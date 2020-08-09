Официально Лукашенко побеждает с почти 80% голосов. Неофициально — проигрывает с 10%

До закрытия участков осталось 20 минут. В Москве очередь к посольству Беларуси все не уменьшается. Стоящие подняли вверх белорусские паспорта и кричат «Беларусь!».

Корреспондент «Новой» поговорила с теми, кто сегодня уже точно не успеет проголосовать.

«Мы сюда где-то в начале первого приехали, к 12.40. Мы все равно здесь продолжаем стоять, потому что мне кажется, что сам факт того, что мы здесь стоим — это то немногое, что мы в принципе можем сделать. Я лично не очень на что-то надеюсь, скорее всего, голоса он себе как надо посчитает. Ну как будет уже», — говорит Егор, один из стоящих в очереди.

«Здесь больше речь не о тупо физическом контакте меня с бюллетеням. Тут больше речь о совести, — рассказывает Дмитрий. — Ну пришел — не получится, так это правительством так организовано. Это первый раз, когда я пришел голосовать вообще. Получится или не получится, зато я хотя бы своей бабушке в Беларуси буду смотреть в глаза без стыда. В Россию мы переехали, когда мне был год. Сейчас я живу здесь 19 лет. У родителей тогда не было возможности для развития там. Сейчас я вижу, что там начало просыпаться гражданское общество. Надежда на изменение, конечно, есть. Ей только и живем».

Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»