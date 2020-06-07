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№ 58 от 5 июня 2020

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Настоящее прошлое. Вознесенский

Всесоюзная любовь, всесоюзная травля и «Миллион алых роз». Подкаст с Олегом Хлебниковым

Культура473

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10 лет назад умер Андрей Андреевич Вознесенский. В СССР он был чрезвычайно популярен как один из «шестидесятников», но когда его во время выступления на съезде перебил и обругал Хрущев, началась травля. Эстетически иной даже для круга своих друзей, Вознесенский был ненавистен советской власти.

Мужественно перенеся беспрецедентную травлю в советской печати, он и в Перестройку попал под огонь демшизы — за поэму о Ленине.

Стихи Вознесенского знают все, известны и «Гойя», и «Осень». Многие стихи прославила советская попса. Например, хит Евгения Осина «Плачет девушка в автомате...» — Вознесенский. И «Миллион алых роз» — тоже Вознесенский.

Ведущий подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников был знаком и дружен с Вознесенским. Каким был советский модернист и ученик Маяковского, полпред советской поэзии за границей — слушайте в этом выпуске. 

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Иллюстрация обложки подкаста: Петр Саруханов / «Новая газета»

 

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Теги:
настоящее прошлое, подкаст, вознесенский

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