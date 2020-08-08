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№ 84 от 7 августа 2020

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Фото дня. Выборы в Беларуси

Независимый наблюдатель следит за ходом досрочного голосования в одной из школ Бреста

Политика27

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Явка на этом этапе уже составила рекордные 32,24%. ЦИК Беларуси и правоохранительные органы обвинили альтернативный сайт с результатами голосования в попытке спровоцировать массовые беспорядки в стране. До основного дня голосования остались сутки.

Фото: телеграм-канал «Усы Лукашенко»

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Теги:
наблюдатели, досрочное голосование, выборы, беларусь

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