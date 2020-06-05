Месть без срока давности

Глава петербургского отделения независимого профсоюза «Альянс учителей» Даниил Кен 3 июня узнал, что в отношении него возбуждено уголовное дело за посты в твиттере и «ВКонтакте», сделанные еще в августе прошлого года. Кен расценил это как запоздалый реванш его политических противников.

Даниил Кен. Фото: личная страница в Facebook

Рано утром в среду в квартиру, где молодой человек живет с родителями, пришли с обыском сотрудники районного отделения службы судебных приставов.

«В дверь позвонили около 7 часов, открыла мама, — рассказал в интервью «Новой» Даниил. — На пороге стояли судебные приставы, которые предъявили мне постановление о возбуждении уголовного дела и постановление суда на проведение обыска. Из этих документов я и узнал, что мне вменяют».

Уголовное дело в отношении Кена возбудили накануне обыска по ст. 297 ч. 2 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия». Такое преступление предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей, или ареста до 6 месяцев, или обязательных работ сроком до 480 часов.

Приставы провели в квартире Кена больше шести часов.

Изъяли принадлежащие Даниилу и его родственникам четыре компьютера, три мобильных телефона, запасные винчестеры, карты памяти, флэшки — все электронные носители информации и вдобавок всю бумажную продукцию.

«Меня изумило то, что они забрали «раритеты», — отмечает Кен. — Несколько бумажных плакатов 2010–2013 годов изготовления (один из них я подобрал на память в 2012 году в Москве на Болотной площади), мой бейдж с конференции «Открытой России», проходившей в 2015 году, агитационные листовки с президентской кампании Навального и газеты «За Навального», выпущенные еще в 2010 году.

К 15 часам Даниила привезли на допрос в районное отделение службы судебных приставов, и только тогда ему позволили связаться с адвокатом Светланой Ратниковой. На основании 51-й статьи Конституции РФ задержанный отказался давать показания. В тот же день ему избрали меру пресечения — подписку о невыезде. С Кена и Ратниковой взяли также подписку о неразглашении.

«На сегодняшний день я избегаю комментариев по ситуации, так как не знаю, что может быть расценено как «разглашение тайны следствия», — говорит Светлана Ратникова. — Нам заявили, что оценку всем нашим выступлениям в прессе будут давать позже. С материалами дела меня пока не знакомили».

Летом 2019 года профсоюзный лидер, называющий себя сторонником Алексея Навального и оппозиционным политиком, баллотировался в муниципальные депутаты в МО «Светлановское» (Выборгский район Петербурга). Сначала кандидату от штаба Навального под разными предлогами отказывали в регистрации. В конце концов Кена зарегистрировали, но вскоре регистрацию аннулировали из-за поста в соцсети. Даниил опубликовал «ВКонтакте» фотографию разворота местной газеты, где рассказывалось о единороссах, вышедших на субботник с топорами, метлами и партийными флагами, и виднелась эмблема «Единой России». Выборгский районный суд счел это незаконной агитацией и признал, что Кен нарушил право членов партии «Единая Россия» на интеллектуальную собственность, без разрешения использовав логотип «ЕР».

Судья Выборгского районного суда Петербурга Анна Николаева. Фото: facebook.com

Позднее Горсуд Петербурга признал решение райсуда незаконным и отменил. Но до этого Даниил успел разместить в соцсетях пост, посвященный судье Выборгского районного суда Анне Николаевой, которая лишила его регистрации на выборах. Отстраненный кандидат нелестно охарактеризовал служительницу Фемиды, в частности ее услужливость действующей власти, и предположил, что с ней произойдет «в прекрасной России будущего». Сам Кен считает свой пост критическим. Однако сотрудники центра «Э» увидели в нем оскорбление судьи и возбудили уголовное дело. Непонятно лишь, почему спустя девять месяцев. И почему следственные действия возложили на судебных приставов.

«Если это политический заказ, как я думаю, то он исходит от администрации Выборгского района, — высказывает свою версию Кен. —

А районные чиновники могут дать указание только тем, кто им подчиняется, в данном случае — судебным приставам.

Я лично убежден, что это политическая месть, и не удивлен, что столкнулся с ней спустя такое время: настала пора. Именно сейчас в МО «Светлановское» разгорается серьезный конфликт. Оппозиционные депутаты требуют отставки главы муниципального образования, и у них есть шанс добиться этого».

Как сообщили «Новой» в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу, уголовное дело в отношении Даниила Кена возбудили сотрудники центра «Э» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти по результатам мониторинга соцсетей, в ходе которого обнаружили оскорбительную публикацию оппозиционера.

«Сроки давности по привлечению к ответственности за подобное деяние еще не истекли, — пояснили в ведомстве. — В том, что обыск и допрос проводились судебными приставами, нет ничего удивительного, поскольку статья 297 УК РФ — это наша подследственность». От более подробных комментариев по делу в пресс-службе регионального ГУ ФССП отказались под предлогом «тайны следствия».