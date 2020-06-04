Книжная пауза, запись 8: Никлас Нат-о-Дагг. Слушать

Сергей Сдобнов литературный критик, поэт



Большой колокол в церкви святой Элеоноры, кажется, ее снимал Ингмар Бергман в «Седьмой печати», бьет раз в полчаса. Стокгольм в конце XVIII века совсем не похож на цветущую Швецию, к которой мы привыкли.

Человечество погрязло в патриархате — незамужняя женщина — вещь для удовольствий, которую никто не защитит. В мешке выловили тело юноши с обрубленными руками, ногами, вырванным языком и выколотыми глазами. У сыщика-аристократа чахотка, он часто просыпается в крови, но до последнего сна хочет узнать правду. Он — первый, кто дает обвиняемым слово на суде. Против него тайное общество «сильных этого мира» и неумолимое время, на его смерть уже делают ставки коллеги.

Кто кинет в вас камень, если вы решитесь, хотя бы на пару дней, сбежать в «1793»-й

и увидеть, как век просвещения пытается образумить детей и рабов феодализма, а жизнь человека пока некому оценить?

На днях Storytel выпустил продолжение этой истории — «1794» — вторая серия самого мрачного детектива о Стокгольме и людях без будущего, заблудивщихся в тумане безумия ради поиска преступников вокруг и внутри себя.



*Для новых пользовтелей 15 дней — бесплатно

Уже слушали



«Последние истории» Ольги Токарчук

«Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения» Фредрика Бакмана

«21 урок для XXI века» Юваля Ноя Харари

«Жизнь Льва Толстого: опыт прочтения» Андрея Зорина

«Нормальные люди». Салли Руни

«Просто Маса» Бориса Акунина

«Карлики смерти» Джонатана Коу