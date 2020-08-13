Тушинский ВАР. Громыхнуло в Тушине — отозвалось в Казани

Все-таки начну со Слуцкого, потому что реакция главного тренера казанского «Рубина» на судейство Сергея Иванова в матче казанцев с «Локомотивом» по эмоциональности и жесткости затмила даже спартаковское негодование в отношении испорченной судьями игры красно-белых с «Сочи». Разве что снятием с чемпионата, как владелец «Спартака» Леонид Федун, его тезка не грозил. Федун, впрочем, на следующий день остыл и передумал сниматься, выразив надежду, что порядок с судейством будет в конце концов наведен. А если не будет, и снова начнется травля, то он свою угрозу может и выполнить.

Леонид Викторович Слуцкий со всем своим российским и англо-голландским опытом, после матча был не просто возмущен — он кипел.

Не из-за того, что его удалили за перебранку в подтрибунном помещении, а из-за того, что судья Иванов не назначил «железобетонный», по мнению Слуцкого, пенальти за фол вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме на Иване Игнатьеве. А перед тем как Игнатьев выскочил один на один с голкипером, его еще и толкнули в спину. Видеоассистент арбитра Николай Волошин на эпизод не прореагировал, а счет вместо того, чтобы стать ничейным, превратился в 0:2 — через пару минут «Рубин» пропустил второй гол. Слуцкий высказал все, что он думает о таком судействе, и Сергей Иванов в начале второго тайма зажег перед ним красную карточку.

Для одного тура, да еще первого, это был уже перебор. Как будто бензинчику плеснули в уже полыхающий костер. И Слуцкий не стал молчать:

— Хотел вопросы уточняющие ему задать — он мне ответил, что, на его взгляд, пенальти не было. При том, что мы двести раз просмотрели эпизод в перерыве — и все, кто сидит в раздевалке, и миллион болельщиков имеют одно мнение, а он — другое… Я хочу привлечь внимание к проблеме судейства. Чтобы это было не только при участии больших клубов, таких как «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Мы тоже хотим играть в футбол, мы тоже хотим, чтобы нам объясняли, и мы тоже хотим честного судейства… Вы будьте ближе к людям, спокойно объясняйте все. Судья Иванов, повторюсь, сказал, что пенальти не было.

Это предвзятость? Или он слеповат? Или просто такой уровень квалификации? Если нападающего в штрафной цепляет вратарь и это не пенальти — может, правила изменились?

Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий в матче 1-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами «Рубин» и «Локомотив», 11 августа. Фото: РИА Новости

И далее на пресс-конференции:

— Вот я и спрашиваю главу судейского комитета Кашшаи — пусть он даст оценку, был пенальти или его не было. Если пенальти был, я требую, чтобы Иванова дисквалифицировали до конца сезона, а лучше пожизненно…

А еще Леонид Викторович обратился к одному из самых авторитетных футбольных арбитров, голландцу Бьорну Кайперсу, с просьбой прокомментировать эпизод. Кайперс ответил СМС: «Голкипер не играет в мяч. Это пенальти и желтая карточка».

В запале обнародовав ответ, Слуцкий не подумал, что подставляет Кайперса — УЕФА на подобного рода публичные комментарии может прореагировать жестко. Кайперс в свое оправдание сказал, что принял это за просьбу сотрудника РФС. Но это их внутренние корпоративные дела, как-нибудь разберутся. А мнение голландца было для Слуцкого важно. Ему еще и ответ предстояло держать на контрольно-дисциплинарной комиссии.

По этому второму за тур злосчастному не назначенному — в отличие от злосчастного назначенного в ворота «Спартака» Василием Казарцевым на 90-й минуте — пенальти вопросов было все-таки побольше. По «спартаковскому» случаю их не было вовсе, что признала и экспертно-судейская комиссия РФС (а еще раньше — глава судейского департамента Виктор Кашшаи): второй пенальти в ворота красно-белых назначен ошибочно, судья Василий Казарцев принял неверное решение, а видеоассистент Алексей Еськов его не поправил.

Главный судья Василий Казарцев выносит предупреждение вратарю «Спартака» Александру Максименко. Фото: РИА Новости

В «казанском» же неоднозначном случае, по моим подсчетам, голоса специалистов, равно как и «народной экспертизы», разделились где-то 65 на 35 в пользу Слуцкого.

Один вывод можно было сделать простой: с вопросом «кому выгодно?» наступила полная неясность. Если в тушинском афронте еще можно было усмотреть неявный след «питерской группировки», таким вот образом указавшей «Спартаку» на его истинное место в российской футбольной иерархии, то «Рубину»-то досталось за что и от кого? Кому он помешал?

«Спартак», возможно, могли «опустить» из-за его воскресших амбиций и брошенного вызова «Зениту» — пока еще больше на словах. Но здесь опять же все вне логики.

Во-первых, из нынешнего «Спартака» конкурент еще тот. Я плохо представляю себе, что питерского судью Казарцева специально «зарядили» для того, чтобы он «убил» «Спартак» в первом же туре. Это во-вторых. А в-третьих, чем глаже для «Зенита» будет выстраиваться дорожка к очередному чемпионству, тем меньше у флагмана российского футбола шансов конкурировать с кем-либо на европейской арене.

Надеюсь, у питерских воротил еще хватает ума на то, чтобы не допиливать сук, на котором и они тоже сидят. А если это даже отчасти так, и «заговор против «Спартака» — из неприязненного отношения, из мести, да и из-за чего угодно — действительно имеет место, то лавочку можно сворачивать.

Но к делу, то есть к судейству. То, что ситуация с ним действительно катастрофическая, проявилось не сегодня. Просто деяния арбитров ФИФА (!) выглядели настолько вопиюще, что не смогли молчать даже заклятые враги красно-белых. А это уже показатель. Объяснения тандема Казарцев–Еськов и поддержавшего их главного человека по внедрению системы ВАР в России Леонида Калошина прозвучали издевательски в отношении пострадавших. Судьи вроде как действовали по букве закона, в соответствии с правилами ВАР.

Вмешательство ВАР в действия судьи может быть только в случае явной его ошибки либо не замеченного им инцидента. А если ошибка не оценивается как явная, то и видеоассистент вроде как не имеет права как-то повлиять на решение рефери. То есть Еськов, оценив ошибку как не явную — все по букве, допускающей полный субъективизм, — просто вынужден был согласиться с Казарцевым, который явно не разобрался в ситуации со столкновением полузащитника «Сочи» Анатолия Немченко и защитника «Спартака» Самюэля Жиго в штрафной.

Отменил бы — его бы наказали за решение отменить абсурдный пенальти.

Это какая-то дичь. ВАР, пусть с грехом пополам, внедряется, чтобы помочь арбитрам в поле принимать правильные решения.

На деле же пока служит для того, чтобы оправдать их ошибки, и это «по протоколу». Оказалось, что к работе с системой видеоповторов российские судьи — не все, но многие — элементарно не готовы.

Опубликованные переговоры Казарцева и Еськова при оценке ситуации со вторым пенальти наглядно эту неготовность подтверждают — из них следует, что ничего не следует. Судьи всего боятся и оттого наглеют, выбирая в сложных эпизодах решение, которое менее опасно и меньше повлияет на развитие их карьеры. В Тушине, правда, и случай был не особо сложный, а с решением они вовсе попали в точку. Или просто — попали.

Других судей, профессионально подготовленных и разбирающихся в самых спорных эпизодах, у нас нет. И другого футбола тоже нет.

Приглашение венгра Виктора Кашшаи, у которого самого неоднозначная репутация, на должность «главного по судейству» никак не повлияло на общую картину. То, что сейчас предлагается для немедленного исправления ситуации — как, например, изменение системы назначения арбитров, — меры, скорее, косметические.

А чтобы изменить всю систему, нужны желание и воля всей верхушки футбольного сообщества.

А там согласья нет и не предвидится. Боюсь, что главных фигурантов существующее положение вещей вполне устраивает. И «Спартак» тоже устраивало — до того, как по отношению к красно-белым не проявились видимые, по мнению многих (и не только спартаковцев), признаки предвзятости при неизвестном заказчике.

Отдельные вспышки недовольства — да, это всегда было, но не стоило и надеяться на консолидированное выступление всех без исключения клубов против «игры по понятиям». Консолидация хоть как-то может подвигнуть РФС и РПЛ на серьезные шаги. Но… На словах-то все за честную игру. На деле честно пусть играют те, у кого другого выхода нет. А те, у кого ходы-выходы и соответствующие финансово-административные ресурсы, пусть разной степени, но имеются, будут играть так, как всегда и играли.

Поэтому у меня, в отличие от Леонида Арнольдовича Федуна, никаких иллюзий насчет исправления дел с судейством нет. Те же призывы провести настоящее уголовное расследование в отношении связанных с судейством самых одиозных случаев звучат на моей памяти не один десяток лет. Но попытки оказывались настолько жалкими, что и вспомнить-то не о чем. Судьи честные, а не ошибается только тот, кто ничего не делает, — вот и вся недолга. Кстати, в первом туре до кучи случилась еще одна результативная ошибка — в матче «Ротор»–«Зенит».

В пользу кого, уточнять, полагаю, не требуется.

Ну хорошо, дисквалифицируют Казарцева и Еськова. Возможно, поставят на вид Иванову (а Слуцкого конкретно накажут). А дальше что? Тишь да гладь до очередного ляпа и очередного вопля очередного обиженного клуба, до очередного возмущения «всей прогрессивной общественности»?

Боюсь, что источник на фоне всего остального частной, по большому счету, проблемы невозможно персонифицировать. Когда зло разлито и размыто, с ним бороться практически невозможно.

Можно лишь закрыть глаза. И зажать нос. Ну и уши заодно.