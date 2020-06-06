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№ 58 от 5 июня 2020

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6 июня, 19.00 —«Инь и Ян. Черная версия»

Постановка Алексея Бородина по роману Бориса Акунина. Смотрите онлайн!

Культура2

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Продолжаем еженедельные субботние показы спектаклей РАМТа на сайте «Новой газеты». Сегодня, в день рождения Алексея Бородина, смотрим спектакль «Инь и Ян. Черная версия».


«Инь и Ян. Черная версия» — захватывающая дилогия Бориса Акунина из популярной серии исторических детективов в постановке худрука РАМТа Алексея Бородина.

В одной очень приличной семье совершено загадочное преступление. Потом — еще одно. И еще… Разобраться в запутанном клубке убийств и похищений сможет только легендарный сыщик Эраст Петрович Фандорин. Зрителей ждет увлекательнейшее расследование, загадки древних реликвий и таинственных заклинаний и неподражаемый аромат Востока с боевыми искусствами и древней философией.

Алексей Владимирович Бородин уже более 40 лет «у руля» Российского академического Молодежного театра. Это четыре десятилетия творческого поиска и экспериментов, 35 спектаклей, тысячи репетиций, несколько поколений артистов, режиссеров и зрителей. Все эти годы Бородин создает свой театр, в котором каждый найдет что-то интересное.

А еще

Новые видео появляются на уoutube-канале РАМТа каждый день
 

Предлагаем посмотреть спектакли, лекции и мероприятия образовательного проекта «Театр+». Раз в две недели РАМТ приглашает зрителей на разговор в формате онлайн-конференции на платформе Zoom. Уже состоялись встречи из цикла «Классика в РАМТе»:

«Разговоры об Островском».

«Шекспир в подземном переходе».

Смотрите вместе с нами! Youtube-канал РАМТа
Теги:
акунин, РАМТ

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