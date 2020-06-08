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№ 59 от 8 июня 2020

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«Десять масок на троих». Видео

Актеры Евгений Стычкин, Кристина Асмус и Александр Молочников читают монологи врачей из материала «Новой»

Общество3

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22 мая в «Новой газете» вышел текст Татьяны Юрасовой и Синдиката-100 «Десять масок на троих», в котором мы опубликовали монологи медиков из разных регионов страны. Врачи рассказали, что вынуждены работать, не имея элементарных средств защиты, с перегрузкой по часам, без обещанных президентом доплат. В рамках проекта «#Помогиврачам» актеры российских театров читают реальные рассказы российских врачей времен COVID-19. Это благотворительный проект, собранные средства пойдут на оснащение отдаленных медпунктов расходными материалами, которые помогут сберечь здоровье врачей, фельдшеров, медсестер и водителей скорых.

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#помогиврачам

Куда пойдут средства
 

Лаборатория тестирования на коронавирус, организованная при Свердловском областном центре борьбы со СПИДом.

Как помочь
 

Livefund.ru. Или SMS на номер 3443 БЕЗУМИЕ СУММА, где вместо «СУММА» вводите сумму средст для перечисления

Теги:
средства индивидуальной защиты, средства защиты, благотворительность, медицина

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