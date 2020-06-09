Бунт умных

Депутаты М. Тимонов («Справедливая Россия»), Д. Беседина («Яблоко»), Е. Енгалычева (КПРФ), Д. Локтев (КПРФ), Е. Ступин (КПРФ), О. Шереметьев (КПРФ), Е. Янчук (КПРФ), В. Максимов (КПРФ) и С. Савостьянов (КПРФ) вынесли на голосование вопрос о недоверии к главе Мосгордумы Алексею Шапошникову. Редактором проекта выступил Михаил Тимонов, который снял видеообращение с заявлением о том, что возглавлять Мосгордуму должен человек, к которому нет вопросов с этической точки зрения. В пояснительном письме депутаты рассказали, что поводом для вынесения постановления о недоверии стало то, что Шапошников не считается с мнением депутатов, представляющих иные политические позиции. Также Шапошникова обвиняют в том, что он превратил Мосгордуму в «придаток мэрии Москвы, законодательно оформляющей угодные ей решения».

«Окончательно нетерпимой ситуация стала после скандала, вызванного декларированием председателем Думы дохода за 2019 год в общей сумме 1,9 млрд рублей, обстоятельства получения которого дают основания для подозрений в наличии коррупционной составляющей», — пишут в письме депутаты.

По словам депутата Евгения Ступина, который является одним из тех, кто подписал постановление о недоверии, недовольство Шапошниковым копилось давно.

«Во-первых, председатель Мосгордумы многократно демонстрировал, что он полностью подчиняется мэрии, он вообще хотел вывести Мосгордуму из субъектов принятия решений. Мосгордума просто штамповала те решения, которые выдвигала мэрия. Нас это категорически не устраивало.

Понятно, что мы в меньшинстве, нам при голосовании эту ситуацию было не изменить. Затем 1 апреля он провел «коронавирусное» заседание.

Перед заседанием он сообщил, что якобы все здоровы и можно со всеми провести заседание.

А у нас по крайней мере двое депутатов — Герасимов и Тимонов — были нездоровы, т.е. он соврал.

Если бы он заранее сообщил правду, то дальше каждый бы сам решал, участвовать ему в заседаниях или нет», — говорит Ступин.

Депутат от КПРФ рассказал, что ключевым фактором для постановления о недоверии стали рекордные доходы Шапошникова: «Теперь понятно, почему Шапошников штамповал решения мэрии».

Ступин заявил, что остальные депутаты Мосгордумы их не поддержали: «Понятно, что они официально с нами соглашаться не могут, но неофициально у них, наверное, также есть значительное недовольство Шапошниковым, прежде всего его хамством. Я думаю, что при тайном голосовании значительная часть депутатов может выразить свое недовольство».

Алексей Шапошников. Фото: РИА Новости

Депутат Мосгордумы из «Единой России» Андрей Титов заявил, что ни у него, ни у других депутатов из его фракции к действиям Алексея Шапошникова никаких вопросов нет.

«К тому, как ведет заседания Андрей Валерьевич, я отношусь положительно. Он абсолютно одинаково относится ко всем фракциям и депутатским объединениям.

Людей, которые должны делать политические заявления постоянно, это, конечно, не устраивает, — рассказывает Титов о своем отношении к Шапошникову. — Что касается его задекларированного дохода, насколько я знаю, там были проданы большие активы, и человек честно их задекларировал.

А вот как эти девять депутатов могут жить и обедать в столовой каждый день по триста рублей, а отдекларировать сто тысяч, вот это мне как предпринимателю очень интересно.

Как они живут вообще, если они в столовой обедают каждый день?»

Сейчас постановление должно быть направлено для ознакомления начальнику Государственно-правового управления Аппарата Мосгордумы Андрею Крутышеву, затем мэру Собянину. Ступин заявляет, что из-за бюрократии проект будет рассмотрен только после летних каникул.

«Если эти люди не поставят свою визу об ознакомлении, то по истечении предоставленных им трех и четырнадцати дней, проект будет считаться согласованным, но чисто теоретически любой наш закон даже после получения визы может длительное время находиться без рассмотрения, то есть его не будут вносить в повестку дня. Тут все будет зависеть от общественного возмущения», — говорит депутат.

Большинство кандидатов, выступивших против Шапошникова, были избраны в Мосгордуму в результате поддержки со стороны «Умного голосования» Алексея Навального и голосов протестно настроенных москвичей.