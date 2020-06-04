«Выйду и буду выходить»

Письмо Ильи Азара



Обвинению, в которое не верят даже мои конвоиры.

Кто не выпустил Котова и никого вообще из политзаключенных, кто отказался объявить амнистию?

Так что одиночный пикет, не нарушающий ни социальную дистанцию, ни тем более статью 20.2, — абсолютно адекватный ответ, а сажать за него людей — это не только беспредел, но и трусость. Уверен, что пока коронавирус — еще <неразборчиво> угроза (мне тут доступно только «Русское Радио», а по нему говорить о зараженных перестали — видимо, в рамках подготовки к голосованию, но сомневаюсь, что он изжит), проводить любые массовые митинги безответственно, но одиночный пикет — мера оправданная и законная!

В пятницу, если судья все-таки вынесет единственное законное решение и отменит мой арест по 20.2, я выйду в пятничный метропикет и буду выходить, пока не освободят Костю Фокина и не перестанут давать за одиночный пикет эту статью, которую давать не имеют права.

А когда это произойдет, буду продолжать выходить за остальных политзаключенных, для которых 15 суток — это лишь малая толика их срока. Поверьте, мало что бывает в жизни хуже, чем лишение свободы.

В концовке P.S. стихотворение, которое неизвестный автор оставил на внутренней стороне двери параши в моей камере:

«Закурсировали зеки

загремели тормоза

это я размежил веки

это я открыл глаза

крепко выругался матом

крепкий мат необходим

в рот *** я изолятор

что под номером один»

Свободу политзаключенным!

No Passaran!

3.06.2020

P.P.S. Смешно, конечно, — смертный бой за одиночный, блин, пикет, но такие уж в нашей стране реалии…