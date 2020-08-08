Разрядка. 30 лет спустя

Пришло время пересмотреть американскую политику в отношении Москвы, воспринимать Россию такой, какая она есть, а не такой, какой ее желает видеть Америка. Политика одних только санкций завела двусторонние отношения в «опасный тупик, угрожающий национальным интересам США». Об этом говорится в открытом письме 103 экспертов (в годы холодной войны их называли «кремленологами»), опубликованном изданием Politico в рубрике «Мнения».

Среди подписантов — бывшие высокопоставленные сотрудники администраций в диапазоне от Рейгана до Трампа: бывшие советники по России, министры, члены Конгресса и Совета национальной безопасности, авторы книг и статей. От госсекретаря Шульца, участника исторической встречи в Рейкьявике (ему в декабре должно исполниться 100), и министра обороны Уильяма Перри, при Клинтоне способствовавшего ликвидации ядерного оружия на территории Белоруссии, Украины и Казахстана, — до посла США в Москве уже при Трампе Джона Хантсмана и советницы 45-го президента британки Фионы Хилл, участвовавшей в слушаниях по импичменту, соавтора бестселлера «Путин. Оперативник в Кремле».

Символично, что письмо опубликовано 6 августа — в 75-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы, день в календаре отмечен как Всемирный день борьбы за запрет ядерного оружия. Опасность военной конфронтации, которая может перерасти в ядерную, снова реальна, пишут авторы.

Основная мысль — одних санкций в отношении России недостаточно, это не работает.

Активисты в масках Владимира Путина и Дональда Трампа во время акции против применения ядерного оружия. Берлин, 30 июля 2020 года. Фото: EastNews

Цитата: «Мы приближаемся к новой гонке ядерных вооружений, а наш внешнеполитический арсенал сводится в основном к реакциям, санкциям, публичному шельмованию и резолюциям Конгресса». Обращает внимание, что первой в обширном списке подписантов стоит Роуз Геттемюллер, заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности в 2014–2016 гг. Угрозу потерять существующие договоренности в области контроля над ядерными вооружениями можно назвать главным мотивом написания письма.

Среди подписантов также — экс-сенатор Сэм Нанн (помните инициативу Нанна-Лугара по уничтожению ядерного, химического и других видов оружия массового поражения, транспортировке и захоронению и мерах взаимного контроля?). Их очевидно беспокоит сложившаяся ситуация выхода США из существующих договоров и неясная перспектива новых соглашений при участии Китая. На этом настаивает администрация Трампа, но Пекин не стремится участвовать в переговорах, особенно сейчас — на фоне острого кризиса в отношениях с Вашингтоном (после недавних санкционных указов президента США и программной «антикоммунистической» речи Помпео ситуацию здесь называют «новой холодной войной).

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Как отмечают авторы письма, Россия и США могут уничтожить друг друга и через 30 минут покончить с цивилизацией на всей планете, и сейчас явно не хватает полностью функционирующих дипломатических отношений.

Одновременно, констатируют авторы письма, они смотрят на сложившуюся ситуацию «открытыми глазами», нельзя оценивать их позицию как «пророссийскую» или «пропутинскую».

Правда, обращает внимание присутствие среди подписантов соведущего программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрия Саймса (его издание The National Interest сообщило об этой акции, крупные американские СМИ тему проигнорировали) и отсутствие подписей бывших послов в Москве Майкла Макфола, Джона Теффта, Александра Вершбоу, Джека Мэтлока, Уильяма Бернса, помощника госсекретаря в администрации Буша-мл., эксперта по России и правам человека Дэвида Крамера, специального помощника президента Клинтона Даниэля Фрида, экономиста Андерса Ослунда и других знатоков России. При этом письмо подписали (помимо Хантсмана) бывшие послы в Москве Том Пикеринг, Джеймс Коллинс, Джон Байерли. Среди подписантов — представители как республиканской, так и демократической партии.

Необходимая порция критики Кремля включает констатацию: «Россия усложняет, даже мешает нашим действиям, особенно вдоль ее расширенной периферии в Европе и Азии. Она захватила территории на Украине и в Грузии. Она бросает вызов нашей роли глобального лидера и мировому порядку, который мы помогли построить. Она вмешивается в нашу внутреннюю политику, пытаясь обострить разногласия и запятнать нашу демократию.

В лучшем случае наши отношения останутся сочетанием конкуренции и сотрудничества.

Задача политики должна заключаться в достижении наиболее выгодного и безопасного баланса между ними».

Авторы письма предлагают шесть рецептов «нового курса» в отношении Москвы:

— найти способ эффективно бороться с вмешательством России в выборы в США и, самое главное, заблокировать любые попытки коррумпировать процесс голосования. Укрепление нашей избирательной инфраструктуры, наказание россиян, которые используют украденную информацию как оружие, и противодействие способности России взломать наши системы — это необходимые меры, но одновременно надо привлекать Россию к переговорам «вне поля зрения общественности», уделяя особое внимание возможностям каждой стороны нанести большой ущерб критически важной инфраструктуре другой стороны.

Можно вспомнить, как американские СМИ сообщили об успешной кибератаке на «фабрику троллей» в дни промежуточных выборов в США в 2018 г.

И самый последний пример — рандомные СМС-послания российским гражданам с информацией о награде Госдепа в 10 млн долларов за ценные сведения о вмешательстве в американские выборы — что это, как не демонстрация «ответных кибервозможностей, наносящих большой ущерб противоположной инфраструктуре»?

— восстановление нормальных дипломатических контактов должно быть главным приоритетом для Белого дома и поддержано Конгрессом. Как отмечают авторы письма, после «украинского кризиса» ключевые правительственные контакты между странами были разорваны, консульства закрыты, а персонал посольств резко сокращен. Слишком часто «мы ошибочно рассматриваем дипломатические контакты как награду за хорошее поведение», но они направлены на продвижение наших интересов и передачу «жестких сообщений»;

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— стратегической позицией должно быть то, что хорошо послужило во время холодной войны: сбалансированная приверженность сдерживанию и разрядке. Таким образом, поддерживая свою оборону, также необходимо вовлечь Россию в серьезный и устойчивый стратегический диалог, который направлен на устранение более глубоких источников недоверия и враждебности;

— продление действия нового договора о СНВ и быстрый переход к следующему этапу контроля над вооружениями в целях укрепления ядерной стабильности. По мнению авторов письма, необходимо восстановить лидерство США и России в управлении «ядерным миром», ситуация стала более опасной из-за дестабилизации технологий, изменения отношения к применению ядерного оружия и отказа от ядерных соглашений. «Настоятельно необходимо» сделать более безопасным военное противостояние, которое пронизывает самые нестабильные регионы Европы: от Балтики до Черного моря, «энергично работать» над сохранением существующих ограничений, таких как Договор по открытому небу, который сейчас находится под угрозой, Венский документ 2011 года, и созданием новых мер укрепления доверия;

— «Успех американо-китайской политики в немалой степени будет зависеть от того, допускает ли состояние отношений между США и Россией трехстороннее сотрудничество по важнейшим вопросам, — говорится в письме. — Наша текущая политика только подкрепляет готовность России поддерживать «наименее конструктивные» аспекты американской политики в отношении Китая»;

— по существенным вопросам, где интересы США и России по-настоящему в состоянии конфликта, таким как Украина и Сирия, США должны оставаться твердыми в принципиальных вопросах, разделяемых союзниками. Однако следует уделять больше внимания «кумулятивному воздействию», когда взвешенные и поэтапные шаги вперед могут оказать влияние на общие отношения, создают возможность для дальнейшего движения вперед.

Главный вывод: санкции должны стать «гибким инструментом» и должны использоваться одновременно с дипломатией.

Как отмечают авторы письма, «постоянное накапливание санкций» в качестве наказания за действия России в Крыму и на востоке Украины, отравление в Солсбери, нарушение договора о РСМД и вмешательство в выборы снижает любые стимулы, которые Москва может иметь для изменения курса, поскольку она считает эти санкции постоянными.

Нам необходимо восстановить гибкость режима санкций, сосредоточив внимание на целевых санкциях, которые можно быстро ослабить в обмен на шаги России, продвигающие переговоры к приемлемому разрешению нерешенных конфликтов, включая очевидные усилия России по прекращению вмешательства в наш избирательный процесс. Это потребует политической воли со стороны Белого дома и Конгресса, отмечается в письме.

«Мы должны иметь дело с Россией такой, какая она есть, а не такой, какой мы хотим ее видеть, в полной мере используя свои сильные стороны и оставляя дипломатические каналы открытыми», говорится в письме. Россия при Владимире Путине действует в стратегических рамках, глубоко укоренившихся в националистических традициях, находящих отклик как у элит, так и у общественности. Возможный преемник, даже более демократически настроенный, вероятно, будет действовать (в отношении США) в тех же рамках — таков прогноз американских экспертов.

От действующих политиков комментариев на письмо пока не последовало. Накануне «Центр глобального взаимодействия» при Госдепартаменте США, отвечающий за противодействие иностранным кампаниям по дезинформации и пропаганде, подготовил доклад, согласно которому действия России представляют собой «основную угрозу» в этой сфере. В документе уделяется особое внимание тактике использования прокси-структур, которые продвигают «прокремлевскую дезинформацию и пропаганду».

В их числе упоминаются многоязычное электронное издание «Фонд стратегической культуры», ресурс Института востоковедения РАН «Новое восточное обозрение», канадский сайт Global Research, базирующееся в Крыму информагентство «Новостной фронт», многоязычный ресурс SouthFront, специализирующийся на военной тематике, ультранационалистский портал «Геополитика.ru» и центр «Катехон», распространяющий «антизападную пропаганду» на пяти языках.

Несмотря на жесткую позицию, занятую в отношении Кремля нынешней администрацией (речь идет не о президенте, который по меньшей мере «противоречив», а о консенсусе среди профессионалов, представляющих дипломатию, оборону, финансы и т.д.) и Конгрессом (законодателями из обеих палат и партий), письмо экспертов показало: в Вашингтоне есть запрос на улучшение отношений.

Называйте это новой «перезагрузкой», «разрядкой», «детантом», как угодно.

И признание, что санкции (в нынешнем виде) целей не достигли.