Официально Лукашенко побеждает с почти 80% голосов. Неофициально — проигрывает с 10%

К посольству Беларуси в Москве подъехали автозаки. На Покровке и прилегающих переулках собрались больше тысячи человек, они скандируют: «Уходи!».
Аналогичная стихийная акция началась и в Петербурге у отделения посольства Беларуси.
К посольству Беларуси в Москве подъехали автозаки. На Покровке и прилегающих переулках собрались больше тысячи человек, они скандируют: «Уходи!».
Аналогичная стихийная акция началась и в Петербурге у отделения посольства Беларуси.
Светлана Тихановская получила поддержку 71,28% избирателей;
Александр Лукашенко — 10,09%;
против всех 2,28%;
у остальных кандидатов около 0,5%.
При этом 14,73% отказались отвечать в ходе опроса.
Такие предварительные данные публикует «Радио Свобода» со ссылкой на организаторов независимых экзитполов.
При этом глава Центризбиркома Лидия Ермошина заявила, что негативно относится к продлению голосования. В 10 вечера она пообещала рассказать о первых результатах выборов; предварительные итоги рассчитывают подвести к 2 часам ночи.
Проигравших кандидатов Ермошина призвала «спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы».
Правоохранители перекрыли доступ со стороны Армянского переулка.
Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»
Светлана Тихановская — 6,8%
Анна Канопацкая – 2,3%
Андрей Дмитриев — 1,1%
Сергей Черечень — 0,9%
Против всех высказались 9,2% избирателей.
У посольства Беларуси в Москве, где в очереди стоят еще около 500 человек, полиция выстроилась у забора, по громкоговорителю говорят: «Избирательный участок закончил свою работу. Просьба разойтись!».
Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»
По предварительным данным «Беларуской ассоциации журналистов», ее везут в Ленинское РУВД.
До закрытия участков осталось 20 минут. В Москве очередь к посольству Беларуси все не уменьшается. Стоящие подняли вверх белорусские паспорта и кричат «Беларусь!».
Корреспондент «Новой» поговорила с теми, кто сегодня уже точно не успеет проголосовать.
«Мы сюда где-то в начале первого приехали, к 12.40. Мы все равно здесь продолжаем стоять, потому что мне кажется, что сам факт того, что мы здесь стоим — это то немногое, что мы в принципе можем сделать. Я лично не очень на что-то надеюсь, скорее всего, голоса он себе как надо посчитает. Ну как будет уже», — говорит Егор, один из стоящих в очереди.
«Здесь больше речь не о тупо физическом контакте меня с бюллетеням. Тут больше речь о совести, — рассказывает Дмитрий. — Ну пришел — не получится, так это правительством так организовано. Это первый раз, когда я пришел голосовать вообще. Получится или не получится, зато я хотя бы своей бабушке в Беларуси буду смотреть в глаза без стыда. В Россию мы переехали, когда мне был год. Сейчас я живу здесь 19 лет. У родителей тогда не было возможности для развития там. Сейчас я вижу, что там начало просыпаться гражданское общество. Надежда на изменение, конечно, есть. Ей только и живем».
Фото: Виктория Одиссонова/ «Новая газета»
Силовики продолжают перекрывать центр Минска. Милиция не пускает людей на площадь Независимости, перекрыты подходы к Октябрьской площади. На станциях метро «Площадь Ленина» и «Октябрьская» не останавливаются поезда.
Об этом «Новой газете» сообщили в штабе ОГП.
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На некоторых участках в Минске явка уже превышает 100%, сообщают независимые наблюдатели. Такое наблюдается, например, на УИК № 21 и № 22. При этом до конца голосования остался еще час.
Они снимали, как проходит голосование. Телеканал RT (его частью и является Ruptly) сообщает, что они уже десять часов не выходят на связь. По данным видеоагентства, стрингеры находятся в одном из городских РУВД.
Глава Центризбиркома Лидия Ермошина признала, что на некоторых участках не хватает бюллетеней, однако связала это c их порчей, которую, по ее мнению, «пропагандируют» участники проекта «Честные люди», нацеленного на проведение прозрачных выборов в Беларуси.
В МИД страны ТАСС сообщили, что Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов находятся в одном из РУВД Минска, проводятся процессуальные действия с их участием.
Главные здания и площади в центре Минска оцеплены солдатами внутренних войск и военными машинами, сообщают СМИ.
C избирательного участка №2 на Камайской улице в Минске выгнали корреспондентов Tut.by. Несмотря на то, что они официально зарегистрировались для работы на этом участке, председатель комиссии потребовала вывести журналистов из здания.
«Продлевать срок голосования нельзя», — сказала глава Центризбиркома Лидия Ермошина. Ранее она заявила, что длинные очереди у избирательных участков — результат саботажа и организованной провокации.
Члены избиркомов Минска и Минского района объяснили очереди в разговоре с «Нашей Нивой» рекордной явкой. Издание отмечает, что ни на одном из 30 избирательных участков, где были его корреспонденты, не было избирателей, занимавшихих кабину для голосования на 30 или даже на две минуты.
Основатель сервиса Red Shield VPN Владислав Здольников объясняет, что в Беларуси играют с BGP-связностью — то есть отключают связь с некоторыми сегментами интернета.
«Чтобы объяснить это, они даже выпустили очень смешную новость, в которой пишут про DDoS-атаки на государственные ресурсы», — заявляет он.
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Правозащитный центр «Вясна» обновил данные по задержанным в стране наблюдателям. Ранее сообщалось, что в Минске задержали 11 человек, еще шесть — в регионах.
Там несколько сотен человек, однако запускают желающих проголосовать медленно — по одному в пять-семь минут, пишет «Грати». Посол Игорь Сокол заявил, что это вызвано мерами безопасности.
«Мы вынуждены соблюдать меры безопасности. Санэпидемиологические. На 12:45 в Киеве обезврежено взрывное устройство, поэтому хоть пять столов будет стоять — вход один и проход будет осуществляться так, как сейчас осуществляется», — сказал он.
В полиции изданию сообщили, что обращений по поводу взрывного устройства они не получали. Правоохранители добавили, что им «поступил звонок о том, что в посольство медленно пускают людей в связи с карантинными мерами».
ОМОН перекрыл тротуар около Главпочтамта, а также входы и выходы на проспект Независимости, сообщает «Еврорадио».
Число задержанных наблюдателей в Минске увеличилось до одиннадцати, в регионах задержаны шесть человек. Об этом «Медиазоне» сообщили в Правозащитной центре «Вясна».
По данным центра, в Браславе также задержан брат-близнец одного из наблюдателей. Кроме того, правозащитники предварительно сообщают о 86 задержанных наблюдателях в Беларуси за пять дней досрочного голосования.
Корреспондент «Новой» побывал на избирательном участке №43 в Минске, где голосовала кандидат в президенты Анна Канопацкая. Но интерес представляет не она, а Независимый наблюдатель Александра Сердюкова, скрипачка Национальной филармонии.
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина заявила, что длинные очереди у избирательных участков — результат саботажа и организованной провокации.
«Чему обучали этот протестный электорат? Придите и займите кабину на полчаса. И так происходит. Из-за этого пропускная способность избирательных участков очень невелика», — считает глава ЦИК.
В МИД России заявили, что местонахождение журналистов «Дождя» установлено, им оказывают консульскую помощь. По данным министерства, их задержали из-за отсутствия аккредитации. Посольство России в Беларуси сообщает, что журналисты находятся в минском РУВД.
Как рассказал главред «Дождя» Тихон Дзядко, геолокация показывает, что задержанный оператор находился в главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь. Телеканал предполагает, что все задержанные журналисты «Дождя» сейчас именно там.
Дзядко уточнил, что телеканал в установленном порядке еще 15 июня направил все необходимые документы на аккредитацию. «Корреспонденты работали в Минске в ожидании, пока аккредитация будет подтверждена», — сказал он.
Фото: «Еврорадио»
В Беларуси подменили сайт платформы «Голос», сообщает телеграм-канал NEXTA. Теперь по старой ссылке пользователь попадает на сайт-заглушку, которая просит оставить его свой номер телефона. При этом, по сообщению канала, данным уже зарегистрированных пользователей (их больше одного миллиона) ничего не угрожает.
Интернет-платформа «Голос» создана для альтернативного подсчета голосов на выборах президента Беларуси. Чтобы вести подсчет, «Голос» призывал жителей государства присылать фото избирательного бюллетеня в чат-бот.
Накануне Генпрокуратура Беларуси предложила заблокировать сайт платформы. Это произошло после того, как президент страны Александр Лукашенко поручил дать оценку законности инициативы. Председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в свою очередь заявила, что интернет-платформа «Голос» — это «преступный проект», направленный на организацию массовых беспорядков.
Союз журналистов России потребовал от властей Беларуси объяснить причины задержания корреспондентов «Дождя» Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова.
В СЖР требуют сообщить о местонахождении журналистов, с которыми уже более двух часов нет связи.
Очередь на голосование собралась и у консульства в Питере
В Беларуси с самого утра проблемы с мобильным и домашним интернетом. Сообщения о сбоях поступают не только из Минска, но и из Витебска, Бобруйска, Могилева и других городов.
Недоступным оказался новостной портал naviny.by, доступ к сайту Радыё Свабода (Svaboda.org) не могут получить абоненты МТС, сайт NN.BY грузится только до заглушки CloudFlare, а пользователи YouTube не могут воспользоваться видеохостингом.
Кроме того, жители Беларуси сообщают о сбоях в работе приложений Viber, Instagram, Telegram, Skype. Портал Onliner пишет об остановке работы VPN-сервисов.
В некоторых магазинах появились объявления о возможных технических сбоях в работе терминалов и невозможности оплатить покупки картой.
«Мы очень надеемся, что победим разом. Мы очень надеемся, что наши граждане готовы к переменам и они наступят. Мы очень хотим проснуться в свободной, а главное, безопасной Беларуси. Потому что и я, и многие, кто покинул страну, к сожалению, покинули страну в целях безопасности.
Мы хотим растить наших детей. Мы не хотим уезжать. Посмотрите, что происходит. Нас просто выдавливают из нашей страны, оказывают давление на наших детей, на кандидатов. Мы надеемся на перемены», — рассказала она журналистам.
Накануне Цепкало вслед за мужем — незарегистрированным кандидатом Валерием Цепкало — покинула Беларусь, опасаясь преследований.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
Как сообщил «Новой газете» главред «Дождя» Тихон Дзядко, у канала нет связи с задержанными в Минске журналистами. Кто и на каком основании их задержал, а также где они сейчас находятся, неизвестно.
Посольство России в Беларуси в курсе задержания журналистов. В дипмиссии «Дождю» сообщили, что пока от белорусского МИДа не поступал официальный факс о факте задержания. В то же время российский консул информирован о происходящем.
Вчера в Минской школе № 30 (участки для голосования№ 41, 49 и 50) задержали четверых наблюдателей, сообщает портал Tut.by. Где сейчас находится большинство из них — неизвестно.
По информации портала, одного из задержанных, наблюдателя Сашу Слоуч, поместили в центр изоляции правонарушителей в Минске. В то же время родственники трех других наблюдателей — Артема Федотова, Дарины Реут и Марты-Дарьи Клиновой — не знают, что происходит с их близкими.
Наблюдателей задержали накануне вечером в фойе школы. Как сообщила Tut.by пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич, они были задержаны за совершение административного правонарушения. Пресс-секретарь не уточнила, кто вызвал милицию и где сейчас находятся задержанные.
Сейчас, по оценкам нашего корреспондента, на голосование пытаются попасть около 600 человек. Здание окружили со всех сторон. Проголосовать пришла и жена Валерия Цепкало Вероника, которая накануне покинула Беларусь.
В Москве, у посольства Беларуси уже около 600 человек. Проголосовать пришла и Вероника Цепкало с семьей. pic.twitter.com/Gn5zZCglQT— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 9, 2020
А мы продолжаем общаться с избирателями.
«Я считаю, что 65 лет — пора на пенсию. И если не президент, то кем быть? Быть простым пенсионером и позволить стране развиваться. Нас здесь очень много, я не думаю, что мы все здесь по доброй воле. Это признак того, что что-то надо делать», — говорит одна из избирательниц Ира.
Многие в очереди с радостью соглашаются рассказать, почему они пришли сюда, но просят не снимать или надевают маску. Ира, например, надела.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»
В телеграм-канале NEXTA появилось видео, на котором женщина в розовом костюме вылезает из окна школы с пакетом в руках. Спуститься по приставной лестнице ей помогает человек в полицейской форме, а также другая женщина в платье. Кроме того, на видео запечатлен мужчина, который из этого же окна спускает на веревке черный мешок.
По утверждению телеграм-канала, видео снято на избирательном участке №17 Советского района Минска, который располагается в школе №66. В ролике же в свою очередь запечатлен член избирательной комиссии.
«Суть в том, что просто заклинило дверь. Внутри была женщина — секретарь комиссии. Поднялась некоторая паника, ведь ей нужно приступать к своим обязанностям», — пояснил председатель комиссии Сергей Мосейкин.
По данным «Медиазоны», ролик заснял один из избирателей после того, как проголосовал на этом участке.
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская проголосовала на выборах.
Около участка стояли несколько сотен человек, которые встретили ее аплодисментами и криками «Света» и «Молодец!».
Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, уехала в Россию и сейчас находится в Москве, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на объединенный штаб.
«С нами связалась Вероника. С ее слов она в Москве. Будет голосовать там, — сообщил представитель штаба. — Мы уважаем решение Вероники, ситуация непростая. Мы считаем каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно».
В Минске задержали корреспондентов «Дождя» Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова, сообщает телеканал.
«Дождь» пишет, что люди в штатском и в масках положили журналистов на асфальт и увели в неизвестном направлении.
Видео с участков 104 и 105, которые находятся в минской школе №16. Около входа в школу образовалась большая очередь.
На другом участке в Минске в школе № 177, около которой также стоит длинная колонна из людей, вводят пропускной режим, сообщили подписчики Tut.by. В самой школе на вопрос журналистов ответили, что у них все хорошо, и положили трубку.
Ранее о введении на участках пропускного режима сообщала глава ЦИК Лидия Ермошина. Она попросила избирателей приходить на участки утром и днем, так как «в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей», из-за чего на участки «будут запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени».
Очередь на голосование возле посольства Беларуси в Москве растет! По данным волонтеров экзит-полла, с участка уже вышли 959 человек.
Как передает наш корреспондент, люди, которые сейчас стоят на углу, подошли к зданию около 11 утра. Те, кто сейчас стоит во главе очереди, простояли в ней 3 часа, почти все достаивают до конца. С маленькими детьми пропускают без очереди. Люди делятся между собой едой: кто-то заказывает пиццу.
Все опрошенные волонтерами — против действующей власти (выборка случайная!)
У многих на руках белые ленты — знак перемен.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Очередь из граждан Беларуси, желающих проголосовать на выборах президента, образовалась не только у посольства страны в Москве, но и в Киеве, Варшаве, Берлине, Вильнюсе и других городах. Всего, пишет Tut.by, за пределами Беларуси зафиксированы 5319 избирателей.
Огромные очереди из желающих проголосовать выстроились и на участках внутри страны, сообщает NEXTA.
Сегодня ночью в центре Минска заметили военную технику, а сейчас на въезде в город силовики выборочно проверяют автотранспорт в основном с не минскими номерами.
У посольства Беларуси в Москве на Маросейке собрались около 250 человек. Как передает наш корреспондент, внутрь для голосования запускают лишь по 10 человек.
«Мы немножко устали за время правления нашего президента текущего, — говорит Исса, один из пришедших сегодня к посольству проголосовать. — Ждем каких-то изменений, может, не быстрых, но уже все белорусы так точно больше жить не могут. Я в Москве уже 4 года. Уехал, потому что Беларусь сейчас находится в состоянии застоя. Там абсолютно нет возможности для самореализации».
Здесь же стоят волонтеры экзит-поллов. Они просят людей после голосования подойти к ним и назвать кандидата, за которого голосовал избиратель, а также указать пол и возраст.
Данные экзит-поллов будут известны ближе к вечеру. По словам волонтеров, полиция не мешает проводить опросы, а, наоборот, помогает.
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Член Молодого фронта, бывший политзаключенный Дмитрий Хведарук задержан на избирательном участке. Он утверждает, что «увидел дыру в урне для голосования, начал фотографировать, и вдруг вызвали милицию».
Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси заявил о волне DDoS-атак на государственные ресурсы страны. Воздействию с вечера 8 августа подверглось оборудование, на котором размещены сайты КГБ и МВД, уточнили в центре реагирования.
«Технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако по нашей информации начались проблемы с оборудованием», — говорится в сообщении.
Ранее жители страны пожаловались на снижение скорости интернета и проблемы с доступом к Telegram, YouTube, VPN-сервисам и независимым СМИ.
«Если вы провоцируете не только на Tut.by, а и на других ресурсах, я это вижу. Что вы хотите, свергнуть власть? И ждете, что я перед вами стану на колени и стану целовать песок? Ведите себя по закону — у нас претензий к вам не будет. Все ваши сторонники, «тутбаевцы» и «Свободы», — вы хотели мордобоя. У меня информации достаточно. Пока мордобоя не было — просто мы вас поставили на место», — заявил президент.
Ранее портал получил предупреждение за статью о наблюдателях, которые не смогли попасть на избирательные участки в дни досрочного голосования. Предупреждение Tut.by выписали за распространение «недостоверной информации, которая может причинить вред государственным или общественным интересам».
«Люди в ярости. Эта избирательная кампания особенно цинична со стороны власти по отношению к гражданам Беларуси. И весь этот предвыборный период Лукашенко делал упор не на избирателя, не на честные выборы, а исключительно на силовиков».
Николай Козлов — известный белорусский политик, лидер «Объединенной гражданской партии» (ОГП), доверенное лицо основного оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, а кроме того, — человек, долгое время служивший в армии и милиции.
Судя по утечкам из избиркомов, президент Лукашенко должен «получить» не менее 70%. А Тихановская, собирающая рекордные за всю историю страны митинги, — в районе 5-7%. С большой долей вероятности можно предсказать, что узнав этот результат, люди выйдут на улицы. На что будет готов пойти Лукашенко? «Новая газета» поговорила об этом с Николаем Козловым.
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После голосования Александр Лукашенко заявил, что сегодня ночью в страну не пустили 170 человек, в том числе граждан России, которые не смогли объяснить цель своей поездки. По его словам, у некоторых из них были фальшивые визы.
«Из России и Польши граждане пытались въехать в Беларусь непонятно по каким причинам — они сами не могли это объяснить. Мы не расслабляемся, все наши структуры и спецслужбы переведены на особый режим», — сказал Лукашенко.
Сегодня в Беларуси проходит основной день голосования на выборах. На пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, чей штаб объединился с альтернативными незарегистрированными кандидатами, а также Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. По данным ЦИК Беларуси, явка за время досрочного голосования составила 41,70%, к 10:00 9 августа она достигла 45,33%.
Глава ЦИК Лидия Ермошина попросила избирателей приходить на участки утром и днем, так как «в вечерние часы по крайней мере оппоненты власти обещают скопление людей», из-за чего «в избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени».
Жители страны рассказывают о снижении скорости интернета и проблемах с доступом к Telegram, YouTube, VPN-сервисам и независимым СМИ. В «Белтелекоме» объяснили перебои с доступом к некоторым ресурсам зарубежным трафиком, который «генерируют люди или машины». В Минсвязи заявили, что так как сегодня выходной, официальных данных о сбое в работе интернета нет.
Вчера и сегодня утром силовики задержали восемь человек из штаба Тихановской, в том числе главу штаба и доверенное лицо Тихановской Марию Мороз, а также доверенных лиц Олега Моисеева, Татьяну Каневскую и Юрия Власова.
Председатель исполкома Объединенной гражданской партии (ОГП) Оксана Крищанович поясняла «Новой», что задержание может быть связано с желанием властей не дать оппозиции никаких шансов на проверку подсчета голосов на участках: по белорусским законам доверенные лица имеют право присутствовать при подсчете голосов на любых избирательных участках — у кандидатов такого права нет.
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