Битва за Севастополь

Предвыборная кампания в регионе стартовала со скандала. Единороссы двух муниципалитетов города массово сложили мандаты, чтобы их распустить и запустить внеочередные выборы местного самоуправления в этих округах.

В региональном отделении КПРФ уверены, таким образом власти лишают возможности их кандидата в губернаторы пройти муниципальный фильтр, опасаясь протестного голосования, как в Хакасии в 2018 году.

Если мандаты массово сложат еще в одном муниципалитете, уже в качестве протеста, то выборы губернатора придется отменять.

В прошлом году на пост врио губернатора в Севастополь был назначен экс-глава ОНФ Михаил Развожаев.

До этого, в 2018 году, во время скандальных выборов в Хакасии, он полтора месяца руководил регионом. Тогда Хакасия была одним из нескольких субъектов, где кандидаты от власти проиграли выборы губернатора. Экс-глава Хакасии Виктор Зимин занял второе место. Его обошел кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Был назначен второй тур, но Зимин снял свою кандидатуру и был отправлен в отставку.

Коновалова пытались снять с выборов через суд, но иски отозвали, а остальные кандидаты в губернаторы последовали примеру Зимина и тоже снялись с предвыборной гонки. Коммунист Коновалов остался единственным кандидатом и победил. «Новая газета» уже писала, что тогда и после выборов против коммуниста использовались грязные приемы, не без участия депутата Заксобрания Красноярска и политтехнолога Сергея Толмачева.

Как сообщал «Коммерсант», теперь господин Толмачев, при поддержке специалистов медиагруппы «Патриот», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным, занимается предвыборной кампанией Развожаева в Севастополе.

Врио Севастополя Михаил Развожаев на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» во время празднования Дня Победы. Фото: РИА Новости

Политтехнолог известен тем, что привел учениц секс-коуча Алекса Лесли в штаб оппозиционера Алексея Навального в 2018 году. Также СМИ связывали его имя со скандалом с участием Анастасии Вашукевич, больше известной, как Настя Рыбка, и бизнесмена Олега Дерипаски.

Кампания стартует с зачистки потенциальных соперников действующего врио губернатора Михаила Развожаева, который также возглавляет в регионе «Единую Россию».

Всего в Севастополе 10 муниципалитетов, в которых состоят 120 депутатов: в крупных 15 мандатов, а в тех, что поменьше, — 10.

Федеральным законодательством установлено — для того, чтобы стать кандидатом в губернаторы, необходимо собрать определенное количество подписей районных депутатов, пройти так называемый муниципальный фильтр. Каждый регион вправе устанавливать барьер самостоятельно от 5 до 10% подписей районных депутатов. В Севастополе он максимально высокий, то есть для выдвижения необходимо 12 нотариально заверенных подписей муниципалов.

Есть нюанс — депутаты вправе отдать свои подписи нескольким кандидатам, но действительной будет только та, которую поставили первой.

Проблем с прохождением фильтра нет только у «Единой России» — 73% муниципалов в Севастополе — единороссы либо члены фракции партии власти. У КПРФ в муниципалитетах города сейчас 10 человек — 4 из них в тех, что хотят ликвидировать. У ЛДПР — 4 районных депутата, из них 2 человека в совете, который готовится самораспуститься, а у «Справедливой России» — 11 человек, но в тех районах, где массовое сложение мандатов и «обнуление» пока не ожидается.

Делиться подписями своих депутатов партии не расположены.

2 июня состоялась внеочередная сессия Гагаринского муниципалитета. На ней от своих полномочий отказались семь депутатов из фракции «Единой России». Это половина районного совета депутатов. И так как кворума уже нет, то по закону он становится нелегитимным и должен заявить о самороспуске. Затем объявляются внеочередные выборы.

С момента публикации заявлений на официальном сайте два муниципала передумали уходить, но тогда добавились заявления еще двух районных депутатов, готовых отказаться от мандатов. Правда «обнулить» муниципалитет с наскока не получилось. За самороспуск отказались голосовать 6 депутатов из 14. Теперь самороспуск муниципалитета возможен через суд.

Пока депутаты заседали, около входа в административное здание проходили одиночные пикеты с критикой единороссов.

Тот же самый сценарий и в Ленинском муниципалитете. Вечером 3 июня прошла внеочередная сессия. На ней 9 депутатов из фракции «Единой России» (всего их 12) сложили мандаты. В повестке дня был вопрос и о самороспуске, но для «обнуления» не хватило голосов, и его нелегитимность теперь тоже будут признавать через суд.

Часть депутатов на звонки «Новой» не ответила, а часть не стала комментировать ситуацию, сославшись на занятость.

Рекомендация сложить полномочия депутатам поступила из предвыборного штаба Михаила Развожаева, пояснил наш источник. Это подтверждают еще несколько собеседников «Новой», один из которых упомянул причастность и регионального отделения «Единой России».

Церемония представления врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева депутатам, общественникам и представителям властей города, 2019 год. Фото: РИА Новости

Депутат заксобрания от КПРФ Роман Кияшко, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Севастополя, сообщил «Новой», что политтехнологи Развожаева мешают ему таким образом пройти муниципальный фильтр — зачищают два муниципальных совета, где есть представители КПРФ.

— Я думаю, после выборов в Хакасии у Развожаева не то что комплекс, аллергия на КПРФ возникла, — считает Роман Кияшко. — Мы для него как красная тряпка для быка. Он хочет максимально снизить риск даже какой-то возможной конкуренции. Потому что если он проиграет выборы, то его отовсюду спишут, и карьерного роста у него больше не будет. Поэтому он сливает выборы коммунистам и готов пойти на все.

Глава регионального отделения КПРФ и вице-спикер регионального парламента рассказал, что кто-то дал врио губернатора Севастополя плохой совет, и если два муниципалитета станут недееспособны, то коммунисты намерены обжаловать это решение в прокуратуре, региональном избиркоме и судах.

Василий Пархоменко также считает, что «это делается в связи с предстоящими губернаторскими выборами», чтобы «зачистить поле под одного кандидата — врио губернатора», сообщил он в своем видеообращении.

— В принципе с такой грязной предвыборной технологией, как нам объяснили специалисты, в России пока никто не сталкивался, — говорит Василий Пархоменко. — Ноу-хау отрабатывается в нашем городе.

Глава Гагаринского муниципалитета Алексей Ярусов, а также два депутата-отказника Сергей Дондук и Елена Яковлева провели брифинг для журналистов, в котором массовое сложение мандатов, как под копирку, объяснили личной инициативой. Нашлось объяснение и для досрочных выборов.

Свое решение они связали с новыми поправками в Конституцию, в которых муниципалитетам добавят полномочий. Сергей Дондук рассказал, что на муниципальных выборах низкая явка в районе 10–12%, а если их совместить с выборами губернатора, то явка будет больше, и сам он после сложения полномочий готов снова баллотироваться в муниципальные депутаты. Кроме того, выборы позволят «скинуть балласт» в муниципалитете. Кого конкретно из коллег он имел в виду, отказник не пояснил.

Тезисы Елены Яковлевой ничем не отличались. Она признала, что решение об отказе от мандата было «коллективным». На вопрос «Новой газеты», где именно в законопроекте о поправках говорится о роспуске самоуправления для получения полномочий, Яковлева пояснить не смогла.

— Мы решили пойти на так называемую перезагрузку с поддержкой [врио] губернатора Севастополя, с пониманием того, что в новой каденции у них [депутатов] добавятся новые полномочия, и они будут более эффективно помогать жителям Гагаринского района, — объяснил демарш депутатов глава муниципалитета Алексей Ярусов. — Мы видим, что в Конституции теперь будет четко прописано о наделении органов местного самоуправления большими полномочиями.

Депутат Госдумы и член ЦП КПРФ Юрий Афонин в разговоре с «Новой газетой» назвал ситуацию экстраординарной, а также заверил, что партия направила обращения в Центризбирком и на имя врио губернатора Развожаеву.

Политтехнолог Сергей Толмачев. Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

По словам Романа Кияшко, в ближайшее время руководство партии обсудит инцидент в администрации президента с куратором выборов.

Юрий Афонин подтвердил, что такой вариант вполне вероятен. Глава региональной ячейки Василий Пархоменко и вовсе заявил «Новой», что Геннадий Зюганов может обсудить проблему с Владимиром Путиным.

— Мы уже сталкивались с тем, что подписи отзывали, точечно лишали депутатства на выборах в Бурятии и Калмыкии, — пояснил депутат Госдумы Юрий Афонин.

— Но чтобы распускали совет депутатов и чтобы у нас не было необходимого количества голосов — это впервые.

«Новая газета» попыталась узнать у сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Павла Крашенинникова, коррелируется ли аргументация отказников о необходимости перезапуска муниципалитетов с законопроектом о поправках, но на наши звонки депутат Госдумы не ответил.

Юрий Афонин, который также входит в состав рабочей группы, пояснил, что Конституция — документ прямого действия, а изменения полномочий органов местного самоуправления и системы единой публичной власти должны регулироваться целым рядом законодательных актов. «Я думаю, они будут приниматься в конце года», — говорит он. Тем более что и сами поправки еще не приняты.

— По логике этого главы муниципалитета, у нас по стране все муниципалитеты должны распуститься, — говорит Юрий Афонин. — А если они действительно возьмут пример с этого господина? Надо разобраться, что происходит — то ли глупость, то ли провокация.

Севастополь. Фото: РИА Новости

Глава регионального исполнительного комитета «Единой России» и руководитель департамента внутренней политики Севастополя Алексей Савченко пояснил «Новой газете», что партия не имеет отношения к происходящему и подобных рекомендаций не давала. «Привязывать нас к этой процедуре не совсем корректно», — заверил он, добавив, что «ЕР» поддерживает плюрализм мнений и КПРФ вправе высказывать свою точку зрения. Отказ депутатов от мандатов — их собственная инициатива, а врио губернатора Михаил Развожаев «проинформирован» о ситуации.

Дозвониться до политтехнолога Сергея Толмачева, который курирует предвыборный штаб врио губернатора в Севастополе, «Новой газете» не удалось. Телефон политтехнолога был отключен.

При этом последствия демарша могут не ограничиться только зачисткой оппонентов кандидата партии власти. «Крымский канал» в Telegram пишет, что выборы губернатора осенью могут вообще не состояться.

Демарш единороссов в Гагаринском и Ленинском муниципалитетах спровоцировал ответную реакцию депутатов КПРФ и «Справедливой России» в муниципальном округе Андреевки, где уже обсуждают протестное сложение мандатов. Учитывая, что там поровну единороссов и представителей других партий, это сделает нелегитимным еще один совет, а затем и выборы.

Возможность такого развития событий подтвердил «Новой газете» экс-глава регионального отделения «Единой России» и бывший член генсовета партии Борис Колесников.

Дело в том, что в региональном законе указано, что для выдвижения кандидатам необходимо собрать подписи в 3/4 муниципалитетов. Сейчас их восемь, но если на момент объявления выборов еще один муниципалитет «обнулится», то собрать подписи не сможет даже кандидат «Единой России». Выборы придется отменять. «Разговоры о сложении мандатов среди депутатов Андреевского муниципалитета уже ведутся», — сообщил он.