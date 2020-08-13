Подкаст «Что Нового?»

Ровно двадцать лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». «Курск» стал первой крупной катастрофой при Владимире Путине и во многом предопределил поведение властей во время чрезвычайных ситуаций.

Спецкор «Новой газеты» Елена Милашина посвятила годы расследованию катастрофы и поиску виновных в гибели 118 подводников.

В специальном выпуске подкаста «Что нового?» корреспондент «Новой» Артем Распопов поговорил с Еленой о причинах трагедии, о том, кто в ней виноват и о лжи, в которой утонула наша страна два десятилетия назад.

Музыка: Денис Никулин