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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
Кинопоказ 08.08.2020, 12:00
«Древние храмы Армении». Фильм Стаса Намина, голос Чулпан Хаматовой
- 2016
- Армения
- Документальный, исторический
- 37 минут
- 12+
Режиссер
Стас Намин, Артем Микоян
В главных ролях
Католикос Гарегин II
Культура10
10
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Теги:православие, армения, религия
Расписание кинопоказов
«Древние храмы Армении». Фильм Стаса Намина, голос Чулпан Хаматовой: смотрите в «Новой газете»2020; Армения; Документальный, исторический
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«Мрамор». Премьера аудиоспектакля по пьесе Иосифа Бродского. Читают Максим Суханов, Алексей Миронов2020; Россия; Аудиоспектакль
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