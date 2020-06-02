Сирия — утром, деньги — вечером

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд рассматривает дело о взятках, которые военные платили за возможность поехать в командировку в Сирию. Суммы варьировались, по данным следствия, от 15 тысяч рублей с рядовых и сержантов до 60 тысяч с офицеров.

Получателей денег, по данным следствия, было двое. Они составляли списки военных на отправку в Сирию и брали деньги с тех, кто хотел в эти списки попасть. В общей сложности они, по данным следствия, получили 340 тысяч рублей.

Один из коммерсантов, капитан 3-го ранга Антон Даниловский, вскоре после возбуждения уголовного дела о взятке пошел на сделку со следствием, дело в отношении него было выделено в отдельное производство, он осужден еще в декабре прошлого года.

Второй, майор Николай Заикин, вину не признает и утверждает, что Даниловский его оговорил. И по делу Заикина процесс сильно затянулся.

В апреле началась пандемия, обвиняемого не могли доставить из СИЗО, но и до этого, с декабря по март, заседания постоянно откладывались. Как сказано на сайте суда — по «другим основаниям». Слушания и теперь раз в неделю назначаются — и снова откладываются, следующая попытка назначена на 5 июня.

Фабулу этого дела, известную из приговора Даниловскому, можно было бы назвать банальной, как большинство дел о взятках, если бы речь не шла о вполне реальной войне.

Но тут выясняется: молодые люди настолько сильно хотели на войну, что готовы были за это платить.

В деле фигурируют пять взяткодателей, которых обвиняемые находили без особого труда, с помощью телефонных звонков. Видимо, военные рассчитывали окупить взятки потом, за счет командировочных выплат (до 300 тысяч рублей), наградных и будущего статуса участника боевых действий. Что они думали о реальных боевых действиях, о реальной войне в Сирии — об этом в деле нет ни слова.

Как следует из материалов дела, в начале 2018 года в Сирии потребовались специалисты по автобронетанковой службе. Замкомандира войсковой части № 03216 (войска ПВО) поручил начальнику автомобильной службы майору Заикину отобрать «достойных военнослужащих» и внести их в списки «подлежащих направлению в служебную командировку в Сирийскую Арабскую Республику».

Российская военная техника неподалеку от города Дума, Сирия. Апрель 2018 года. Фото: Reuters

Такое же задание получил от начальника автобронетанковой службы Западного военного округа капитан 3-го ранга Антон Даниловский в войсковой части 11000. И офицеры организовали свой маленький гешефт: Заикин, по версии следствия, отыскивал кандидатов и вел переговоры о деньгах, а Даниловский утверждал у вышестоящего начальства списки с нужными фамилиями.

Друг с другом и с клиентурой они общались с помощью мессенджеров «с целью избежать уголовного преследования (конспирации)», как сказано в деле.

Одним из тех, кто очень хотел в Сирию, был ефрейтор Алексей Трофимов. В марте 2018 года Заикин предложил ему «содействие в направлении в указанную командировку» в обмен на 60 тысяч рублей. Трофимов думал «две-три недели», а потом выдвинул условие: сначала — Сирия, а по возвращении — деньги.

Заикин передал это Даниловскому, и тот включил ефрейтора в список. Трофимов благополучно отбыл в Сирию. Вернулся он оттуда 21 ноября 2018 года, а уже 22-го числа Заикин позвонил ему и напомнил о долге. Трофимов передал деньги супруге майора через сослуживца.

Другим кандидатом на попадание в списки был Саидазиз Камалов. Ему Заикин в марте 2018-го позвонил по телефону, назвал сумму — 30 тысяч рублей. 29 марта Камалов перечислил деньги на карточку Заикина, а тот сразу перевел половину, 15 тысяч рублей, Даниловскому. Но история с командировкой Камалова затянулась сначала до октября, потом — до января 2019-го.

Даниловский честно, как и обещал, дважды вносил его в списки, но в Сирию Камалов так и не попал.

Кто еще из несостоявшихся или состоявшихся командированных был обижен настолько, что заявил на офицеров в военное следствие, неизвестно. Но 301-й военный следственный отдел СК по ЗВО привлек и получателей взяток, и взяткодателей.

В отношении Трофимова и Камалова в сентябре 2019 года дела были прекращены. Постановления, вынесенные разными судьями Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда с интервалом в 10 дней, совпадают так, будто их создавали с помощью команд copy и paste, различаются только фамилии подсудимых и количество у них малолетних детей. А истории коммерсантов, капитана 3-го ранга и майора, стали развиваться очень по-разному.

Формально Даниловский старше Заикина по должности. Но он сообщил следствию, что именно Заикин вовлек его в преступление, возглавил их преступную группу, «взял на себя основную роль по организации поиска кандидатов и по достижению с ними договоренности о получении от них взяток», а ему, Даниловскосму, «отвел роль исполнителя».

Из полученных 340 тысяч этот «младший партнер» признал чуть меньше половины — 160 тысяч.

Чистосердечные показания о своей скромной «роли исполнителя» и о преступных действиях Заикина Даниловский дал в рамках сделки со следствием, и судили его в особом порядке, то есть без исследования доказательств, на основании признания обвиняемого.

В декабре прошлого года суд вынес приговор за одно заседание, длившееся 4 часа. Такой порядок предполагает наказание ниже низшего предела. И Даниловский получил 2 года колонии строгого режима с лишением воинского звания и запретом на дальнейшую службу.

Сотрудник российской военной полиции во время прохода колонны представителей ООН к подножию Голанских высот через территорию Сирии. Фото: Андрей Грязнов / ТАСС

Поскольку ему предстоит возместить ущерб, суд наложил арест на его земельный участок. Видимо, Даниловский рассчитывал на какое-то другое «ниже низшего», потому что защита попробовала оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила его в силе.

В биографии Даниловского, а может, его полного тезки и коллеги с совпадающими званием, специальностью, датой и местом рождения, есть обстоятельства, из-за которых трудно понять, как этот предприимчивый человек вообще до сих пор мог оставаться в армии.

Антон Даниловский — украинец, он родился в Киеве и жил там до призыва в Вооруженные силы. В украинские, подчеркнем, Вооруженные силы, где он остался служить и дал, надо понимать, воинскую присягу. К весне 2014 года Даниловский дослужился до звания капитана 3-го ранга.

Как говорят источники «Новой», в Севастополе в войсковой части № А-0702 Даниловский руководил командой транспортных средств в отряде борьбы с подводными диверсантами. В марте 2014-го, с началом «крымской весны», он не явился к месту сбора своего подразделения, а перешел на службу в Российскую армию, где и оставался до прошлого года.

В феврале 2017 года Даниловский снова оказался в Севастополе, он приехал туда в отпуск. Знакомый, некто Колесников, пожаловался ему: мол, хорошие люди никак не могут получить водительские права. Кто-то отучился в автошколе еще в 2014-м, но боится сдавать экзамен, у кого-то проблема с документами, кому-то нужны сразу три категории.

Таких бедолаг, готовых заплатить за права, нашлось четверо. Даниловский предложил «решить в органах ГИБДД… вопрос о получении гражданами водительских удостоверений без их участия за вознаграждение». Это цитата из приговора Севастопольского гарнизонного военного суда.

Вознаграждение-то ему передали, но прав никто так и не получил.

Суд отдельно отметил, что это и невозможно было без личного присутствия кандидатов, потому что их надо было элементарно сфотографировать на права в отделе ГИБДД.

Тогда Даниловский сразу же признал вину, раскаялся, попросил у потерпевших прощения и всем вернул деньги. К тому же командование характеризовало его «исключительно с положительной стороны». Суд признал его виновным в мошенничестве, но с учетом смягчающих обстоятельств ограничился наказанием в виде штрафа. И офицер остался на службе в прежнем звании.

Приговор по делу о мошенничестве был вынесен в Севастополе в марте 2019 года. К этому времени Даниловский, как мы теперь знаем, уже в компании с Заикиным насобирал денег за «сирийские списки». Теперь он осужден, а его предполагаемый подельник полгода ждет в СИЗО, чтобы суд хотя бы начался.