Легальные ставки в 2020 году

Интернет дал беттингу хороший толчок. В 2000-х многие букмекерские конторы начали создавать сайты для приема ставок. Возможность делать онлайн ставки ввела свои коррективы и в законодательство. Сегодня деятельность букмекеров находится под жестким регулированием. Давайте попробуем разобраться, легально ли делать ставки в России в 2020 году?

Как определить легальную букмекерскую контору?

Легальный букмекер отличается по 4 признакам:

есть лицензия от Федеральной налоговой службы России;

подключен к Центру учета перевода интерактивных ставок;

является членом саморегулируемой организации;

официальный сайт работает в доменной зоне RU.

У российских букмекеров также есть программы для ставок. Вы можете бесплатно скачать Winline на Андроид, Париматч на IOS или приложение любого другого букмекера на ваш телефон.

В легальных букмекерских конторах регистрация отличается и состоит из нескольких этапов:

Создание аккаунта на сайте букмекера. Регистрация на сайте ЦУПИС. Верификация.

В отдельных случаях аккаунт на сайте ЦУПИС создается автоматически при прохождении верификации. Например, в букмекерской конторе «Олимп». Этот букмекер подключен к ЦУПИС КИВИ Банк. Если у пользователя нет кошелька в системе QIWI, то при прохождении удаленной верификации он будет автоматически создан.

Ставки в подобных букмекерских компаниях легальны, а права пользователя защищаются законодательством РФ. Если игрок заключил пари и выиграл, он сможет гарантированно получить выигрыш.

Об офшорных букмекерах

Почти у всех российских БК есть офшорные аналоги. Официальные сайты подобных букмекеров обычно расположены в доменной зоне COM. Они принимают ставки по лицензии Кюрасао, Кипра или других регуляторов.

У новичков может возникнуть проблемы при выборе легального букмекера, поскольку офшорные конторы имеют идентичный или похожий дизайн.

Чтобы избежать путаницы, достаточно проверить лицензию букмекера. Обычно эта информация расположена внизу страницы.

Борьба с нелегальными букмекерами

Для пользователей не предусмотрено ответственности за ставки в зарубежных букмекерских конторах. Несмотря на это, игроки могут столкнуться с другими трудностями:

Блокировка сайта

Одной из первых мер по борьбе с нелегальными БК стала блокировка ресурсов. Официальные сайты зарубежных букмекеров недоступны на территории РФ.

Одной из первых мер по борьбе с нелегальными БК стала блокировка ресурсов. Официальные сайты зарубежных букмекеров недоступны на территории РФ. Проблемы с выводом средств

Блокировка не позволяет полностью ограничить пользователей от нелегальных ставок. Они обходят ее с помощью VPN и приложений для ставок. Однако у игрока могут возникнуть проблемы при выводе выигрыша. Например, банк может отклонить платеж, сославшись на ФЗ-115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Нелегальные букмекеры и вовсе могут отказаться выплачивать выигрыши. В этом случае пользователь не сможет рассчитывать на защиту своих прав со стороны государственных органов.

Изменения в регулировании букмекерской деятельности в 2020 году

Законодательство России относительно деятельности букмекерских контор нельзя назвать совершенным, и правки не всегда благоприятно влияют на рынок букмекерских услуг. Так, в 2020 году часть пунктов приема ставок может быть закрыта.

Если ваш любимый ППС закрыли, это вовсе не значит, что у букмекера забрали лицензию. Вы по-прежнему сможете делать ставки через интернет. Например, для этого можно скачать приложение 1х Ставка — одного из самых популярных БК в России.

Свои коррективы внес и COVD-19. Пандемия помешала букмекерам привести документы в порядок и получить необходимые разрешения для каждого пункта. В итоге тысячи сотрудников могут лишиться работы.

Поскольку легальные букмекерские конторы не только обеспечивают рабочие места, но и выплачивают налоги, государство, скорее всего, пойдет им навстречу. В итоге возможны три варианта:

Министерство финансов введет правки, которые позволят избежать бюрократических процедур легальным букмекерам;

крупные БК оформят необходимые документы для земельных участков;

некоторые букмекеры закроют ППС и будут принимать ставки только онлайн.

Важность легальных букмекерских контор

Как бы вы ни относились к ставкам на спорт, букмекеры выполняют важную роль. Отказаться от них нельзя по нескольким причинам:

Офшорные компании

У государства пока отсутствуют эффективные механизмы, которые бы позволили ограничить доступ к сайтам зарубежных букмекеров. Поэтому легализация ставок остается единственной альтернативой, которая позволяет получать выгоду с беттинга на государственном уровне.

У государства пока отсутствуют эффективные механизмы, которые бы позволили ограничить доступ к сайтам зарубежных букмекеров. Поэтому легализация ставок остается единственной альтернативой, которая позволяет получать выгоду с беттинга на государственном уровне. Ежемесячные налоги

По состоянию на 2020 год в России работают 33 легальные конторы. Они ежемесячно выплачивают:

по 14 000 рублей за каждый действующий ППС; по 3 миллиона рублей за обработку транзакций процессинговыми центрами; по 5% от доходов в пользу фонда по развитию спорта в России.

Кроме того, букмекерские конторы всячески поддерживают спорт в РФ в качестве спонсоров и организаторов турниров.

Как выбрать легальную букмекерскую контору?

Если вы хотите избежать проблем с выводом средств, поддержать развитие спорта в России и остаться сознательным гражданином, тогда следует обратить внимание на легальные букмекерские конторы. На рынке России их больше трех десятков, но если вы впервые интересуетесь ставками, предлагаем сфокусироваться на тройке наиболее популярных.

1хСтавка Этот букмекер начал работать в 2010 году. Компания принимает ставки по лицензии №17 ФНС России. Она состоит в первом СРО и подключена к первому ЦУПИС. У букмекера есть обширная сеть ППС, которая включает более 800 пунктов. Помимо этого работают официальный сайт и приложения для iOS, Android и Windows. Букмекер предлагает: высокие коэффициенты;

качественный сервис;

высокие лимиты;

круглосуточную поддержку;

широкую линию и роспись.

Winline Учитывая сложившуюся ситуацию, которая нависла над пунктами приема ставок, внимание следует уделить Winline. Это онлайн-букмекер, который принимает ставки через сайт и мобильные приложения. Компания работает по лицензии №7 ФНС, входит в первую СРО и подключена к первому ЦУПИС. Среди особенностей букмекера: бонусы для новичков;

удобные приложения;

большой выбор онлайн-трансляций и ставок в режиме LIVE;

конкурентоспособные коэффициенты.

«Париматч» Закрывает тройку лидеров букмекерская контора «Париматч». Эта компания начала работать с 1994 года. У нее есть обширная сеть ППС, официальный сайт и приложения для мобильных устройств. Букмекер работает по лицензии №4 ФНС, подключен к ЦУПИС «КИВИ Банк» и входит в «Ассоциацию букмекерских контор». Среди особенностей «Париматч» можно выделить: несколько способов верификации;

наличие тотализатора;

широкая линия и роспись;

широкий ассортимент LIVE-ставок и трансляций. Если это первое знакомство с букмекерскими конторами, тогда вам пригодятся прогнозы на спорт на сегодня. Подробная аналитика от опытных экспертов позволит принять верное решение для заключения пари.

Налог на выигрыш: что еще нужно знать о легальных ставках?

В России действует налог на выигрыш, который должны выплачивать пользователи. Для ставок он составляет 13%. Здесь сразу стоит оговориться:

учитывается сумма чистого выигрыша за весь год;

чистый выигрыш до 4000 рублей не подлежит налогообложению;

если размер чистого выигрыша от 4000 до 15 000 рублей, тогда игрок должен самостоятельно его выплатить;

если размер чистого выигрыша больше 15 000 рублей, налог удерживает букмекерская контора.

Чтобы разобраться в системе налогообложения выигрышей со ставок, давайте разберем простой пример.

Игрок пополнил счет на 8000 рублей.

После нескольких ставок на его балансе появилась сумма в 11 000 рублей. В данном случае сумма чистого выигрыша составляет 3000 рублей.

Если игрок захочет вывести ее, тогда он не будет платить налог.

Если же он решит продолжить играть и его баланс поднимется до 25 000 рублей, тогда чистый выигрыш составит 17 000 рублей.

В этом случае при выводе всей суммы будет удержан налог в 13%, то есть 2210 рублей. При выводе букмекер указывает сумму налога, которая будет удержана.

Если сумма чистого выигрыша выше 4000 рублей и букмекер не удерживает налог, тогда игроку необходимо выплатить НДФЛ самостоятельно.

Однако есть небольшой лайфхак. Пополнив счет на 8000 рублей, можно вывести до 12 000 рублей без налогообложения, остальные средства можно оставить для дальнейших ставок на спорт и вывести уже в следующем году.

Не все игроки рады регулированию ставок на спорт. Это вносит свои коррективы в работу букмекерских контор, заставляя новичков проходить обязательную верификацию для заключения ставок онлайн и выплачивать налог на выигрыш.

Однако взамен пользователи получают защиту прав. У всех легальных букмекерских контор российская прописка, вы сможете при необходимости подать в суд и получить соответствующую компенсацию. Наличие такой опции гарантирует выплату выигрыша.