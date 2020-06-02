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№ 56 от 1 июня 2020Читать номер
Журналисту сожгли автомобиль за репортаж о невыплатах медикам
Публикуем материал «Дождя» в рамках «Синдиката-100»
Телеканал ДОЖДЬНовая газета
Журналисту отомстили бандитскими методами за репортаж о невыплатах коронавирусных надбавок врачам скорой помощи. Главреду телеканала «ТВ ГАЛО» («Воркута ТНТ») Геннадию Князеву неизвестные сожгли автомобиль. Инцидент произошел ночью 1 июня, когда Князев находился в редакции. Злоумышленники заблокировали входную дверь, а затем и подожгли капот машины. В телекомпании отмечают, что автомобиль журналиста восстановлению, вероятно, не подлежит. Ранее неизвестные повредили шины на машине Князева. По данному факту ведется следствие. О произошедшем — в эфире «Дождя»
видео
Видеоверсию сюжета — смотрите на сайте «Дождя»
— Здравствуйте. Насколько для вас стал неожиданностью этот поджог и связан ли он именно с материалом о врачах?
— Как бы я ожидал подобных случаев, думал об этом. Но врачи, одно из следствий, много мне угрожали до этого, и были разные прецеденты. Меня хотели купить, нас хотели, сперва покупали, потом угрожали, ну просто всякие препятствия ставят, чтобы мы не работали, так как у нас контент неординарный, мы показываем правду, которая происходит в нашем регионе, в нашем городе.
— Есть ли предположения у вас, кто мог так вам отомстить и кто был заказчиком? Верите ли, что следствие найдет этих людей?
— Ну, найдет ли, я не знаю, вряд ли. Но так как связались вот вы со мной, и большая общественность поднялась, то думаю, все-таки они будут искать. По видеокамерам видно людей, которые это делали, они были в масках, и
одного человека можно опознать, потому что у него дефект с ногой, он хромает и тянет за собой ногу,
только по этому фактору еще можно. Кто причастен? Я думаю, руководство администрации города нашего, «черные кардиналы», которые политикой здесь управляют, пытаются построить свой совет депутатов и помочь отмыванию денег.
— Знают ли врачи, герои вашего сюжета, о случившемся? И не боятся ли они за себя?
— Они сегодня сделали такой сюжет, что приписали это, поджог машины, именно тому сюжету, который мы сделали о врачах, о невыплатах им денег. И они, да, приписывают, что мне сожгли машину из-за них, и они теперь боятся за свои жизни, боятся об этом говорить.
— Благодарю вас за этот рассказ. Надеюсь, что действительно будут найдены виновники.
справка
Синдикат-100 — это
объединение федеральных и региональных СМИ России, главной целью которого является независимое освещение проблем страны и одновременная публикация материалов на острые общественно значимые темы.