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20 лет гибели АПЛ «Курск». Специальный выпуск «Новой»

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№ 86 от 12 августа 2020

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Как утонул «Курск» и кто в этом виноват. Видео

Итоги 20 лет расследования за 3 минуты

Общество2 377

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12 августа 2000 года в Баренцевом море во время комплексной боевой подготовки кораблей Северного флота на атомной подводной лодке «Курск» произошла катастрофа. Первый взрыв прозвучал в 11 часов 28 минут, в тот самый момент, когда подводная лодка готовилась к стрельбе практической (без боевой части) перекисно-водородной торпедой 65-76 «КИТ». Затем прозвучал второй взрыв — одна за другой взорвались не менее 10 боевых торпед. 

95 из 118 человек, находившихся на борту «Курска», погибли в результате взрывов. 23 члена экипажа, находившиеся в 6-м 7-м и 8-м отсеках «Курска», выжили. Они приняли решение перейти в 9-й «отсек живучести», забрали с собой еду и воду. Моряки подавали сигналы SOS и были уверены, что их скоро обнаружат и услышат.

Как тонула подлодка «Курск» и кто в этом виноват? «Новая газета» подводит итоги расследования — самого длинного в истории редакции.  

Теги:
2000 год, моряки, подлодка, курск

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