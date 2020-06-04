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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
«Выйду и буду выходить»
Спецкор «Новой» Илья Азар, отбывающий незаконный арест, передал из спецприемника письмо другу
Фото: twitter @advokat_stupin
3 июня глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев передал редакции «Новой» личное письмо Ильи Азара, своего друга. Мы решили опубликовать его — в пятницу у Азара заседание по жалобе на арест. «Новая» считает неправосудным арест Ильи Азара за одиночный пикет, а то что суд без каких бы то ни было оснований затягивает рассмотрение апелляции на этот арест — только усугубляет беззаконие. Илья должен быть освобожден. Что он сделает, когда выйдет на волю — написано в этом письме.
Письмо Ильи Азара
Обвинению, в которое не верят даже мои конвоиры.
Кто не выпустил Котова и никого вообще из политзаключенных, кто отказался объявить амнистию?
Так что одиночный пикет, не нарушающий ни социальную дистанцию, ни тем более статью 20.2, — абсолютно адекватный ответ, а сажать за него людей — это не только беспредел, но и трусость. Уверен, что пока коронавирус — еще <неразборчиво> угроза (мне тут доступно только «Русское Радио», а по нему говорить о зараженных перестали — видимо, в рамках подготовки к голосованию, но сомневаюсь, что он изжит), проводить любые массовые митинги безответственно, но одиночный пикет — мера оправданная и законная!
В пятницу, если судья все-таки вынесет единственное законное решение и отменит мой арест по 20.2, я выйду в пятничный метропикет и буду выходить, пока не освободят Костю Фокина и не перестанут давать за одиночный пикет эту статью, которую давать не имеют права.
А когда это произойдет, буду продолжать выходить за остальных политзаключенных, для которых 15 суток — это лишь малая толика их срока. Поверьте, мало что бывает в жизни хуже, чем лишение свободы.
В концовке P.S. стихотворение, которое неизвестный автор оставил на внутренней стороне двери параши в моей камере:
«Закурсировали зеки
загремели тормоза
это я размежил веки
это я открыл глаза
крепко выругался матом
крепкий мат необходим
в рот *** я изолятор
что под номером один»
Свободу политзаключенным!
No Passaran!
3.06.2020
P.P.S. Смешно, конечно, — смертный бой за одиночный, блин, пикет, но такие уж в нашей стране реалии…