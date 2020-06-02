Шутер от лица Трампа

Менеджеры Facebook подняли бунт против своего хозяина — Марка Цукерберга. Причина недовольства сотрудников: отказ Цукерберга поддержать коллегу-олигарха Джека Дорси, рулящего социальную сеть Twitter, в его борьбе с Дональдом Трампом.

Джек Дорси, глава Twitter, впервые пометившей твиты Трампа как недостоверные. Фото: Reuters

Напомню читателям краткую предысторию событий. До середины 2019 года Джек Дорси строго придерживался краеугольного принципа западной либеральной мысли: «Раздавите гадину!». В свое время таким призывом (écrasez l’infâme!) мудрый Вольтер подписывал большинство своих писем в период обострения революционно-классовой борьбы. Изначально под гадиной понималась церковь, а затем — всякое инакомыслие, противоречащее доктрине борцов за светлое будущее человечества.

Так вот, до середины прошлого года Twitter беспощадно цензурировал, кромсал и вымарывал все реплики пользователей социальной сети, которые, по мнению Twitter (вернее, Джека Дорси, навязавшего всей корпорации свои личные воззрения) не соответствуют догмам «правильного демократического общества». Самых неприятных банили на веки.

Надо сказать, что ничего оригинального в политике Twitter не было:

точно такую же безнравственную двуличную цензуру творили и продолжают творить по сей день и Facebook, и Instagram, и YouTube. Короче, «все корпорации добра».

В середине 2019 года в мировоззрении Дорси что-то щелкнуло (или поправилось), и в политике партии и правительства Twitter случилась маленькая, но значимая подвижка: злостно выпиливать перестали влиятельных политических деятелей. Впредь вместо удаления твитов к ним стали приклеивать ярлыки: так, мол, и так, дорогие пользователи, перед нами опасный (ошибочный, лживый) твит, но мы его оставляем, потому что твитнул человек важный и общественность должна знать, какие взгляды он разделяет.

Показательно, что до конца мая 2020 года ярлыками-предупреждениями сопровождали в Twitter всех кому не лень, но только не своего родимого: ни один адский твит президента Трампа, переполненный ненавистью и даже голимый фейк-ньюс, навешиванию жупела не подвергался, тем более ни разу не удалялся.

Так продолжалось до недавнего времени, пока в голове Джека Дорси опять что-то не щелкнуло и Twitter не приклеил 27 мая к двум твитам Трампа т.н. «fact-boxes», специальую пометку, которую придумали в марте 2020 года. Назначение линка и сноски fact-box — «помочь пользователям понять аутентичность высказывания и предоставить дополнительный контекст»



По сути, fact-box — это факт-чекинг, то есть проверка истинности информации, которая проводится в отношении реплик, которые подозреваются в распространении фейк-ньюс или «синтетических медиа», то есть подвергнутому цифровой переработке аудио- или видеоряду.

Дональд Трамп большой знаток и поклонник фейк-ньюс, пустивший через свой Twitter гулять по свету не одну дюжину фальшивок. Очевидно, что демарш компании Джека Дорси привел президента в бешенство. Один из аналитиков написал по горячим следам:

«Это самый отважный и самый рискованный шаг, какой когда-либо позволял себе предпринять Twitter или любая другая социальная сеть».

Одним словом, Джек Дорси проявил настоящий героизм, а Дональд Трамп не замедлил прислать ему ответочку: в тот же день президент США подписал executive order, исполнительный указ (формат, позволяющий главе государства обращаться напрямую к правительству без необходимости получения одобрения от Конгресса), который главной своей целью ставит задачу упразднения статьи 230 — «Закона о соблюдении приличий в СМИ» Communications Decency Act, 1996.

Параграф 230 снимает ответственность с социальных сетей и СМИ за содержание публикаций, сделанных их пользователями. То есть Дональд Трамп своим указом сделал шаг в сторону коллег из Евросоюза, где аналогичный параграф закона уже как два года удален, и теперь администраторы европейских порталов денно и нощно шерстят публикации своих читателей и вымарывают все неугодные и запретные в свободном мире мысли, потому что штрафы за своевременное неудаление крамолы в ЕС исчисляются миллионами евро.

На следующий день ответочка прилетела Трампу обратно: очередной его твит не сопроводили унизительным клеймом факт-чекинга, а стыдливо прикрыли бляшкой: «Данный твит нарушает Правила Twitter, запрещающие прославление насилия (glorifying violence). Тем не менее Twitter посчитал, что сохранение доступа к данному твиту, возможно, соответствует интересам общества».

Этот демарш и послужил триггером дальнейшего раскола в руководстве социальных сетей Америки.

Во-первых, сам твит Трампа, стыдливо прикрытый командой Джека Дорси: «Эти молодчики (устраивающие погромы на улицах и грабящие магазины. — С. Г.) позорят память Джорджа Флойда, и я не допущу этого. Только что переговорил с губернатором Тимом Уолцем и сказал, что вооруженные силы в его распоряжении. Если возникнут сложности (у Тим Уолца. — С. Г.) мы возьмем контроль в свои руки, потому что когда начинается мародерство, начинается стрельба. Благодарю вас!»

Что не устроило Twitter в этом твите? Где они усмотрели «прославление насилия»?

Без знания контекста официальный комментарий Twitter выглядит совершенно бредово: «Мы скрыли твит ради предотвращения ситуации, когда другие люди вдохновятся на совершение актов насилия».

Какие «другие люди»? Те, что и без всяких твитов крушат витрины и уничтожают центры американских городов? Вероятно, речь идет о каких-то других «других людях». Вероятно, это полицейские и служащие Национальной гвардии. Однако отношения с президентом у них складываются несколько иначе: органы правопорядка получают приказы от своего начальства, а те — от министра, а министры — от президента. И социальная сеть Twitter здесь не при делах никаким местом.

Смысл демарша Twitter — это пресловутое «прославление насилия», потому что в Правилах социальной сети прописан как запрет положительных (= прославляющих) интерпретаций исторических событий, которые на негласном уровне общественного сознания признаны негативными.

Жители Вашингтона, участвующие в протестах после убийства афроамериканца полицейским, скандируют напротив кортежа Трампа. Фото: Reuters

Речь идет вот о чем. Трамп не сам придумал хлесткую фразу «When the looting starts, the shooting starts», а процитировал Уолтера Хэдли, начальника полиции города Майами. Хэдли произнес свою знаменитую (и очень хорошо знакомую всем американцам!) фразу на пресс-конференции аж в 1967 году. В самый разгар правового беспредела, который учинило во Флориде чернокожее население накануне Рождества.

Хэдли рассказал журналистам на пресс-конференции, что он «отдал распоряжение своим ребятам применять любую силу, в том числе со смертельным исходом, для задержания преступников». При этом акцент делался именно на публичность высказывания: «Я сделал все, чтобы (в черных кварталах. — С. Г.) узнали о моих словах о том, что если опять начнется мародерство, мы начнем стрелять… Таков был мой приказ: не три дня спустя, а сразу, сейчас. Идет война… В прямом смысле слова, без малейших сомнений. Есть только один способ остановить мародеров и поджигателей во время мятежа: сразу стрелять на поражение».

Как можно оценивать сегодня слова Хэдли, повторенные Трампом? Не берусь никого поучать и заниматься нравоучениями, тем более что переубедить никого невозможно, да и не нужно. Единственное, на что мне бы хотелось обратить внимание читателей: оказывается, события мая 2020 года в США отнюдь не уникальны! Оказывается, что и раньше все развивалось по идентичному сценарию: в 1993 году в Калифорнии. В 1967–68 гг. во Флориде. В 80-е по всем штатам.

Везде и всегда одно и то же: полицейские бесчеловечно скручивают чернокожего преступника, в ответ начинают грабить магазины и поджигать машины.

Понять можно и полицейских, и чернокожих: первые совершенно озверели от нескончаемого криминального потока, вторые — не знают, как реагировать на полицейский беспредел иначе как через ограбление магазинов, свои чувства выражать не умеют.

Мы, впрочем, не о Джордже Флойде, Хэдли и Трампе, а о социальных сетях. Вопреки ожиданиям, Марк Цукерберг демарш Джека Дорси не поддержал. По слухам, он выразил «отвращение» по поводу твита Трампа, однако категорически отказался удалять текст, отзеркаленный на странице Facebook: «Наша политика отличается от Twitter. Я глубоко убежден, что Facebook не должен быть арбитром, определяющим истинность всего, что говорят люди онлайн».

Эта мысль так сильно понравилась президенту Трампу, что он сначала твитнул ее у себя в ленте, а затем пообщался с Цукербергом по телефону.

Именно в этот момент и восстали менеджеры Facebook против своего руководителя:

«Бездействие Facebook и отказ удалить пост Трампа, содержащий призыв к насилию, заставляют меня стыдиться, что я здесь работаю», — написала Лорен Тан, программный инженер компании.

«Мы должны прилагать как можно больше усилий как компания и как индустрия в целом к тому, чтобы прикрывать спины наших чернокожих коллег и сограждан и ограждать их от институализированного насилия в обществе и избирательного системного угнетения», — написал Дэвид Гиллис, директор отдела проектирования продуктов Facebook.

Читаю эти упреки и не могу избавиться от мысли, что являюсь свидетелем какой-то гигантской мистификации.

Такое ощущение, что вглядываешься в зазеркалье: как можно бороться за справедливость, затыкая рот оппонентам?!

Как можно возмущаться убийством Джорджа Флойда и при этом не видеть разницы между коленом, прижатым к шее безоружного человека, и резиновой пулей (да пусть и не резиновой, а настоящей!), выпущенной в мародеров, поджигающих машины и грабящих супермаркеты?

Дональд Трамп с библией в руках позирует фотографам. Он перешел площадь напротив Белого дома в окружении телохранителей Секретной службы, чтобы продемонстрировать свое бесстрашие. В городе продолжаются протесты после убийства полицейским афроамерикаца. Фото: Reuters

Самое поразительное, что эту разницу прекрасно понимает брат убитого Джорджа Флойда, который выступил с жестким осуждением действий соплеменников, порочащих своим варварским поведением память жертвы полицейского беспредела (дословно то же самое написал в своем твите и Трамп!), и не понимают менеджеры Facebook.

Душой кривить не стану: испытываю удовлетворение, наблюдая за тем, как стремительно обрушивается ментальная конструкция лжи и двойных стандартов, лежащая в фундаменте политкорректного общественного договора, придуманного в начале 90-х годов правящими элитами для обеспечения своего спокойного существования. Истинную цену этого договора мы видим сегодня на улицах крупных городов Америки.

Особо радует, что кризис леволиберальных ценностей, разрушение которых началось еще в 2015 году, дополнился сегодня и кризисом ценностей традиционных (консервативных), которые на поверку — в моменты социального напряжения и угрозы прямого насилия — оказываются всего лишь фальшивой оберткой давно знакомого мурла расизма, мальтузианства и религиозного изуверства. Такого же лицемерного, с такими же двойными стандартами, что и у сторонников затыкания ртов тех, кто не разделяет морок политкорректного дискурса.

Мораль сюжета, который мы сегодня разобрали, — полное лицемерие всех без исключения участников спектакля:

Либеральный защитник прав и свобод Джек Дорси и его послушная структура Twitter c легкостью затыкают рот тем, кто не разделяет «правильной картины мира», прописанной в корпоративном кодексе, но при этом эластично раздвигает рамки дозволенного для «сильных мира сего», разрешая им нарушать любые правила. Дошло до того, что обещание Трампа прямым текстом показать кузькину мать чернокожим мародерам не удаляют, а оставляют висеть в ленте под стыдливым прикрытием фигового листка с предупреждением о «прославлении насилия».

Либеральный защитник прав и свобод Марк Цукерберг и его послушная структура Facebook, знаменитая не только затыканием ртов неугодным, но и бессовестной работорговлей — продажей на сторону личных данных пользователей, сегодня, напротив, решили поиграть даже не в либертарианство, а в казуистику, делая вид, что пост Трампа не то, что не содержит призыва к агрессии, а, наоборот, выступает против агрессии.

Американский президент, призывающий из противоядерного бункера губернаторов проявить решительность и остановить мародерство на улицах, даже не догадывается (что неудивительно для человека, застывшего в эмоциональном развитии на уровне бойскаута), что каждый его твит и каждый его спич с легкостью поддается психолингвистическому анализу и потому без экивоков демонстрирует колоссальный заряд расовой ненависти, мракобесия и невежества, которыми пропитаны все его суждения как о «дорогих согражданах-афроамериканцах».

В заключение мне бы хотелось присудить приз за последовательность менеджерам Facebook, восставшим против высшего руководства. Эти люди далеки от высокой политики, им непонятны подковерные игры миллиардеров-политиков и миллиардеров-коммерсантов. Они знают только одну дуду, в которую и пытаются честно дудеть, не взирая на лица и обстоятельства.

И в самом деле: если из года в год Facebook затыкал рот всем неугодным, иногда под самыми дикими и надуманными предлогами, с какой стати сегодня социальная сеть должна делать исключение для какого-то там Трампа?! Любой, кто говорит неправильные вещи, обязан молчать!