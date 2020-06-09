А не рано отменили самоизоляцию? Стрим



В прямом эфире эпидемиолог Василий Власов обсудит стремительное снятие ограничений в Москве и вероятность заразиться на голосовании по поправкам в Конституцию. Интервью проведет Андрей Заякин, редактор дата-отдела «Новой».

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