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№ 59 от 8 июня 2020Читать номер
Полунин — нам для радости. И себе
Надо уметь жить счастливо, и будешь любим и знаменит среди тех, кто хочет быть обрадованным
А как это уметь?
Мастерство это, разумеется, подарено природой. Но тебе дано распознать его в себе. И играть! Репетируй одно, а играй по обстоятельствам. Может, вовсе другое. Доставляющее тебе радость. И другим получится.
Упаси себя от пропаганды правильной — не знаю, что это такое — жизни, жеманства, сложных слов и стремления возвыситься. (Это убого — чувствовать себя выше окружающих тебя. В чем, собственно, выше, милый?)
Ты другое чувствуй: наивную радость детства. Глазами оцени мир ответственных, серьезных, унылых, важных, облаченных в серое и черное, невыносимо занятых решением судеб какого-то мира, совершенно не нужных природе и тебе людей. И посмотри на себя с высоты начального человека. Многое увидишь.
Но не приседай. Никогда ни перед кем не приседай!
(Можешь прилечь, если перед тобой женщина и она не возражает, но и перед ней не приседай.)
Люби и асисяй!
Как умеешь, так и асисяй. Плохо не получится. Это не бывает плохо. Найди в себе клоуна и балуй его. Не стесняй себя. Если твоим друзьям, любимым, детям и другим прохожим по твоей судьбе хорошо с тобой, почему тебе с этим человеком должно быть плохо?
Ну асисяй же!
Славик, Полунин! Ты ничего для меня не сделал специально. Просто поделился тем, что своим чудным, нежным талантом нажил. Да еще превратил нас в искателей. Благодаря тебе мы порылись в своих душах и нашли там, пусть иногда в виде печальной сливы, красные носы клоунов.
Вот и спасибо! Ибо добрая душа с красным клоунским носом человека живущего не обидит.
С семидесятилетием тебя, дорогой!
Асисяй дальше!
*Юрий Рост, действительный член Академии дураков, руководимой несменяемым президентом Вячеславом Полуниным