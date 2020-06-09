Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Известные журналисты, политики, актеры и писатели читают в прямом эфире отрывки из текстов Юрия Щекочихина

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 59 от 8 июня 2020

Читать номер
Комментарии

А не рано отменили самоизоляцию? Стрим

Эпидемиолог Василий Власов отвечает на вопросы Андрея Заякина и читателей «Новой»

Общество520

Андрей Заякинсооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»

520
 


В прямом эфире эпидемиолог Василий Власов обсудит стремительное снятие ограничений в Москве и вероятность заразиться на голосовании по поправкам в Конституцию. Интервью проведет Андрей Заякин, редактор дата-отдела «Новой».

Ждать ли «второй волны» коронавируса? Присоединяйтесь к трансляции и задавайте вопросы в прямом эфире!

Почему это важно

Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».

«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.

Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Теги:
пандемия, москва, как это устроено, роспотребнадзор, вакцины, карантин, самоизоляция

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera