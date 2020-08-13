Спецтехника. Первая ночь протестов в Минске. Фото: Reuters

Они всегда не любили и опасались нас, заводили внутренние (вдумайтесь) войска и национальную гвардию (тоже внутреннюю), определив главного своего врага — нас, на постоянную войну с которым настроена, натаскана и науськана кормленая нами же армия.

Если отбросить эвфемизм, это оккупационные войска.

Они с бездумной жестокостью пришельцев действуют против народа, населяющего и представляющего страну, верховенство над которой поддерживается силой и деньгами, а не законом и здравым смыслом.

Оккупанты на этот раз не пришли в Белоруссию. Их вырастил дома диктаторский режим Лукашенко, единственная цель которого — удержать спасительную для него власть.

Фашисты были мотивированы не хуже. Им тоже не хотелось терять контроль над Белоруссией.

Но этот народ страх перед оккупантами не культивирует. Его не испугала невероятная мощь вермахта. Только в Белоруссии сохранились районы, куда не решились ступить оккупанты.

У белорусского народа есть опыт неприятия насилия и сохранения национального достоинства.

Я уверен, что этот опыт не подведет.

Бог им в помощь!