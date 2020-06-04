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№ 57 от 3 июня 2020

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Что случилось с рейтингом Путина? А с протестами в России?

В прямом эфире отвечает руководитель «Левады-центра» Лев Гудков

Политика2 999

Андрей Липскийзам. главного редактора

2 9991
 


В прямом эфире директор «Левада-центра» Лев Гудков расскажет об отношении общества к поправкам в Конституцию и их влиянии на доверие к власти и напрямую на рейтинг Путина и ответит на вопросы зрителей Youtube-канала «Новой газеты».

Интервьюирует заместитель главного редактора «Новой» Андрей Липский.

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Теги:
как это устроено, реакция, путин, рейтинги, левада-центр, социология

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