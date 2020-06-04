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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
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Что случилось с рейтингом Путина? А с протестами в России?
В прямом эфире отвечает руководитель «Левады-центра» Лев Гудков
Политика2 999
Андрей Липскийзам. главного редактора
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В прямом эфире директор «Левада-центра» Лев Гудков расскажет об отношении общества к поправкам в Конституцию и их влиянии на доверие к власти и напрямую на рейтинг Путина и ответит на вопросы зрителей Youtube-канала «Новой газеты».
Интервьюирует заместитель главного редактора «Новой» Андрей Липский.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:как это устроено, реакция, путин, рейтинги, левада-центр, социология
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