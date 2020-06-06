Как перчатки

Три года подряд, узнавая новости о смене тренеров в СКА и сборной, чувствуешь неловкость. И чем убедительнее объясняют логичность очередного назначения, тем сильнее ощущение, что всю хоккейную общественность, включая ее элиту, держат за дураков. Собственно говоря, держит один человек, которому, наверное, давно пора де-юре вручить бразды правления российским хоккеем. Де-факто Роман Борисович Ротенберг на хоккейном троне уже довольно давно.

Итак, Алексей Кудашов больше не главный тренер СКА и национальной сборной. Кудашова сменил назначенный в январе этого года его помощником — естественно, на обоих постах — Валерий Брагин. В свою очередь на привычное брагинское место главного тренера молодежной сборной заступил Игорь Ларионов.

Год назад было чуть менее масштабно — Алексей Кудашов сменил в СКА и сборной Илью Воробьева. А еще год назад пинком вышибли из двух главных команд творца олимпийской победы Олега Знарка, заменив его Ильей Воробьевым. По поводу новых назначений было сказано много умных слов. По поводу причин расставания с прежними назначенцами или ничего не говорилось, или говорилось вскользь, пробросом, как о чем-то незначительном.

Подумаешь, ошиблись, велика беда. Соответственно, про ответственность того, кто назначает, никто и не вспоминал. Так у нас нынче заведено не только в хоккее — берите выше.

Главное — объяснить происходящее государственными интересами, и в таком свете даже нереальный абсурд в виде обязательного совмещения постов в сборной и именно в СКА должен выглядеть красиво — как единственное благо и совершенно естественный путь развития отечественного хоккея.

Валерий Брагин. Фото: РИА Новости

…Заслуженный тренер России Валерий Брагин заработал авторитет исключительно успехами на уровне молодежной сборной. Титулом все, правда, ограничилось одним — с бесшабашной и лихой командой, девять с лишним лет назад совершившей «чудо в Баффало». Медалей других достоинств за неполное десятилетие набралось шесть, что говорит о стабильности и умении работать с молодежью. Тренерская карьера в клубах до «молодежки» не складывалась, а восемь лет назад на фоне успехов с молодым поколением попытка возглавить ЦСКА снова оказалась несостоятельной.

Нынешнее двойное возвышение Валерия Николаевича многими оценивается как логичное. Работал чуть ли не со всеми молодыми звездами российского хоккея, нынче в основном играющими за океаном, — уже плюс. То, что большинство из них, скорее всего, не сможет помочь сборной на предстоящем в мае следующего года чемпионате мира и, возможно, на Олимпиаде-2022 в Пекине, — не беда. Брагин обкатает за сезон талантливую молодежь, та наберется опыта в Минске и выстрелит в Пекине.

Поэтому Валерию Николаевичу прямая дорога в СКА, который из-за вводимого потолка зарплат вынужден избавляться от возрастных высокооплачиваемых игроков и довольствоваться всего-навсего юными талантами, которые он сгребает со всей России. Почему именно Питеру доверено и дозволено сгребать — да потому что на СКА возложена особая миссия двойного назначения. Кем возложена — не важно, но где-то с середины десятых роль первого клуба страны и базового клуба сборной разве что не задокументирована.

Все всё понимают. Раньше клуб собирал просто лучших с большим или меньшим успехом, а в новых условиях соберет лучших молодых.

Это, во-первых, прогрессивно, а во-вторых, отвечает нынешним реалиям. Все — к Брагину, и победы придут. В том числе международные.

Роман Ротенберг. Фото: РИА Новости

…Тут пора дать слово первому вице-президенту ФХР, вице-президенту СКА, заместителю председателя правления КХЛ, главе штаба сборных Роману Борисовичу Ротенбергу, который в достаточно пространных комментариях изложил суть произошедших изменений: «В сборных командах России давно сложилась единая система подготовки, основанная на преемственности игровых и тренерских кадров, профессиональному подходу работы с каждой командой… Все тренеры работают в сборных командах по единой игровой системе, хорошо знают необходимые требования для достижения побед на международном уровне».

Как с этим согласуется беспрецедентная чехарда на главном тренерском мостике отечественного хоккея, главный идеолог системного подхода не объяснил.

Отчего кроме шальной олимпийской победы, титулов у сборных при Ротенберге нет, а успехи весьма относительные, тоже оставлено за кадром.

В комментариях по изменениям в клубе Роман Борисович выступил и как хоккейный теоретик: «Для развития клуба важна идентичность, целостность в подготовке хоккеистов. Мы хотим, чтобы СКА доминировал не на отдельных отрезках, а на протяжении всего матча… Рецепт успеха — в сочетании железобетонной обороны и атакующего творчества… Мы используем как собственные наработки, так и наиболее передовые методики… Убежден, что с новым штабом СКА по силам сохранить баланс между спортивными задачами и развитием игроков». И главное: «Сейчас особенно важно ответственно отнестись к подготовке хоккеистов для сборной страны. На предыдущей Олимпиаде 15 игроков из СКА завоевали золото, и мы будем стремиться к такому же результату и на следующих Играх».

Про «такой же результат» лучше не скажешь. В любой другой хоккейной стране подобную сентенцию оценили бы как бред, у нас разве что разводят руками: «А что с этим поделаешь? С этим ничего не поделаешь». Был клуб базовый, теперь станет двойной базовый — и для молодежной, и для национальной сборных.

Не надорваться бы только Валерию Брагину со всем своим штабом. Воробьев и Кудашов сильно моложе будут, и то надорвались.

С первым же расстались не за бронзу сборной на чемпионате мира-2019 в Братиславе, а за проигрыш СКА московским армейцам в финале конференции. Кудашов, которому тоже раздавались щедрые авансы как молодому и перспективному, и сезона не проработал совместителем, чему виной не только коронавирус. Со сборной он вообще провел только три не слишком удачных этапа Еврохоккейтура. Теперь он переходит на должность консультанта, которая больше приличествует разве что отставленному от дел мэтру, а не специалисту в самой поре.

Любопытно, что уже давно судьбоносные для отечественного хоккея перестановки обсуждаются разве что на уровне общественности, да и то в основном после случившегося. Раньше были какие-то предварительные дискуссии хотя бы на уровне тренерского совета, но новая хоккейная вертикаль любые дискуссии исключила. Конечно, что для Брагина готовятся новые должности, можно было понять еще в январе при его назначении помощником Алексея Кудашова. Но если клуб и сборная так уж нуждались именно в опытном специалисте, наверное, стоило подумать про такую возможность еще после суматошной замены Олега Знарка.

Ротенбергу-младшему нет еще сорока лет. Он, похоже, еще не наигрался в хоккейные игрушки.

Быстро надоевшие отбрасывает, требует новых, иные достает из пыльного сундука — все развлечение. Что касается новых назначенцев, знаменитого Игоря Ларионова в том числе, то сунуть голову в пасть льву просто, а вот вынуть целой — большие проблемы.

Это не прогноз. Это констатация.