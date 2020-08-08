Обновляй и властвуй

В конце июля интервью «Новой газете» дал предприниматель Алексей Нечаев, который, не остановившись на создании международной сетевой компании Faberlic, основал партию «Новые люди». Несмотря на определенный скепсис, который существует в отношении появляющихся перед выборами политических структур (особенно в отношении тех, кого все-таки регистрирует Минюст), «Новые люди» изначально сделали заявку на политический концепт «партии мирных людей». «Мы хотим построить большую партию, строить ее на земле. Человеческий калибр — вот за что мы бьемся», — объяснял сам Нечаев в интервью.

Заявление смелое, однако может создаться впечатление, что вся партия строится на личной харизме Нечаева, которую он «прокачал» при создании крупной международной компании, а не на каких-то фундаментальных основах. Чтобы понять, каких еще новых людей он может вести за собой, журналисты «Новой газеты» отправились на партийный съезд «Новых людей».

Алексей Нечаев. Фото: Арден Аркман, для «Новой газеты»

На съезд, проходивший в субботу, 8 августа, в Цифровом деловом пространстве на Покровке (бывший Дом предпринимателя), было приглашено 350 человек, и большая часть из них, что логично вытекает из названия партии, — люди, пока еще не примелькавшиеся в «московских гостиных». Позже Нечаев в своей вступительной речи назовет их «прагматичными романтиками»: они «верят в лучшее, но знают, [что] если будущее не создавать, само по себе оно не наступит». Тем не менее отличительной особенностью «Новых людей» является и то, что к сотрудничеству Нечаев постарался привлечь экспертное сообщество с обоих флангов — и либерального, и консервативного.

Так, на съезд пришли одновременно и тяготеющие к провластной позиции политологи Алексей Чадаев и Дмитрий Абзалов, и в то же время Александр Кынев, высоко котирующийся в среде оппозиционно настроенной аудитории. Место нашлось и для журналиста Дмитрия Соколова-Митрича, и для защитника автомобилистов из «Синих ведерок» Петра Шкуматова, и для бывшего замминистра экономики Ивана Старикова.

Социальную группу «селебрити» на съезде представляли звезды современной «умеренной» журналистики: Екатерина Винокурова, Антон Красовский, Сергей Минаев из Esquire, Тина Канделаки. И так вплоть до Лены Летучей из «Ревизорро».

На съезде. Фото: Арден Аркман, для «Новой газеты»

Что мог сказать всем этим людям их новый лидер?

— Мы — партия, которая строится снизу, от земли. Точно так же я всю жизнь строил бизнес и не считаю нужным изменять этому правилу в политике, — заявил Нечаев собравшимся. — Только такая организация способна составить конкуренцию нынешним парламентским партиям. Только такая организация сможет получить представительство в будущей Государственной думе и бороться за места в исполнительной власти. Эпоха партий, которые существуют только в телевизоре и в интернете, закончилась. Поэтому мы должны поставить себе важную задачу — 13 сентября получить голоса на выборах и депутатские мандаты в регионах и городах.

Нечаев заявил, что на ближайших выборах партия уже выставила своих кандидатов в Новосибирской, Костромской, Рязанской, Калужской, Воронежской и Белгородской областях на региональных выборах. На уровне городских избирательных кампаний «Новые люди» будут представлены в Томске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Липецке, Ессентуках. Сам основатель партии называет это «вызовом» и «тестом», «насколько наши идеи способны доходить до самой активной части общества».

— Наше правительство за последние годы написало много стратегий развития и ни одну из них не исполнило, — продолжил Нечаев. — Наши политические институты устарели. Во власти — дефицит творческой энергии. Кадровые лифты не работают: притока новых людей нет, а элита превратилась в несменяемую. В государственном управлении доминируют старые подходы и отжившие свой век идеи. Мы живем в непростое, сложное время. Сложные времена открывают новые возможности и, самое главное, — создают у людей спрос на что-то новое, на перемены.

Привести новых людей во власть «Новые люди» планируют, базируясь на пяти ключевых идеях:

обновлении, то есть изменении принципов государственного устройства, логики, этики и стиля взаимодействия государства с гражданами;

прогрессе и развитии, то есть Нечаев обещает, что партийцы будут не только критиковать, но и сами делать — «экономнее и качественнее, чем чиновники и орда их прикормленных подрядчиков»;

идее о том, что самостоятельные люди в стране составляют большинство, а не меньшинство;

свободе и справедливости, то есть партия, по словам Нечаева, будет бороться за защиту людей «от несправедливого увольнения, от мошенников, от того, что человек остается брошенным, без средств к существованию, когда заболел, от ложных обвинений и несправедливого суда»;

и, самое главное, на честности: «Новые люди» сразу предупреждают всех, что быстро изменить систему не получится, поскольку она сильно закостенела, однако партия — за «поступательные перемены».

Слова красивые, и с ними легко согласиться — кто ж против честности и того факта, что свобода лучше, чем несвобода? Но чтобы это не оставалось просто словами, «Новые люди» представили на съезде несколько проектов от региональных сторонников партии. Такие уже есть во всех 13 регионах, где «Новые люди» идут на выборы, задача — масштабировать их на всю страну.

Вот несколько примеров, которые показались журналистам «Новой» наиболее любопытными.

Алексей Шаев презентовал проект «Новый двор. Рязань», суть которого — превратить дворы и пустыри города в комфортные для проведения досуга пространства. В идеале предполагается, что на перестроенных пустырях вырастут места для занятия спортом: площадки для игровых видов (футбол, баскетбол), воркаут-пространства и детские игровые площадки. Стоимость одного такого комплексного обустройства автор проекта оценивает в 968 тысяч рублей. Даже в масштабах всей страны это выглядит куда более разумным вложением средств, чем закачка денег в какое-нибудь новое супероружие.

На съезде. Фото: Арден Аркман, для «Новой газеты»

Томские партийцы Роман Шарыпов, Александр Цин-Дэ-Шань, Виктор Потапов и Анатолий Захаров создали и успешно реализуют благотворительный проект «Вера». Его главная цель — помочь продуктами людям, попавшим в тяжелую ситуацию, а также детям войны, ликвидаторам аварии на ЧАЭС, блокадникам и семьям с детьми с ограниченными возможностями. С 15 апреля, рассказывают авторы проекта, они уже смогли собрать продуктовые наборы и накормить более 700 семей. В планах — к началу сентября перейти рубеж в 1000, а еще через год авторы «Веры» рассчитывают распространить свой проект на 10 городов России и увеличить охват помощи нуждающимся до 37 тысяч семей.

Еще один проект — «Путеводитель № 1», нацеленный на активное развитие внутреннего туризма, — представляла Инна Евсина, кандидат на будущих выборах в Калужской области. Больше 10 лет она возглавляет Ассоциацию предпринимателей региона и не понаслышке знает, чем живет малый и средний бизнес в провинции: «У малого и среднего бизнеса накопилось много претензий к государственной политике в области экономики, — рассказала Евсина «Новой». — Если даже министр экономики на Гайдаровском форуме несколько лет назад признал, что инвестиционная политика, мягко говоря, не настолько эффективна, как планировалось, почему не пересмотреть подход? Яркий пример нашей области — проект «100 молочных ферм», которые через 5–7–10 лет работы закрылись. А почему — догадается даже школьник. Калужская область — не юг России, это не сельскохозяйственный регион. Почему не государство, а сами предприниматели ищут выход — переоборудуя «молочку» в сбор ягод или что-то еще? Я, если честно, устала задаваться этими вопросами, и люди, которые ко мне приходят, тоже устали. У нас накопилось достаточно мотивации для изменений».

Да, некоторые из этих заявок, возможно, выглядят не так масштабно, как привыкли «стратеги» из системных партий. Однако готовность «Новых людей» применять региональные креативные практики в масштабах всей страны, а главное — готовность прислушиваться к идеям не одних и тех же аппаратчиков, а именно что свежих лиц, — делают проект Нечаева неординарным. По факту теперь у выключенных или разрозненных избирателей-прагматиков, которые если и голосовали, то за отдельных людей, а не за структуру, впервые за долгое время может появиться надежда на то, что их интересы кто-то будет представлять. Сентябрьское воскресенье 13-го числа, кажется, перестает быть томным.