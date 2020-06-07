Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 58 от 5 июня 2020Читать номер
Настоящее прошлое. Вознесенский
Всесоюзная любовь, всесоюзная травля и «Миллион алых роз». Подкаст с Олегом Хлебниковым
Глеб ЛиманскийОлег Хлебников«Новая газета»
10 лет назад умер Андрей Андреевич Вознесенский. В СССР он был чрезвычайно популярен как один из «шестидесятников», но когда его во время выступления на съезде перебил и обругал Хрущев, началась травля. Эстетически иной даже для круга своих друзей, Вознесенский был ненавистен советской власти.
Мужественно перенеся беспрецедентную травлю в советской печати, он и в Перестройку попал под огонь демшизы — за поэму о Ленине.
Стихи Вознесенского знают все, известны и «Гойя», и «Осень». Многие стихи прославила советская попса. Например, хит Евгения Осина «Плачет девушка в автомате...» — Вознесенский. И «Миллион алых роз» — тоже Вознесенский.
Ведущий подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников был знаком и дружен с Вознесенским. Каким был советский модернист и ученик Маяковского, полпред советской поэзии за границей — слушайте в этом выпуске.
на всех платформах
В других сериях
Давид Самойлов, поэт, сказавший правду о войне. Подкаст
Ленин — друг печников или первый государственный террорист?
Расстрелянные мальчики. Как в СССР раскрывали заговоры молодежных организаций
Иллюстрация обложки подкаста: Петр Саруханов / «Новая газета»
Спасибо, что прочли до конца
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.