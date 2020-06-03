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№ 57 от 3 июня 2020

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Подкаст «Что Нового?»

«Руководство Чечни переболело на ногах». Covid-19 на Северном Кавказе

Общество165

Глеб ЛиманскийАрнольд ХачатуровНадежда Юрова«Новая газета»

165
 

В последние недели республики Северного Кавказа стали одним из главных очагов коронавируса в России. Население Чечни сидит под жестким «домашним арестом», но охват тестированием и оснащенность СИЗами в регионе недостаточные. Специальный корреспондент «Новой» Елена Милашина рассказывает о болезни Кадырова, роли религиозных лидеров во время карантина и специфике ковид-диссидентства на Северном Кавказе.

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Теги:
COVID-19, кадыров, чечня, что нового?, подкаст

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