«Такие правила игры»

1 июня Кировский районный суд Петербурга оштрафовал больницу №14 на 100 тысяч рублей за «нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Это не первый случай, когда, по мнению Роспотребнадзора, медучреждения неправильно борются с COVID-19. 27 мая на ту же сумму оштрафован НИИ им. Джанелидзе.

Городская больница №14 в Санкт-Петербурге. Фото: spbdoc.ru

Как следует из судебного постановления, нарушения в институте Джанелидзе заключались в том, что часть персонала в момент проверки (26 апреля) не использовала средства индивидуальной защиты (СИЗ), в НИИ не имеется месячного запаса СИЗ, персонал и пациенты пользуются одной столовой, при поступлении пациентов не предусмотрена цикличность заполнения палат (это когда в одну палату нельзя помещать больных, поступивших в разные дни), не заклеены решетки вентиляции, — и многом другом.

Наверное, медики могли бы многое сказать по поводу «цикличности заполнения палат» (когда не хватает мест и приходится пациентов размещать в коридорах), по поводу запаса СИЗ и дезинфицирующих средств, которыми государство должно было обеспечить государственное учреждение, но не сделало этого (а потом за это же и наказало!), по поводу регистрации случаев инфекции (лечить же не главное, главное, видимо, бумаги вовремя заполнить!) и много чего еще.Могли бы сослаться на то, что НИИ скорой помощи — одно из трех городских учреждений, которые взяли на себя весь объем экстренных больных, что

в условиях нынешних реалий им приходится работать не только за себя, но и за те больницы, которые закрыли на карантин.

Но медики — святые люди. Они ничего этого в суде не говорили. Полностью признали свою вину и попросили суд ограничиться минимальным наказанием. Суд медиков услышал и вместо 500 тысяч штрафа, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 Кодекса административных правонарушений, присудил «всего» 100 тысяч.

«Оспаривать решение суда мы не намерены, — сообщил «Новой» главврач НИИ им. Джанелидзе Антон Повзун. — И комментировать тоже ничего не будем. Суд присудил, мы выполняем. Это такие правила игры, они проверяют, находят нарушения, назначают штраф. Мы этот порядок поменять не можем, а потому просто выполняем постановление суда».

Части 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ, которую вменили институту Джанелидзе и горбольнице № 14, появились в законодательстве в апреле нынешнего года. Ранее суд вменял нарушителям мер безопасности во время карантина статью 20.6.1 КоАП. По этой статье предусматривается наказание для предпринимателей в виде штрафа до 50 тысяч рублей (по ч. 2 ст. 6.3 — до 150 тыс.), для юрлиц — до 300 тыс. (по новой статье — до 500 тыс.).

«В большинстве случаев суд переквалифицирует статью 6.3 на более мягкую 20.6.1, — заявили «Новой» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. — Сейчас всем нелегко, и мы стараемся входить в положение. Часто ограничиваемся просто предупреждениями. Тем более когда это касается медицинских учреждений. Ну а если изменить статью не получается, как в случае с 14-й больницей и НИИ Джанелидзе, суд назначает наказание ниже низшего предела (по ст. 6.3 низший предел — 200 тысяч)».

Сотрудники транспортируют пациентов в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Действительно, привлеченное по данной статье 29 мая ООО «Брик», которое рискнуло открыть кафе и принимать посетителей, по решению Октябрьского суда заплатит 400 тысяч рублей штрафа. Так что медики вроде как легко отделались. Но в нынешней ситуации, когда большинство больниц испытывают серьезные материальные трудности из-за отмены большинства плановых операций и услуг на платной основе, 100 тысяч для них — тоже большие деньги.

«Во время заседания суда по нашему делу судья в довольно острой форме отчитала представителей Роспотребнадзора за то, что те неправильно фиксируют нарушения, — рассказала «Новой» представитель горбольницы № 14 Вера Гроздовская. — Например, нас обвинили, что мы якобы не можем провести дезинфекцию в коридорах из-за цветов, стоящих там. Цветы действительно большие, в тяжелых кадках, и двигать их было бы проблематично. Только вот проверяющие не заметили, что все кадки у нас на колесиках и двигаются они с легкостью. Примерно так же и с другими нарушениями, которые судья просто исключила в процессе».

В отличие от представителей НИИ Джанелидзе юристы больницы № 14 свою вину не признали. И попытались обратить внимание суда на сложное финансовое положение больницы. От штрафа это их не спасло.

«У меня возникло впечатление, что это уже сложившаяся практика, — говорит Гроздовская. — Судья еще была в совещательной комнате, а представители Роспотребнадзора уже сообщили мне, сколько мы должны будем заплатить. Остальные больницы тоже не обойдут».

Главврач другой больницы, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что действительно все городские больницы либо ожидают, либо уже принимали проверки исполнения мер «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». И везде сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения.

«Конечно, проверять необходимо и выявлять нарушения тоже, — заявил медик. — Но вот не понимаю, какой смысл назначать штрафы?

Получается, что переложили из одного государственного кармана в другой. И это в условиях, когда у больниц денег иногда на СИЗ не хватает».

О том, что во многих больницах действительно проблемы со средствами индивидуальной защиты, не раз сообщал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Им был организован сбор средств, на которые покупаются необходимые для больниц материалы.

«С 7 апреля нами было собрано и закуплено различных материалов и средств защиты на два миллиона рублей, — рассказал «Новой» Вишневский. — Мы не перечисляем им деньги, а сами покупаем и передаем то, что они просят. Почему они не могут купить сами, я не вникал. Все-таки государственные учреждения опутаны множеством правил и инструкций, по которым нельзя просто взять деньги и пойти купить то, что тебе нужно, на ближайшем складе или в магазине».

Вполне возможно, что на закупку необходимых СИЗ и дезинфицирующих материалов у больниц и так не хватает денег. А теперь и имеющиеся пойдут на оплату штрафов. Которые назначают за отсутствие этих самых СИЗ…