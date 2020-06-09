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Известные журналисты, политики, актеры и писатели читают в прямом эфире отрывки из текстов Юрия Щекочихина
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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
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А не рано отменили самоизоляцию? Стрим
Эпидемиолог Василий Власов отвечает на вопросы Андрея Заякина и читателей «Новой»
Общество520
Андрей Заякинсооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»
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В прямом эфире эпидемиолог Василий Власов обсудит стремительное снятие ограничений в Москве и вероятность заразиться на голосовании по поправкам в Конституцию. Интервью проведет Андрей Заякин, редактор дата-отдела «Новой».
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:пандемия, москва, как это устроено, роспотребнадзор, вакцины, карантин, самоизоляция
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