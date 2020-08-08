Два играют, остальные в уме

Только-только завершили старый сезон, а надо начинать новый. Такой вот форс-мажор, и никто — кроме коронавируса — не виноват. Впрочем, и без него скандалов на финише, да и по ходу, хватало. Потому что скандалы — непременная составляющая футбола во всем мире, но российская специфика особенно интересна и занимательна. Логику в большинстве случаев искать бесполезно, а вот разного рода интересы искать можно и нужно, потому что в этих интересах порой самое главное и заключается.

Чтобы быть на виду в российском чемпионате, не говоря уже о том, чтобы побеждать, мало обладать набором чисто профессиональных качеств, как то: стабильно качественная игра, толковое руководство, инициативный и творческий тренерский штаб, баланс звезд и работяг в составе, длинная скамейка, нормальное финансирование.

Все это хорошо, но на всякий случай надо порой включать и административные рычаги, и использовать уловки, за которые никто не накажет.

Кого-то, может, и накажут, но только не тех, кто умеет этими хитростями пользоваться.

Ну вот выиграл «Зенит» предыдущий чемпионат с агромадным отрывом — и кто бросит в него камень? Ему от придирок ни жарко, ни холодно, он над ними. Ну упрекали его в том, что лидер по сути имеет играющих с ним в одной лиге два фарм-клуба, и что с того? Куда ему, бедному, девать прорву ненужных в данное время игроков? Вот минимум половину основы футбольного клуба «Сочи» и составляли игроки из Северной столицы, и всем было хорошо — будущему чемпиону и без того для победы имеющихся в наличии игроков хватило, а «Сочи» не без помощи позора на «Фиште», когда команда мужиков разгромила команду ростовских юнцов, остался в РПЛ.

Правда, второй газпромовский подопечный в лице «Оренбурга» вылетел из Российской премьер-лиги, но и тут «Зенит» не проиграл — теперь его за такие вещи упрекать будут меньше. Буквально за сутки до старта чемпионата в регламент РПЛ внесли поправки, и теперь в аренду в один клуб можно будет сдать не больше двух игроков.

В поправках все и дело, и тут первым под раздачу попадает уже не «Зенит», а «Спартак». Насмотревшись на чемпиона, руководство красно-белых решило, что они ничем не хуже. И что им тоже неплохо бы иметь парочку скрытых фарм-клубов.

И так все удачно складывалось, что и «Уфа», которая делегировала в Москву нового генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова, и тем более все-таки решившиеся поиграть в РПЛ «Химки» такому опекунству были только рады. В «Химках» срочно отправили в отставку главного тренера Сергея Юрана, с которым те и вышли в РПЛ, а на его место из «Спартака» пришел Дмитрий Гунько. За Гунько должны были последовать возвратившиеся из аренды Артем Тимофеев, Георгий Мелкадзе, Александр Ломовицкий и еще три-четыре ненужных красно-белым на этот момент футболиста.

Дмитрий Гунько, ставший с 1 августа тренером «Химок». Фото: РИА Новости

И все было бы в порядке — почему «Зениту» можно, а «Спартаку» нельзя иметь парочку прикормленных команд? Глядишь, и поможет при случае.

Я не говорю, что очки «спонсору» гарантированы, но почва для подозрений в такой ситуации хорошо размята.

Чем дело пахнет, быстро поняли конкуренты, и немедленно ринулись в контратаку. Инициатива, похоже, исходила от руководства «Краснодара», которое категорически не устраивал подобный поворот событий. Но клуб Сергея Галицкого в одиночестве не оказался, и предложение ограничить число отданных в аренду одним клубом в другой в течение сезона двумя игроками было принято общим собранием клубов РПЛ на ура.

Кроме пяти клубов. Как можно было догадаться, против проголосовали «Спартак», «Зенит», «Уфа», «Сочи» и «Химки». То есть все те, кто был или желает быть задействован в схеме не противозаконной, но с нехорошим шлейфом. То, что в одной упряжке оказались такие разные тяжеловесы, как Александр Медведев и Леонид Федун, и вообще «Зенит» и «Спартак», говорит само за себя. Естественно, новый генеральный директор дал гневную отповедь всем любителям поискать жареное там, где, по его мнению, им и не пахнет: играть надо, дело делать, а не заниматься конспирологией. Правда, у этой отповеди уши, что ни говори, торчат.

Конечно, аренда — при нынешнем состоянии футбольных дел — вещь неизбежная, и даже необходимая. Но, с другой стороны, а кто мешает не набивать свой «вагон» сверх всякой меры, и потом мучиться проблемой, разгрузки, а, во-вторых, чохом усиливать какую-то одну команду, которая у тебя очков не отнимет, а вот конкурентам насолить может?

За это «чохом» 11 клубов и обиделись. И вечером пятницы, буквально за сутки до старта чемпионата регламент поменяли.

Хорошее начало у чемпионата. Боевое. Привычное.

Алексей Сафонов глава «СА-Футбольное агентство»

— Я уже перестал удивляться странным решениям, принимаемым одномоментно, в узком кругу, без какого-либо обсуждения футбольного сообщества. А какие законы, такое к ним и отношение. Если думаете, что этим своим нормативным актом перечеркнете практику массовых аренд, ошибаетесь.

Всегда найдется способ обойти закон, если он не выгоден или попросту абсурден.

Оформят якобы переход за рубль, а трансферный контракт останется лежать в сейфе хозяина — будут оформлять скрытую аренду, больше станет теневых договоренностей. Видимо, этого и добиваются.

Если же всерьез рассматривать это решение, то по-хорошему, жду, когда кто-нибудь обратится в спортивный Арбитражный суд, чтобы оценить юридическую правомерность этого закона. Потому как аренда футболистов давно себя зарекомендовала эффективным и полезным инструментом для всех сторон.

Клубам — выгодно: можно разгрузить зарплатную ведомость, уменьшить налоговую нагрузку, при этом оставить право на перспективного игрока за собой. В то время, как футболист, по тем или иным причинам лишенный игровой практики в своем клубе, в аренде может выступать на том же высоком уровне, прогрессировать и развиваться. Для агентов игровая практика подопечного — тоже плюс, который обеспечивает и рост его трансферной стоимости. А для клуба, который арендует игрока, это, может, единственный способ, достойно выступить без трат сумасшедших денег, которых нет. «Тамбов» в том сезоне выжил за счет Мелкадзе и других арендованных игроков, а как Кокорин тащил «Сочи»?!

Прикрывая это сомнительное решение, нам говорят о противодействии созданию фарм-клубов в системе одного чемпионата. Опять же, почему этим озаботились только сейчас?

Куда вы смотрели, когда «Зенит» играл с газпромовским «Оренбургом», с тем же «Сочи»?

А теперь, когда «Спартак» по этому же пути пошел, это почему-то всех сильно зацепило, кто-то угрозу, видимо, увидел в виде мифических, пока, «12 очков» от «Уфы» и «Химок». В ФНЛ не лучше — там полсостава из «Чертаново» в «Крылья Советов» перешла, о них чего молчат? Может тоже что-то затевается? Я в таких случаях смеюсь: на воре и шапка горит.

Пока мы не увидим очные игры этих фарм-клубов, подозревать можно что угодно. Но про Евсеева в «Уфе» тоже говорили, что он Семинскому «Локомотиву» очки на блюде поднесет, а он их чуть Лиги чемпионов не лишил, стал едва ли не самым неудобным соперником. Таким же мог стать для «Спартака» Юран, он на поддавки никогда не согласился бы. А что мы увидим — по тому и судить будем.

Надеюсь, что хотя бы играть будут по 11 футболистов и хотя бы — мячом.