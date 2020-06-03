Подкаст «Что Нового?»

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№ 57 от 3 июня 2020Читать номер
Общество165
Глеб ЛиманскийАрнольд ХачатуровНадежда Юрова«Новая газета»
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В последние недели республики Северного Кавказа стали одним из главных очагов коронавируса в России. Население Чечни сидит под жестким «домашним арестом», но охват тестированием и оснащенность СИЗами в регионе недостаточные. Специальный корреспондент «Новой» Елена Милашина рассказывает о болезни Кадырова, роли религиозных лидеров во время карантина и специфике ковид-диссидентства на Северном Кавказе.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:COVID-19, кадыров, чечня, что нового?, подкаст
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