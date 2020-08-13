Последний из могикан

Я, конечно, буду банален. Но я перестал смотреть «Формулу-1» после смерти Айртона Сенны, а чемпионат имени Туманного Альбиона — ровно с тех пор, как девятый номер «Ньюкасла» завершил карьеру. Это случилось в 2006-м. Но, если бы не травмы, он, уверен, до пенсии огорчал бы вратарей, а его бомбардирские достижения выглядели нынче еще круче.

Кто-то скажет: да Алан и «Золотой мяч» не брал, и милый сердцу клуб к чемпионству так и не привел. Да, не брал. У него — «бронзовый». Да, не привел. Хотя к его премьер-лиговскому рекорду (260 мячей) так никто и не подобрался. За 15 лет. Но волшебство заключалось не только в голевых подвигах последнего из финтящих могикан…

Ширер олицетворял тот олдскульный футбол, который я когда-то полюбил.

Без татуировок и розовых бутс, без системы VAR и исчезающих спреев у арбитров, без кучи рекламы на майках и трусах. Без инстаграма, твиттера и прочей отвлекающей от игры ерунды. Алан был настоящим, открытым и каким-то родным. Он честно отправлял «пятнистого» в сетку и бежал к трибунам с поднятой вверх правой рукой. Так просто. Так красиво. И так мистически притягательно и завораживающе.

Ширер не вступал в споры с судьями и не выеживался и за пределами стадиона. Не посещал дискотеки и бары, почти не давал интервью.

Скромняга и примерный семьянин все рассказывал про себя на зеленом газоне, где без всяких симуляций, а с помощью хитрости и ловкости ног обставлял оборону соперника. Он обладал не чутьем, а, простите, нюхом на то, что произойдет в следующую секунду. Защитники думали, что держат его, но на самом деле этот изумительный Алан, даже стоя спиной к воротам, незримо контролировал своих опекунов. Он мягко принимал мяч, неуловимо разворачивался и наносил с любых позиций шикарные удары, менявшие цифры на табло и настроения болельщиков.

Алан Ширер во время дружеского матча со сборной Аргентины на стадионе Уэмбли, февраль 2000 года. Фото: ЕРА

История Ширера — это про мечту, которая сбывается, если в нее верить.

«Я с детства хотел забивать голы в полосатой майке “Ньюкасла”. Ведь он в моей крови. Господи, как же мне повезло осуществить задуманное!» — напишет Алан в своей автобиографии. Но сказка сложится далеко не сразу. Как это часто случается, «сороки» не обратят внимания на фанатичного парнишку из семьи рабочего металлопрокатного завода, и он начнет свой великий полет в «Саутгемптоне». Да так здорово, что «Блэкберн» вскоре выложит за харизматичного страйкера 3 миллиона фунтов.

И не пожалеет. Ширер за четыре года наколотит 112 мячей.

К слову, только Криштиану Роналду в 2008-м сможет оформить в АПЛ больше 30 точных выстрелов за сезон. Ширер же провернет уникальный фокус трижды подряд, а «бродяги» в 1995-м, спустя 80 лет, превратятся в чемпионов Англии. «Индепендент» вышла тогда с заголовком: «Блэкберн» выиграл не потому, что был лучше, а потому, что у них есть Ширер». Кто же знал, что это будет первый и последний командный успех форварда, отпахавшего 41 (!) поединок без замен (лишь в заключительном матче золотого первенства Кенни Даглиш отправит Алана отдыхать под овации зрителей).

С третьей попытки в 26 лет он все-таки окажется в любимом птичьем царстве. Причем финансовый вопрос Алана, давшему отворот-поворот «Манчестер Юнайтед», «Барселоне», «Интеру» и «Ювентусу», не интересовал. Тренера Кевина Кегина он спросил об одном: «Лес Фердинанд уступит мне футболку с девятым номером?» Коуч кивнул, а «Ньюкасл» перевел «Блэкберну» рекордные на тот момент 15 миллионов фунтов (если считать в евро — 21), чтобы выкупить собственного воспитанника, ставшего к тому же лучшим бомбардиром Евро-96. Кстати, в сражениях за сборную Англии капитан отличится 30 раз в 63 встречах.

Специалисты не сомневались, что гегемонии «красных дьяволов» с приходом Ширера в «Ньюкасл», которому не доставало эффективного голеадора, придет конец. Но усилий самого дорогого футболиста мира, в каждом матче выкладывавшегося на 100 процентов, «сорокам» не хватит ни в 1997-м, ни в 2002-м.

Впрочем, даже после тяжелейшего разрыва связок и перелома постаревший джокер втянет команду в Лигу чемпионов и едва не пробьется с ней в четвертьфинал…

Однако Ширер подарил болельщикам черно-белых намного больше, чем титулы и кубки.

Он подарил им 10 лет кайфа. Кайфа наблюдать за человеком, который любит футбол в себе, а не себя в футболе.

Памятник Алану Ширеру в Ньюкасле. Фото: Richard Callis / Zuma / TASS

Иначе не поставили бы ему, автору 11 хет-триков и покеров, прижизненный памятник возле «Сент-Джеймс Парка». За обустройство родного графства, а также за активную общественную и благотворительную деятельность Алана Ширера произведут и в офицеры ордена Британской империи.

А вот к тренерству у гениального нападающего, обожавшего гольф и Рода Стюарта, душа не лежала. Причем в 2009-м его уговорят возглавить летящий в пропасть… «Ньюкасл». Но бросивший ради этого работу эксперта и комментатора на Би-би-си Ширер одержит одну победу в восьми битвах и не спасет клуб от краха. Разумеется, болельщики и не думали ругать легенду и кумира, наотрез отказавшегося продлевать контракт. «Быть наставником — значит отдать себя в руки футболистов, которым плевать. Я не собираюсь этого делать», — объяснил свою позицию отец троих детей и вернулся на телевидение.