76% от Лукашенко. Обложка

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«Спасать детей дешевле, чем пожизненно содержать инвалидов». Родители детей со СМА отвечают чиновнику
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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
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«Новая газета» пристально следит за выборами президента Беларуси. В воскресенье, 9 августа, читайте материалы наших репортеров из Минска.
Выпуск от 10 августа выйдет под такой обложкой. Ищите в киосках.
Теги:обложка, новая газета, лукашенко
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