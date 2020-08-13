Подкаст «Что Нового?»

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№ 86 от 12 августа 2020Читать номер
Елена МилашинаАртем Распопов«Новая газета»
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Ровно двадцать лет назад в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка «Курск». «Курск» стал первой крупной катастрофой при Владимире Путине и во многом предопределил поведение властей во время чрезвычайных ситуаций.
Спецкор «Новой газеты» Елена Милашина посвятила годы расследованию катастрофы и поиску виновных в гибели 118 подводников.
В специальном выпуске подкаста «Что нового?» корреспондент «Новой» Артем Распопов поговорил с Еленой о причинах трагедии, о том, кто в ней виноват и о лжи, в которой утонула наша страна два десятилетия назад.
Музыка: Денис Никулин
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:что нового?, подкаст, подлодка, курск
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