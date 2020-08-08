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№ 84 от 7 августа 2020

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Кинопоказ 08.08.2020, 12:00

«Древние храмы Армении». Фильм Стаса Намина, голос Чулпан Хаматовой

  • 2016
  • Армения
  • Документальный, исторический
  • 37 минут
  • 12+

Режиссер

Стас Намин, Артем Микоян

В главных ролях

Католикос Гарегин II
Культура10

10
 

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Теги:
православие, армения, религия

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