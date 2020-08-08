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«Спасать детей дешевле, чем пожизненно содержать инвалидов». Родители детей со СМА отвечают чиновнику

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№ 84 от 7 августа 2020

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76% от Лукашенко. Обложка

Номер «Новой газеты» на 10 августа 2020 года

Политика2

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«Новая газета» пристально следит за выборами президента Беларуси. В воскресенье, 9 августа, читайте материалы наших репортеров из Минска.

Выпуск от 10 августа выйдет под такой обложкой. Ищите в киосках.

Теги:
обложка, новая газета, лукашенко

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