году власти начали кампанию по деофшоризации, включавшую два этапа безналоговой ликвидации контролируемых иностранных компаний и три этапа амнистии капиталов.

Но результаты оказались неоднозначными, говорит Дмитрий Костальгин:

«Деофшоризация сработала эффективно против слепого применения пустых контор, но под раздачу попали и невиновные. С точки зрения рисков амнистия не давала необходимых гарантий, и эти декларации могли использовать против заявителей»‎.

Одновременно с повышением налогов на вывод дивидендов в офшоры Владимир Путин предложил предоставить льготы для владельцев контролируемых иностранных компаний: они будут платить не процент с выручки, а фиксированный ежегодный платеж размером в 5 млн рублей вне зависимости от уровня доходов и структуры владения иностранными активами. Это позволит крупным иностранным холдингам экономить значительные суммы, что полностью нивелирует любые заявления о борьбе с оттоком капитала.

«Инициатива президента по созданию льгот для крупных холдингов расходится с заявлениями, которые звучали при деофшоризации, и с точки зрения налоговой экосистемы заставляет задумываться о том, что выгоднее владеть иностранными компаниями. Такая мы противоречивая страна»‎, — отмечает Дмитрий Костальгин.

Ксения Котченко — специально для «Новой»