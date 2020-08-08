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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
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Фото дня. Выборы в Беларуси
Независимый наблюдатель следит за ходом досрочного голосования в одной из школ Бреста
Политика27
«Новая газета»редакция
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Явка на этом этапе уже составила рекордные 32,24%. ЦИК Беларуси и правоохранительные органы обвинили альтернативный сайт с результатами голосования в попытке спровоцировать массовые беспорядки в стране. До основного дня голосования остались сутки.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:наблюдатели, досрочное голосование, выборы, беларусь
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