Увещевание

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Милые братья мои белорусские!

В воздухе пахнет восстанием масс.

Сколько уж лет вы терпели без устали —

Видимо, можно замучить и вас.

Вы собираетесь вашего гоблина,

Лидера ваших глубинных пластов,

Выгнать из Витебска, Минска и Гомеля —

И поместить, предположим, в Ростов.

Мертвое дело. Не стоит и пробовать.

Врос, полагаю, за тридцать-то лет.

Вам же придется все это расхлебывать,

А привлекательных выходов нет:

Либо в объятия нашего кремлина,

Что, окончательно ороговев,

Примет — но это для вас неприемлемо, —

Либо на Запад, в жерло МВФ.

Сколько ни манят небесные выси нас,

Всюду маячит холодный прием.

Так ли, иначе — повсюду зависимость,

А независимость только при ём —

Чудище облом, озорном, проверенном,

Свойском, привычном, как запах клопа,

Сделавшим ваше Отечество мерином —

Вялым, покорным, но тянет пока.

Им-то и держится — пища ли, войско ли…

Вольница дразнит, но больше — грозит.

Главное слово, по-моему, — «свойское».

Свойский. Савейский. Как свой паразит.

Он-то привычный, а после-то что еще?

Тридцать уж лет просвистело при нем.

Старое, злое, ручное чудовище:

Вместе корячились, вместе помрем.

Словно уткнешься в подушку вонючую,

В старую простынь, родное белье:

Пахнет козлиной, подмышкой, онучею,

Но ничего не попишешь — свое.

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?

Вместе. Субстанцией стали одной.

Глядя глазами пожившего заица,

Рядом с охотником волк — как родной.

Он — воплощенье вождя и повытчика,

Низкого неба и близкого дна,

Он же — как жизнь. Роковая, привычная,

Тоже ужасная, тоже одна.

Если вглядеться — такая немилая!

Вечная изморось, вечный бардак,

Вечная бестолочь… Но отними ее —

Как-то неправильно. Лучше уж так.

Тоже ходили мы с белыми лентами,

Словно у Ханеке в страшном кино, —

Женщины с лицами великолепными,

Дети с горящими взорами… Но —

Надо смиряться с веленьями высшими!

Так что при взгляде на ваш огород

Было бы славно, коль тоже не вышло бы.

Пусть он хотя б шестьдесят наберет.

Если сбежите, как Анна Каренина, —

Вы между нами вбиваете клин,

Мы же останемся только с Кореею.

Хоть и заслуженно — горько же, блин.

Верьте же свойскости — подлинной истине,

Плоской, нагой, как сухая стерня.

(Страшно задуматься: это я искренне?

Видимо, искренне. Тьфу на меня.)

Так что признайте: не стоит и пробовать.

Всюду рисуется страшная месть.

Если б вы жили действительно впроголодь…

Но ведь не впроголодь? Что-то же есть?