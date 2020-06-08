Полунин — нам для радости. И себе

Вячеслав Полунин. Фото: Юрий Рост

А как это уметь?

Мастерство это, разумеется, подарено природой. Но тебе дано распознать его в себе. И играть! Репетируй одно, а играй по обстоятельствам. Может, вовсе другое. Доставляющее тебе радость. И другим получится.

Упаси себя от пропаганды правильной — не знаю, что это такое — жизни, жеманства, сложных слов и стремления возвыситься. (Это убого — чувствовать себя выше окружающих тебя. В чем, собственно, выше, милый?)

Ты другое чувствуй: наивную радость детства. Глазами оцени мир ответственных, серьезных, унылых, важных, облаченных в серое и черное, невыносимо занятых решением судеб какого-то мира, совершенно не нужных природе и тебе людей. И посмотри на себя с высоты начального человека. Многое увидишь.

Но не приседай. Никогда ни перед кем не приседай!

(Можешь прилечь, если перед тобой женщина и она не возражает, но и перед ней не приседай.)

Люби и асисяй!

Как умеешь, так и асисяй. Плохо не получится. Это не бывает плохо. Найди в себе клоуна и балуй его. Не стесняй себя. Если твоим друзьям, любимым, детям и другим прохожим по твоей судьбе хорошо с тобой, почему тебе с этим человеком должно быть плохо?

Ну асисяй же!

Славик, Полунин! Ты ничего для меня не сделал специально. Просто поделился тем, что своим чудным, нежным талантом нажил. Да еще превратил нас в искателей. Благодаря тебе мы порылись в своих душах и нашли там, пусть иногда в виде печальной сливы, красные носы клоунов.

Вот и спасибо! Ибо добрая душа с красным клоунским носом человека живущего не обидит.

С семидесятилетием тебя, дорогой!

Асисяй дальше!

*Юрий Рост, действительный член Академии дураков, руководимой несменяемым президентом Вячеславом Полуниным