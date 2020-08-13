Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Разбор

20 лет гибели АПЛ «Курск». Специальный выпуск «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 86 от 12 августа 2020

Читать номер
Колумнисты

Это оккупационные войска

На этот раз их вырастил дома диктаторский режим

Политика1 487

Юрий РостНовая газета

1 4876
 
Спецтехника. Первая ночь протестов в Минске. Фото: Reuters

Они всегда не любили и опасались нас, заводили внутренние (вдумайтесь) войска и национальную гвардию (тоже внутреннюю), определив главного своего врага — нас, на постоянную войну с которым настроена, натаскана и науськана кормленая нами же армия.

Если отбросить эвфемизм, это оккупационные войска.

Они с бездумной жестокостью пришельцев действуют против народа, населяющего и представляющего страну, верховенство над которой поддерживается силой и деньгами, а не законом и здравым смыслом.

Оккупанты на этот раз не пришли в Белоруссию. Их вырастил дома диктаторский режим Лукашенко, единственная цель которого — удержать спасительную для него власть.

Фашисты были мотивированы не хуже. Им тоже не хотелось терять контроль над Белоруссией.

Но этот народ страх перед оккупантами не культивирует. Его не испугала невероятная мощь вермахта. Только в Белоруссии сохранились районы, куда не решились ступить оккупанты.

У белорусского народа есть опыт неприятия насилия и сохранения национального достоинства.

Я уверен, что этот опыт не подведет.

Бог им в помощь!

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:
протесты, лукашенко, внутренние войска, власть, беларусь

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera