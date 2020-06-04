Не гнутся шведы

В среду Шведское радио выпустило интервью с главным эпидемиологом страны, архитектором стратегии отказа от карантина Андерсом Тегнеллем. В беседе врач признает, что количество летальных исходов от коронавируса в Швеции слишком велико, и заявляет, что власти могли предотвратить взрывной рост смертей. Вскоре интервью перепечатало агентство Bloomberg, а вслед за ним в западных и российских медиа появились новости о том, что Швеция впервые признала отказ от локдауна и жесткого карантина провалом. Разбираемся, почему это преувеличение и смогут ли власти королевства применить иную тактику.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль. Фото: EPA

В контексте борьбы с пандемией Швеция выделяется на фоне остальных развитых стран Европы — Агентство общественного здравоохранения страны с самого начала не закрывало предприятия и не настаивало на переводе сотрудников на удаленную работу повсеместно. Правительство обязалось предотвратить заражение людей из уязвимых групп и не ввело ограничений для общего населения — школы, например, продолжали работу в обычном режиме.

Так, по официальной версии властей, не создается стресс для школьников из-за отмены занятий, а открытая экономика защищает население от безработицы, что в конечном итоге также позитивно сказывается на здоровье и благосостоянии людей. По неофициальной — непротивление распространению позволит добиться стадного иммунитета и выстоять во время вероятной второй волны пандемии. МИД Швеции опровергал сообщения о том, что перед страной стоит такая задача, однако эпидемиолог Тегнелль, которому правительство полностью доверило создание антивирусной стратегии, в публичных заявлениях делает ставку именно на антитела.

По состоянию на 4 июня в Швеции зарегистрированы 4562 смерти от COVID-19. Это один из самых высоких показателей в мире в относительных величинах — 44 летальных исхода на 100 тыс. человек (для сравнения, в значительно пострадавшей от вспышки вируса густонаселенной Италии на 100 тыс. человек приходится около 55 смертей). Показатели смертности Швеции превышают смертность во всех странах североевропейского региона, где с марта были введены строгие ограничительные меры, и к концу апреля уже осуществлялся выход из карантина.

Основной ошибкой властей стало позднее введение запрета на посещение домов престарелых, из-за чего случаи заболевания регистрируются там с начала апреля; в Стокгольме — более чем в половине всех домов престарелых города.

В определенные периоды на эти заведения приходилось до трети всех смертей от COVID-19 в стране.

Признание ошибок не ведет к исправлению

Несмотря на утверждения агентства Bloomberg, главный эпидемиолог Швеции не впервые отмечает недочеты выбранных методов. В начале мая в интервью американскому шоумену Тревору Ноа он заявил, что обеспокоен высоким уровнем смертности, ставшим для него сюрпризом. Кроме того, он признал тот факт, что государству не удалось защитить пожилых даже в закрытых заведениях, и пообещал обратить на это внимание.

С тех пор число заболеваний среди пожилых действительно снизилось, но лишь в отдельных регионах. Тегнелль назвал это плодами ограничений, принятых после первых вспышек. Но уровень смертности все еще продолжал расти.

На момент, когда в Швеции вирус унес более 3 тысяч жизней, главный эпидемиолог продолжал придерживаться тактики открытого общества и настаивал на достижении коллективного иммунитета, добавляя, что преодолеть пандемию поможет только вакцина. Он последовательно отвергал принятые в Европе нормы ношения медицинских масок и перчаток и отмечал позитивные стороны шведского пути — свободные койки в больницах, ответственность граждан и добровольную изоляцию, а также снижение интенсивности перемещений по стране.

Люди отдыхают на знака, предупреждающего о важности социальной дистанции. Мальмё. Фото: Reuters

Однако успех шведской стратегии в ограничении контактов не всегда очевиден. Проверки органов санэпидемконтроля в прошлом месяце выявили нарушения в работе общепита — заполненность заведений не отвечала установленным стандартам. Анализ GPS-данных телекоммуникационной компании Telia показывает, что к концу весны активность перемещений шведов постепенно стала приближаться к докоронавирусным значениям. Кроме того, принятые в мае агентством Тегнелля правила гласят, что инфицированный сотрудник может выходить на работу, если у него в течение 48 часов не наблюдается симптомов коронавируса, а это в отдельных случаях затрудняет изоляцию.

Карта интенсивности передвижений по регионам Швеции, составленная на основе данных GPS. Самые активные жители — в северной части. Фото: Telia

Единственное жесткое карантинное ограничение, которое сейчас действует в Швеции, — запрет собираться группами более 50 человек. Нельзя сказать, что и эти эпидемиологические меры соблюдаются беспрекословно.

В среду вечером тысячи жителей Стокгольма вышли в центр города, на площадь Сергеля, чтобы принять участие в акции солидарности с протестами движения Black Lives Matter, проходящими сейчас в США. Несмотря на то что организаторами было указано максимально допустимое количество в 50 участников, в день акции можно было наблюдать толпу плотно стоящих друг к другу людей.

Многотысячная акция 3 июня. Фото: EPA

Когда манифестанты пытались спуститься на станцию метро, полиция распылила перцовый газ в закрытом помещении, создав еще большее столпотворение.

Что на самом деле сказал Тегнелль

В растиражированном интервью Шведскому радио Тегнелль не меняет позицию и не принимает сторону европейских коллег в вопросе локдауна.

«Если бы мы встретились с той же болезнью, имея сегодняшние знания, думаю, мы выбрали бы путь где-то посередине между шведской моделью и тем, что сделано в остальных странах мира, — сказал эпидемиолог.

— <…> Было бы здорово знать точно, что следует закрывать, чтобы предупредить распространение вируса».

В целом эпидемиолог остался на прежних позициях, подчеркнув ошибки зарубежных коллег: «Другие страны прибегли к множеству мер сразу. Проблема здесь в том, что нельзя понять, какие из мер окажут лучший эффект».

Позже он высказался об интервью и на регулярной пресс-конференции: «Если кто-то видит в этом самокритику, это уже интерпретации.

Нужно, конечно, критически подходить к своей деятельности и пересматривать подходы. Но из этого не следует, что кто-то допустил ошибки».

На уточняющий вопрос, ожидается ли какой-то резкий поворот в борьбе с пандемией в Швеции, Тегнелль ответил твердым «нет».

Его не уволят?

Некоторые жители Швеции действительно недовольны взглядами Тегнелля на эпидемиологическую ситуацию, в Стокгольме даже проходят пикеты с требованием отправить эпидемиолога в отставку. Еще в начале коронакризиса шведские ученые опубликовали открытое письмо с просьбой сменить руководство Агентства общественного здравоохранения.

То, что врач в очередной раз признал проблему смертности в стране и, пускай и осторожно, заявил, что в будущем проанализирует, что было сделано не так, дает противникам подхода основание критиковать агентство еще сильнее.

После выступления на Шведском радио Тегнелля стали атаковать и правые популисты. Лидер националистической партии «Шведские демократы» Йимми Окессон так прокомментировал публикацию: «Месяцами критика отвергалась. Швеция все делала правильно, а остальной мир ошибался. А теперь вот это. Стратегию борьбы с коронавирусом в Швеции с каждым днем понять все труднее».

Глава правительства Стефан Лёвен еще в мае планировал создать комиссию, которая оценила бы законность и оправданность действий властей во время пандемии. Однако изначально расследование планировалось провести, лишь когда страна преодолеет кризис.

Стефан Лёвен. Фото: Reuters

Но к началу лета на министров обрушился шквал критики сразу по нескольким пунктам:

смертность растет при полностью открытом обществе;

заявленная Кабмином цель проводить 100 тыс. тестов на COVID-19 в неделю так и не достигнута;

шведская стратегия не спасла экономику — ожидается рост безработицы до 9,7 %, что гораздо выше, чем в остальной Скандинавии;

единоличное принятие решений Тегнеллем создало у многих ощущение, будто политическая власть не желает регулировать борьбу с пандемией.

Теперь премьер обещает, что комиссия соберется уже перед началом летнего сезона.

Власти Швеции опасаются и угрозы североевропейскому сотрудничеству — многовековой кооперации Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Финляндии, которую может подорвать разница во взглядах на сдерживание пандемии. Если датчане и норвежцы уже открыли границы друг для друга, то их более крупный сосед остается за бортом. Хотя премьер Норвегии Эрна Сульберг и анонсировала разработку плана открытия границы со Швецией, среди политиков и журналистов растет обеспокоенность возможными ограничениями.

Министр здравоохранения Лена Халленгрен, ведомству которой подчиняется агентство Тегнелля, дистанцировалась от его высказываний. «Он сам не может точно ответить, какие меры нужно было принять», — заявила она в интервью Dagens Nyheter.

Можно ли ожидать отставки Тегнелля после фактического принятия на себя вины за высокий уровень смертности — на этот вопрос «Новой» отказались ответить как в Минздраве страны, так и в Агентстве общественного здравоохранения. Сам врач подвел итог шумихе с радиоэфиром еще на пресс-конференции. «Иногда чувствую себя грушей для битья», — сказал он.