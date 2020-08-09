Новое кресло для экс-министра Васильевой

Глубокоуважаемые академики и члены-корреспонденты РАО!

Менее всего мне хотелось бы допустить мысль о том, что наше академическое сообщество когда-либо и кем-либо будет воспринято как сообщество безликих конформистов, лишенных человеческого достоинства, права голоса и чувства уважения как минимум к себе самим.

Тем не менее скоропалительное проведение 10–12 августа 2020 года общего собрания РАО со всей очевидностью доказывает, что подобное допущение, как это ни прискорбно признавать, оказывается весьма наивным и ошибочным. Встает вопрос о том, какая катастрофа в образовании привела к созыву общего собрания в режиме «молния». Ключ к ответу на этот вопрос — в пункте повестки общего собрания РАО «о внесении поправок в Устав РАО».

Следуя совету Выготского о том, что понимание мысли собеседника без понимания мотивов собеседника есть неполное понимание, прибегну к реконструкции мотивов внезапного созыва общего собрания.

Совсем недавно, учитывая эти потенциальные мотивы, я обращался к руководству РАО с предложением включить в повестку общего собрания РАО пункт «о мотивации внесения поправок в Устав РАО». Отмечу, что данное предложение было поддержано действительным членом РАО В.Г. Кинелёвым.

В связи с тем, что это предложение осталось без ответа, позволю себе прибегнуть к жанру открытого письма и реконструировать мотивы, приведшие к столь стремительному созыву общего собрания.

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Мотивация трудоустройства бывшего министра просвещения

Не сомневаюсь, что мотивация подобного трудоустройства носит гуманистический характер. Вместе с тем сама необходимость внесения поправок в Устав РАО в этом контексте вызывает целый ряд недоумений:

Одной из возможных причин увольнения министра просвещения было невыполнение поручений президента РФ, касающихся обновления стандартов школьного образования. И именно отрицательная экспертиза РАО сыграла немалую роль в том, что предложенные командой бывшего министра изменения школьных стандартов были приостановлены с декабря 2019 года по настоящий момент. В связи с этим не является ли абсурдным назначение председателем попечительского совета РАО бывшего государственного чиновника, который отправлен в отставку, в том числе и с учетом экспертизы РАО? Существующий в РАО попечительский совет ранее носил общественный характер. Вызывает удивление, что ради трудоустройства бывшего министра происходит назначение председателя попечительского совета РАО с окладом 520 тысяч рублей в штатном расписании РАО. (Для справки: такой оклад представляет собой финансовый эквивалент ежемесячных выплат 13 членам-корреспондентам РАО и 6,5 действительным членам РАО.) Не превращается ли при этом ранее существовавший общественный попечительский совет РАО в «потребительский» совет с весьма аморфными функциями?

Мотив трудоустройства — это лишь один из мотивов, лежащих на поверхности происходящих событий.