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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Книжная пауза, запись 8: Никлас Нат-о-Дагг. Слушать
Рубрика Сергея Сдобнова, «Новой газеты» и Storytel
Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС
«Новая газета»редакция
Запись №8. «1793» Никласа Нат-о-Дагга*
Большой колокол в церкви святой Элеоноры, кажется, ее снимал Ингмар Бергман в «Седьмой печати», бьет раз в полчаса. Стокгольм в конце XVIII века совсем не похож на цветущую Швецию, к которой мы привыкли.
Человечество погрязло в патриархате — незамужняя женщина — вещь для удовольствий, которую никто не защитит. В мешке выловили тело юноши с обрубленными руками, ногами, вырванным языком и выколотыми глазами. У сыщика-аристократа чахотка, он часто просыпается в крови, но до последнего сна хочет узнать правду. Он — первый, кто дает обвиняемым слово на суде. Против него тайное общество «сильных этого мира» и неумолимое время, на его смерть уже делают ставки коллеги.
Кто кинет в вас камень, если вы решитесь, хотя бы на пару дней, сбежать в «1793»-й
и увидеть, как век просвещения пытается образумить детей и рабов феодализма, а жизнь человека пока некому оценить?
На днях Storytel выпустил продолжение этой истории — «1794» — вторая серия самого мрачного детектива о Стокгольме и людях без будущего, заблудивщихся в тумане безумия ради поиска преступников вокруг и внутри себя.
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