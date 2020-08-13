Уже более двух суток полностью недоступен сайт петербургского портала MR7 («Мой район»). Роскомнадзор заблокировал его, обнаружив вышедшую семь лет назад новость из трех предложений о попавшем под поезд метро мужчине. Вопреки установленному законом порядку редакцию не известили о найденной на ее ресурсе «запрещенке» и не дали возможности добровольно удалить заметку. Главред MR7 называет случившееся «государственной глупостью».

Титульная страница издания MR7

О том, что сайт заблокирован, журналисты «Моего района» узнали днем 11 августа от читателей, которые начали звонить и задавать вопросы.

«В тот момент мы сами не знали, что случилось. Начали выяснять — обнаружили себя в едином реестре сайтов, содержащих запрещенную информацию, который ведет Роскомнадзор», — рассказал «Новой» главный редактор MR7 Сергей Ковальченко.

Выяснилось, что поводом для блокировки стала заметка, вышедшая в марте 2013 года, о мужчине, попавшем под поезд на станции метро «Ладожская». В сохраненных копиях поисковых систем ее еще можно найти. В новости всего три предложения, в том числе предположение очевидцев, что это была попытка самоубийства (позднее выяснилось, что мужчина выжил). Однако

что именно, какая формулировка или слово стало поводом для блокировки, узнать невозможно.

«Предупреждения с требованием удалить новость не было, — говорит Сергей. — Просто рубанули сайт, и всё. Я расцениваю это как государственную глупость. Ведомство в очередной раз показало свое истинное лицо».

СПРАВКА «НОВОЙ» Досудебную блокировку сайтов за пропаганду суицида либо указание способов самоубийства ввели в России в 2012 году. С 2015-го ограничить доступ к ресурсу могут также за рассказ о причинах, толкнувших человека на сведение счетов с жизнью. По действующим правилам Роскомнадзор, приняв решение о блокировке, должен внести страницу сайта с запрещенной информацией в реестр запрещенных, одновременно известив об этом оператора хостинга сайта и владельца ресурса. После этого у издания есть сутки на добровольное удаление спорного текста либо его части. Если редакция сама поправит материал — сайт не должны блокировать. И только если «запрещенка» останется — неминуем бан от РКН.

Сергей Ковальченко (в центре). Фото: facebook.com

Ждали четыре месяца вместо положенных суток

«Для нас это была непринципиальная заметка. Если бы я знал о том, что к ней возникли претензии, я бы ее без проблем удалил. Но нас никто не предупредил!» — возмущен главред MR7.

«Ни редакция MR7, ни его учредитель, ООО «Информационная группа Кросс-Медиа», до настоящего момента ни одного из указанных выше предусмотренных законом уведомлений не получали», — говорится в обращении, направленном юристом издания в Роскомнадзор.

Примечательно, что запись в реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию, «Моего района» была внесена еще 16 апреля этого года. И до момента блокировки прошло почти четыре месяца, хотя по правилам она должна была случиться уже через сутки — 17 апреля.

Что происходило почти четыре месяца и почему за это время не уведомили редакцию — остается загадкой.

«Несоблюдение оператором реестра порядка ограничения доступа к сайту СМИ нарушает гарантированной Конституцией РФ право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом», — отмечается в обращении редакции в РКН.

«В этой блокировке много странностей, — рассуждает Сергей Ковальченко. — Такое ощущение, что за нашей спиной происходило какое-то броуновское движение, кто-то что-то решал, ждал, возможно даже, это было кому-то нужно и искали подходящее время. — Но в целом меня уже ничто не удивляет и не возмущает. После принятия всех поправок в законодательство о СМИ мы как будто обложены снарядами со всех сторон, и иногда эти снаряды взрываются».

Еще 11 августа, поняв причину блокировки, редактор удалил новость о происшествии в метро с сайта, соответствующее извещение направлено в Роскомнадзор. У ведомства есть трое суток для исключения сайта из реестра, после чего его работа должна восстановиться.