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№ 59 от 8 июня 2020

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Развод по-северному

Архангельские власти больше не поддерживают строительство свалки на Шиесе. Но проект не закрыт

Уборка стоек о пользе полигона. Максим Григорьев / ТАСС

Общество1

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Соглашение о сопровождении инвестпроекта по строительству свалки на Шиесе расторгнуто. Соответствующее распоряжение правительства Архангельской области подписано 2 июня, официально объявлено о нем было на следующий день министром экономического развития Архангельской области Иваном Кулявцевым. 3 июня проект «Экотехнопарк «Шиес» исключен из реестра приоритетных инвестиционных проектов региона. Соглашение было заключено год назад — 20 мая 2019 года. Соцсети и лояльные власти СМИ полны торжествующих реляций о том, что «Север победил» и распоряжение правительства, мол, означает закрытие стройки на Шиесе. Между тем оно имеет больше отношения к сентябрьским выборам, нежели к ситуации на станции Шиес.

Александр Цыбульский, назначенный врио губернатора после рекордсмена антирейтингов Игоря Орлова, с первых дней в Архангельске заявил о критическом отношении к стройке. При любом ином раскладе никаких шансов на победу, даже с учетом админресурса, в сентябре у него бы не было. Аналогичную позицию занял сосед Цыбульского, синхронно с ним назначенный врио главы Коми Владимир Уйба.

Отказ от свалки на Шиесе — своего рода костыль для сентябрьских выборов,

готовиться к которым приходится в спринтерском режиме. Второй костыль у Цыбульского выбили его же земляки из Нарьян-Мара, которым ранее руководил чиновник. Резкое неприятие идеи объединения округов оставляет кандидата без приданого — без нефтяных денег НАО. Так что Шиес — единственный козырь.

При этом объявлено о разрыве отношений с ООО «Технопарк», так чтобы исключить саму возможность разговоров о победе народного протеста. Иван Кулявцев на заседании правительства заявил, что причина расторжения соглашения — то, что на станции с прошлого года фактически не ведутся строительные работы, то есть деятельность по реализации проекта фактически прекращена.

Заметим: нет речи о незаконности или несогласованности стройки,

не идет разговор об экологических рисках или о резко отрицательном отношении местного населения. Напротив, причина «развода» — то, что свалку строили слишком неактивно.

Опосредованно заслуга активистов есть и в этом: стройплощадку взяли в блокаду, и топливо застройщик вынужден был за астрономические деньги доставлять вертолетом, а каждый шаг строителей фиксировался протестующими, следовали жалобы и суды. Кстати, один из таких судов — иск муниципального образования «Урдомское» к «Технопарку» — люди выиграли: по решению суда строителям нужно демонтировать ангар и общежитие. Однако застройщик подал апелляцию, которая до сих пор не рассмотрена, и пока ни о какой рекультивации обезображенной тайги речи не идет.

Описание к изображению

Исключение из списка приоритетных никак не означает полное закрытие проекта строительства самой большой в Европе свалки. Хотя бы потому, что губернатор Игорь Орлов не только заключил ныне расторгнутое соглашение с «Технопарком», но взял на себя обязательства перед правительством Москвы.

Еще важный нюанс: скандал вокруг будущей свалки на Шиесе давно перестал быть локальным. 20 июля прошлого года тогдашний глава региона получил от президента страны поручение решить вопрос с учетом мнения жителей. Как именно должно быть зафиксировано это мнение, так и осталось неясным, однако для того, кто следит за повесткой на Севере, оно никогда не было секретом:

массовые митинги и бессрочные пикеты в городах и поселках, огромная поддержка лагеря протестующих на самой стройплощадке — если все это не выражение отношения населения к проекту, тогда что же?

Охрана стройплощадки, на заднем плане — противники строительства мусорного полигона. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Однако срок исполнения поручения продлевался уже дважды. Больше того, поменялся не только дедлайн, но и «население», мнение которого существенно для решения проблемы. На запрос депутата Мосгордумы Евгения Ступина в контрольное управление администрации президента 29 мая пришел ответ: срок продлен до 21 сентября (то есть на «после выборов»), а мнение учтено будет не абстрактного населения региона, а «Народного фронта». Дополнительно указано, что результаты этого поручения имеют статус «Для служебного пользования», то есть обнародованию не подлежат.

Что касается происходящего сейчас на самом Шиесе — строители и охранники по-прежнему находятся там. Не так давно по железной дороге им подвозили продовольствие. Лагерь протеста тоже стоит. Ни одна сторона уходить не собирается.

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Теги:
мусор, регионы, архангельская область, орлов игорь, свалка, шиес

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