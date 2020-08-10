В стране политических нулей

Акция протеста в Хабаровске. Фото: Игорь Волков / AP / TASS

Для человека, который наблюдает за российской политической жизнью из Хабаровска, «обнуление Конституции», состоявшееся 1 июля, выглядит теперь как образец «лаконичности», которую проявила федеральная власть. Информационное, медийное сопровождение «обнуляющих» поправок было минимальным и едва ли не застенчивым. Свидетелями настоящей оргии «тотального обнуления» хабаровчане стали позже, только после 11 июля, вместе с началом протестов. Привычные медийные персонажи, а иногда и большие всероссийские организации, на глазах изумленных дальневосточников принялись активно исключать самих себя из реальной общественной жизни, так, как будто их вовсе и не существует! Ноли! Множество круглых, упитанных нолей!

Первыми «обнулились» СМИ: в первые дни их молчание было предсказуемым, потом оно стало вызывающим, и в конце концов над телевизионными персонажами стали просто смеяться. Громче других «обнулился» пропагандист Соловьёв: мне трудно даже предположить, на что он рассчитывал, когда назвал хабаровчан «пьяной поганью». Дело в том, что, по разным оценкам, в хабаровских митингах участвовало от сорока до восьмидесяти тысяч человек, значительная часть взрослого населения города, но

Соловьёв так спешил «обнулиться», что, по всей видимости, вообще не реагировал на действительность.

Действительность, тем временем, сама реагировала на Соловьёва: в колоннах демонстрантов появились саркастические плакаты, в том числе и в его адрес.

Следом за прессой «обнулились» политические партии. Некоторые из них «обнулялись» тихо, другие сопровождали свое «обнуление» какими-то невнятными возгласами. Весь июль не было новостей от хабаровского отделения «Единой России». Я — человек не злой и, по хорошему, даже беспокоюсь о членах этой партии: всё ли у них хорошо? Не случилось ли с ними какой-нибудь беды? Здоровы ли они? И вообще — почему от них нет никаких известий, не говоря уже о конкретных предложениях по выводу края из политического тупика?

Коммунисты сначала канули в безвестность, но на излёте третьей недели протестов над колоннами внезапно появились красные флаги, которых не было до этого. Люди, которые несли эти флаги, сообщали каждому, кто был готов их слушать, что они выступают «за настоящий СССР». Я думаю, что в многотысячных колоннах были даже сторонники Королевства Нарния, и мне кажется, что они и искатели потерянного СССР понравились бы друг другу, если бы коммунисты были хоть немного настойчивее в поиске единомышленников.

ЛДПР просто, без затей, опозорилась.

В законодательной думе Хабаровского края этой партии принадлежит двадцать восемь мандатов из тридцати шести (для сравнения — «Единая Россия» располагает там двумя мандатами а, например, партия «Яблоко» — одним). Городские думы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре принадлежат ЛДПР, фактически, полностью. В общем, ЛДПР в крае — правящая партия, как она есть. И голос этой «правящей партии» так и не прозвучал на хабаровских площадях! Во всем городе за почти вот уже месяц не появилось ни единого партийного флага! Эй, партийцы, вы там живые? Мы за вас голосовали, и теперь мы за вас беспокоимся!

А потом к нам на самолете прилетел временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Дегтярёв. Да как начал «обнуляться»! Когда новый руководитель региона был еще в Москве, пресса разнесла новость, что он «запросил поддержки»... но нет, не у жителей Хабаровского края! Он запросил поддержки у федеральной власти! В день, когда в городе состоялся один из крупнейших митингов, врио предпочел совершить вояж по региональной периферии, по-видимому, сознательно исключив себя из актуальных политических процессов.

Немного позже был опубликован проект постановления, согласно которому краевым чиновникам власть обещала возвратить право летать бизнес-классом за счет тощего краевого бюджета. Это право недавно отобрал у местной бюрократии Сергей Фургал. Попутно опубликованный документ обещал, что начальство сможет ходить по морю и рекам в каютах «люкс» с комплексным обслуживанием, однако Михаил Дегтярёв заявил, что не имеет к этому проекту ни малейшего отношения, а сам факт его опубликования он назвал «аппаратной диверсией». Я уже немолодой человек, и я многое повидал, но вот так, чтобы губернскому руководству «подбросили» целое постановление... Я думаю, такого не смогут припомнить даже старожилы!

Хабаровские протесты обнажили и очень ярко проявили давно известную российскую беду: в стране отсутствуют структуры и институты, которым люди могли бы искренне доверять. Даже самое мирное и доброжелательное проявление общественной активности,

даже самое рассудительное проявление гражданами их собственного мнения повергает имитационные псевдо-«политические» партии в состояние глубочайшего паралича.

А ведь именно эти митинги могли бы позволить им набрать себе настоящий актив, который состоял бы из деятельных людей. Только, как оказалось, партии в этом вовсе не заинтересованы.

Без регулярной политической и партийной жизни государство становится похожим на обглоданный остов: на нем совсем нет социальной «плоти» — людей, граждан и их добровольных объединений. Если партии не способны привлечь людей к сотрудничеству с собой, то какие возможности остаются у граждан для их участия в общих делах? «Остов государства» состоит из одних лишь силовых структур, которые могут принудить безоружных людей к покорности, но не могут построить экономику и здоровую общественную жизнь. Глядя на раскручивающуюся воронку институционального «обнуления», я хочу воскликнуть: «Постойте, не торопитесь «обнуляться», возможно, нам еще есть о чем поговорить друг с другом!».