Таинственный таунхаус

Пятиэтажный дом №26 по Олд Квин Стрит. Кадр Google Maps

Британское риелторское сообщество отметило возрождение элитного сегмента рынка на излете пандемии. Честь устроить его «перезапуск» и осуществить первый «всплеск отложенного спроса», как формулируют специалисты, принадлежит некоему российскому гражданину, который приобрел недавно лондонский таунхаус стоимостью 15,45 млн фунтов стерлингов (или 1 млрд 334 млн 328 тыс. рублей).

Покупка пятиэтажного дома на Олд Квин Стрит, 26, рядом с Сент-Джеймским парком, оказалась самой крупной сделкой с жилой недвижимостью в столице Великобритании с начала карантина. Профессиональное издание Property Investory утверждает, что это ценовой рекорд для одного из центральных столичных районов, в котором находятся королевский дворец Сент-Джеймс и несколько других королевских домов.

Продавцы рекламировали: пятиэтажный дом с мансардой, в георгианском стиле, дизайн Николя Фонтанелла (Nicola Fontanella, работал над интерьерами Мадонны, Гая Ричи и Наоми Кэмпбелл). В доме три большие гостиные, кабинет, библиотека, пять спален люкс, клубная комната с террасой на крыше, хранилище для вин и шампанского; общая площадь — 610 кв. м. При доме небольшой частный сад с видом на Сейнт-Джеймский парк.

Предыдущая большая сделка в этом районе Лондона состоялась в далеком 2018 году, пишет столичная газета London Post.

Согласно данным Property Investory, покупатель — российский миллиардер, владеющий энергетическим бизнесом. Стартовый бюджет на покупку был заявлен значительно выше реализованного — 25 млн фунтов стерлингов (2 млрд 159 млн 107 тыс. рублей). Поиски дома в центральных районах Лондона начались в начале этого года, завершение сделки было приостановлено из-за коронавируса.

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Бизнесмен заставил тех, кто связан с продажей, подписать соглашение о неразглашении информации, сообщила лондонская газета «Таймс». В результате ни одно британское издание не называет имя покупателя.

Однако через несколько дней после сообщения о продаже информационно-развлекательный портал RNBEE (не имеет лицензии и не является СМИ) сообщил, что покупку совершил некто Алексей Бобров, член советов директоров ООО «Корпорация СТС» и банка «Агропромкредит» и «временно неработающий», как он сам с удовольствием отмечает.

С «легкой» руки портала по Сети пошла гулять (без ссылок на источники) информация о покупателе, а также приписываемая ему цитата о мечте «жить как король», которая с лондонской покупкой осуществилась. Например, ямальское информационное агентство «ЯмалPRO» уверенно ставит новость о покупке с таким заголовком: «Нажившийся на ямальцах олигарх с австрийским гражданством купил особняк в центре Лондона» и затем дословно цитирует заметку RNBEE. В новости подчеркивается, что «таинственного миллиардера» вычислил «один из телеграм-каналов», но не приводится источник.

Британцы отстраненно наблюдают за происшедшим: им, вышедшим на второе место по количеству смертей от коронавируса в Европе, сейчас не до русских миллиардеров. Впрочем, некоторые опытные читатели в Сети советуют новому владельцу дружить с Кремлем. Другие ворчат на собственную прессу — мол, «жизнерадостные новости о лондонских продажах не имеют никакого отношения к жизни страны». Третьи язвительно замечают: «Добрая старая Англия, по-прежнему рай для криминальных денег».

Евгения Диллендорф, Лондон, «Новая»