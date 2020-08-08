Вклад «Назад в девяностые»

Процентные ставки по банковским депозитам в России активно падают вслед за ключевой ставкой Центрального банка. В конце июля регулятор снизил ставку до нового исторического минимума — 4,25%, а средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков во второй декаде июля опустилась до 4,55%. Теперь депозиты в лучшем случае позволяют сохранить сбережения, но точно не приумножить. Доходность самого популярного финансового инструмента превышает целевой уровень инфляции лишь на 0,25%. «Новая» разбиралась, начнут ли россияне массово отказываться от банковских вкладов и что придет им на смену.

О том, что российские вкладчики заберут средства из банков, когда уровень инфляции превысит ставку по депозитам, недавно предупреждал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. «Мы рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995–1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — считает он.

«Нынешнее падение ставок вызвано отсутствием спроса на кредиты со стороны надежных заемщиков, — говорит начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий. — Снижая ключевую ставку, Центральный банк пытается стимулировать экономику. Но этот монетарный импульс не доходит до нее. По мере приближения к цели по инфляции Центральный банк может замедлить темпы снижения ключевой ставки, однако промышленность и власти продолжат требовать дальнейшего смягчения монетарной политики».

При этом рост цен в России остается медленным, несмотря на экономический кризис — годовая инфляция в июле составила 3,4%. Это связано с падением потребительского спроса: во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения, по оценке Росстата, упали на 8%. По прогнозам Центрального банка, годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Опрошенные «Новой» эксперты полагают, что вкладчики начнут искать другие варианты инвестиций, когда поймут, что ставки снизились надолго. В то же время депозиты — это застрахованный и эффективный инструмент сбережения средств, поэтому полностью их заменить будет сложно, считает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов:

«Можно ожидать оттока средств с депозитов на фондовые рынки, но он не будет массовым».

Те вкладчики, которые привыкли держать средства на депозитах, в первую очередь обратят внимание на государственные облигации. Покупка ОФЗ через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) или через обычный брокерский счет будет достаточно распространенной стратегией для консервативных вкладчиков. А те, кто готов рисковать, добавят в свои портфели акции крупнейших российских и иностранных компаний — зачастую они тоже показывают хорошие темпы роста.

«Люди не ринутся из вкладов, потому что бежать основной финансово неграмотной массе населения просто некуда», — уверен Осадчий. Более состоятельные люди, конечно, изучат новые инструменты, но этот процесс потребует времени.

В качестве альтернативы депозитам россияне традиционно выбирают иностранную валюту и недвижимость. Возможен приток капиталов и на рынок золота из-за высоких цен, но на данный момент он уже перегрет, считают эксперты. А вот ИИС можно оценить как неплохой инструмент фондового рынка с государственной поддержкой, и он уже приобрел большую популярность: только за первый квартал 2020 года на Московской бирже было зарегистрировано 407 тысяч новых ИИС.

В ближайшее время сберегательная стратегия россиян вряд ли радикально изменится, потому что люди понимают, что сбережения нужны для разных целей, в том числе «на черный день». «Подавляющая часть населения не отреагирует на небольшое снижение ключевой ставки на четверть процентного пункта, и

такой способ отрезания хвоста по частям срабатывает: население не уходит из вкладов», — говорит Осадчий.

Людям, у которых есть небольшие сбережения, не стоит что-то менять, потому что их задача — сохранить деньги, согласен управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. Задача приумножения такими людьми если и ставится, то как второстепенная, и банковские депозиты, ставки которых покрывают инфляцию, по-прежнему будут их устраивать.

Ксения Котченко, специально для «Новой газеты»