«Полнейшая путаница и ноль результатов»

По данным российского Минздрава, от коронавируса с начала пандемии погиб 101 врач. По подсчетам самих врачей — минимум на 250 человек больше. При этом в официальной статистике вообще не учитывается младший медицинский персонал. О компенсациях семьи погибших, по данным «Новой», пока не слышали.

В конце мая Минздрав впервые назвал число российских медиков, умерших от коронавируса. 101 человек — таковы данные министерства на 22 мая.

До этого власти разных регионов сообщали о смертях медработников на своей территории: так, в Подмосковье, по официальным данным на 18 мая, скончались 16 медиков с коронавирусом. Глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов до этого говорил, что в республике скончались более 40 медработников от COVID-19 и пневмонии (позже в самом министерстве уточнили, что у некоторых скончавшихся медработников были и другие диагнозы. Однако до 26 мая Минздрав точного числа умерших с коронавирусом медиков не называл.

Из-за того что официальных данных не было, медики в конце апреля сами создали «Список памяти».

На утро 4 июня в нем 333 российских медика и еще 31 врач из других стран, но погибший в России.

«Список памяти» еще до сообщения Минздрава проанализировала «Медиазона», которой удалось подтвердить смерть 186 медиков (на 18 мая там было 222 имени). Издание отметило, что две трети всех подтвержденных им случаев приходится на четыре региона: Москву, Московскую область, Петербург и Дагестан. Около половины погибших — младший и средний медицинский персонал.

Один из создателей «Списка памяти» Алексей Эрилих считает, что цифры министерства «немного странные».

комментарии создателей «Списка памяти» Алексей Эрилих

«Во-первых, непонятно, как считал Минздрав и к чему они начали считать, потому что до этого они даже не думали считать. <…> На все запросы с просьбой сообщить, сколько медиков болеет, сколько — умерли и так далее, которые мы им посылали, они никак не отвечали. По всей видимости, они их считали каким-то задним числом. Понимая, как вообще считается смертность от коронавируса в России, мы можем предположить, что примерно так же она считается и у медиков. Если увидеть, сколько умерло в Дагестане медицинских работников и какая там была реальная смертность (когда Гаджиибрагимов заявил о смерти более 40 медиков от пневмонии и COVID-19 на территории региона, всего было подтверждено 29 смертей от коронавируса. — Ред.). Еще надо спросить Минздрав, кого они считали медицинскими работниками, потому что по правилам, которые он сам же себе придумал, несколько лет назад из числа медицинских работников вычистили младший медперсонал <…> «Они точно не считали за медицинских работников вспомогательный персонал, который есть в «Списке памяти». Алексей Кащеев, нейрохирург:

«Если поднимать тему, что у нас погибло меньше людей, чем в той же Италии, 101 врач — это тоже достаточно много. Большое удивление в этом плане вызывают слова главы Роспотребнадзора Поповой, которая сказала, что смертность медиков не выше, чем в другие месяцы. Я не думаю, что нужно в каждом конкретном случае разбираться, умер врач от коронавируса потому, что, предположим, он заразился не на работе или же на работе или, как это часто пишут в разных регионах, по собственной вине. То есть они пытаются возложить ответственность за заражение на самих врачей или на главврачей, что, дескать, СИЗ не было и так далее. На мой взгляд, нужно такую систему аргументации прекратить и просто посчитать всех».

В мае президент Путин подписал указ о выплатах медикам, которые в результате работы с больными коронавирусом заразились и получили инвалидность (от 688 тысяч до 2 с лишним млн рублей в зависимости от полученной группы инвалидности). В случае смерти медика, согласно указу, его родственники смогут получить около 2,7 миллиона рублей.

«Полнейшая путаница и ноль результатов», — написала в фейсбуке Ксения Ясюлевич, дочь умершей санитарки Юлии Ясюлевич из петербургского НМИЦ травматологии и ортопедии им. Вредена. Ксения рассказала, что подала заявление в городской комитет по здравоохранению, чтобы ее маму признали пострадавшей при борьбе с коронавирусом. «Комитет без разъяснений форварднул мой запрос во Вредена, маминому работодателю. Из Вредена ответа нет. Сказали только представить справку о смерти для подачи документов в фонд социального страхования», — говорится в посте.

По словам девушки, учреждение, где работала ее мама, якобы подчиняется президентскому указу, «в котором сказано, что право получить компенсацию <в случае смерти> есть только у супруга», а также у детей до 23 лет с инвалидностью. В указе говорится также про родителей медработника, его дедушек и бабушек, а также некоторых других родственников. Ясюлевич рассказала, что ее родители в разводе, а самой ей 27 лет, инвалидности у нее нет.

Фото: РИА Новости

Директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медицинской экспертизы Минздрава России Людмила Летникова, когда назвала число российских медработников, умерших от коронавируса, говорила, что на 25 мая 823 медработника получили выплаты на общую сумму 56,6 млн рублей в связи с заражением COVID-19. Насчет родственников умерших она ничего не сказала.

Накануне власти Петербурга заявили, что комиссии рассмотрели на 30 мая 985 обращений по поводу признания медиков пострадавшими при лечении пациентов с коронавирусом. И они отметили, что по 784 случаям приняли положительное решение, в том числе по шести умершим (размер региональной выплаты родственникам — 1 млн рублей). Три семьи погибших медработников, по словам петербургских властей, уже получили выплату, как и 394 медика, заразившихся на работе (по 300 тысяч рублей).

При этом доктор Кащеев отметил, что ему неизвестны случаи получения средств родственниками.

«Ни во всяких наших чатах, ни в соцсетях я лично не видел ни одной выплаты ни семьям умерших, ни выплаты людям, которые заразились на работе. Может быть, конечно, они будут позже, но пока мне такая информация не попадалась. <…> Наше сообщество уже привыкло к тому, что мы никому не верим и просто ориентируемся на реальную информацию», — говорит он.

Доктор Эрлих тоже рассказал «Новой», что ему о выплатах ничего не известно. В указе Путина страховыми случаями (по которым положены выплаты) признаются только те, когда медработники заразились при исполнении трудовых обязанностей.

«Совершенно пакостная история, потому что кто-то будет доказывать, что они заразились на рабочем месте. Даже представить сложно, как это может быть», — говорит он.

«Новая газета» направила в Минздрав вопросы о том, как он ведет учет умерших от коронавируса медиков и получили ли уже семьи некоторых погибших выплаты. Ответа нет.