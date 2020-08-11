«Хлеба, солі. Зямлі, волі»

В понедельник в Москве продолжились акции в поддержку белорусских граждан, второй день протестующих в Минске и других городах республики. Недовольство белорусов вызвали официальные результаты президентских выборов, на которых, согласно ЦИК страны, действующий президент Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов, а его главный конкурент Светлана Тихановская около 10%. При этом недовольные выходят на улицы не только в пределах своей родины — еще 9 августа в Москве очередь для голосования переросла в стихийный митинг после закрытия участка в посольстве. О том, как белорусы выражали солидарность своим «братьям и сестрам» на массовом пикете с лозунгом «Лука ответит за кровь», рассказывает корреспондент «Новой».

У церкви Космы и Дамиана Ассийских на Маросейке, напротив посольства Беларуси, около трехсот человек, — люди с плакатами растянулись вдоль забора, собравшиеся стоят и у соседних зданий по разные стороны перекрестка. В руках у людей смартфоны с включенными фонариками, парень с короткой стрижкой объясняет: с одной стороны — это в честь Светланы Тихановской, с другой — это свет будущего Беларуси.

Сегодня здесь «провожают строй», переживают за сограждан и требуют объявления честных результатов выборов. Протестующие скандируют «Жыве Беларусь».

Участники пикета возле посольства Беларуси в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Пикеты у посольства Беларуси в Москве начались еще днем. Сначала к дипмиссии приходили журналисты, чтобы поддержать своих коллег за рубежом. Вчера во время президентских выборов, чьи результаты привели к массовым протестам, в Минске были задержаны трое журналистов телеканала «Дождь» (позже их депортировали из страны) и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов. Задержаны и избиты были также спецкор «Медузы» Максим Солопов (о нем почти ничего не было известно весь день 10 августа), корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также корреспондент «Sputnik Беларусь» Евгений Олейник.

Одним из первых в пикет встал журналист RT Илья Васюнин с плакатом «Минск! Надо найти журналиста Солопова». Через дорогу от него в пикете стоит активист с плакатом «Саша, верни Семена!» и символикой «Другой России». Главред Daily Storm Алена Сивкова требует «вернуть домой наших ребят». Двое активистов хотят возложить к зданию посольства красные и белые розы, но полицейские им не позволяют. В итоге их приносят к церкви напротив.

Сюда же к вечеру перемещается протест (в шесть часов правоохранители попросили активистов уйти от здания посольства), а его повестка становится значительно шире.

В восемь вечера у церкви стоит уже много людей с плакатами «Саша, уходи», «Нам не нужна такая стабильность», «Я/Мы 80%».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Девушка на заборе на большом листе бумаги рядом с нарисованной луковицей в клетке пишет «Время сажать лук».

В толпе поют песни белорусской панк-рок группы «Ляпис Трубецкой», звучат строчки из «Грай» и «Не быть скотом». Десятки людей хором кричат «Хлеба, солі. Зямлі, волі (Хлеба, соли. Земли, свободы)». Их сменяет «Кукушка» Цоя — кричат «Моя ладонь превратилась в кулак». В перерывах протестующие скандируют «Верым! Можам! Пераможам! (Верим. Можем. Победим)», «Лука ответит за кровь», «Верни мой голос».

У многих в руках цветы, люди приходят к церкви с букетами хризантем и роз. С белыми гвоздиками стоит и высокий темноволосый парень —Алексей из Рогачева. В руках у него плакат «За честные выборы». Сегодня Алексей пришел к посольству Беларуси «провожать режим».

— Знаете, как на памятники кладут цветы всему ушедшему. Вот и я принес. Правда, не красные, но не думаю, что он обидится, — ухмыляется парень.

За несколько часов из двух букетов роз у церкви разрастается настоящий мемориал, охапки цветов дополняют свечи и ленты. К забору церкви также успели прикрепить плакаты с надписями — «Верните нам М. Солопова», «Лукашэнка, сыходзь! (Лукашенко, уходи!)» и внезапно флаг Хабаровского края (солидарность хабаровчанам белорусы выражали еще до выборов). Как объясняет девушка Светлана, стоящая рядом с мемориалом, «людям захотелось, чтобы было красиво».

— Красно-белые цветы символизируют наш флаг и герб, национальную одежду, — объясняет девушка.

Родом Светлана из Витебска, в отличие от многих собравшихся, вчера ей удалось проголосовать на выборах за свою тезку Светлану Тихановскую.

Такая возможность была не у всех. Одна из протестующих рассказывает, что вчера простояла в очереди шесть часов (с двух часов дня), но так и не попала на участок в посольстве. Не смог проголосовать и протестующий Вадим из Минска, проживающий в России (на его плечи накинут бело-красный флаг, а на шее висит таракан на веревке, символизирующий белорусского президента).

Протестующий с подвешенным на веревке тараканом. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

— Мы хотим выразить свой протест. Вчера мы простояли [в очереди] с двенадцати дня до восьми вечера, но наши голоса не приняли. Выборы были организованы так, чтобы люди не смогли проголосовать, кроме того, голосование, что в Беларуси, что в России, было сфальсифицировано, — рассказывает мужчина. Про игрушечного жука на шее он говорит так: — Мы его пытаемся выгнать из страны уже 26 лет. Я думаю, настало время, когда он либо сам издохнет, либо мы его наконец выгоним.

Очередь из желающих проголосовать возле посольства Беларуси в Москве 9 августа. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Многие протестующие следят за новостной лентой. В девять вечера слышится громкое объявление: «В Минске открыли огонь по протестующим». Собравшиеся переспрашивают — «по-настоящему открыли?». В проходящей мимо паре девушка спрашивает своего спутника: «Будем революции ждать или дальше пойдем?» Когда появляется известие об открытии огня в Бресте, женщина на передней линии протеста кричит:

— Помните про Брестскую крепость! Тогда Брест выстоял и сейчас выстоит!

Недалеко от нее стоит протестующий Антон Логинов, в розовой футболке и с распечаткой в руках — на фоне бело-красно-белого белорусского флага надпись «Miлiцыя, служи народу». Он россиянин, но сегодня пришел поддержать «братский народ».

— Я вышел с таким плакатом, потому что мне больно смотреть на то, как милиция Беларуси бьет своих же граждан, стреляет в них резиновыми пулями и переезжает на автозаках. Я считаю, что милиция должна служить народу, а не диктатору, — говорит парень.

На сегодняшней акции в Москве сотрудники полиции ведут себя спокойно — около пяти человек стоят вдоль тротуара и следят, чтобы активисты не выходили на проезжую часть. Схожая ситуация наблюдается и с другой стороны дороги. Тем временем в Армянском переулке за углом припаркованы автозак и несколько автобусов с силовиками. Сотрудники начинают призывать граждан разойтись уже ближе к десяти вечера. Задерживают только одного человека (предположительно провокатора), но жестко. Пока журналисты пытаются выяснить, что же произошло, толпа скандирует «Позор!». Когда другого провокатора, читавшего странные стихи, полиция отводит в сторону, протестующие скандируют «Спасибо!».

Участники пикета пытаются вручить провокатору розы. Фото: Серафима Свердлова / «Новая газета»

То и дело по Маросейке проезжают автомобили, водители громко сигналят, из окон некоторых машин звучат песни «Кино». Протестующие провожают их одобряющими криками. На вопрос еще одного провокатора: «Вы кто вообще?» — толпа хором отвечает: «Мы белорусы».

Массовый пикет не будет редеть еще до полуночи.