Картонный Азар тоже задержан

Сегодня Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на арест спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара до 5 июня. В это время журналист сидит в спецприемнике, где отбывает назначенные Тверским судом 15 суток ареста за одиночный пикет, не требующий никакого согласования. С 28 мая у здания московского МВД на Петровке, 38 не прекращаются пикеты – журналистов, мундепов, активистов – в поддержку Азара и других политзаключенных.

свободу илье азару Петиция с требованием освободить спецкора «Новой» и всех задержанных за одиночные пикеты

Задержания начались ровно в шесть. Полиция любезно дает протестующим постоять в пикете и ответить на вопросы журналистов, а уже потом подходит. Первый пикетчик, «неравнодушный гражданин» Владимир стоит у здания на Петровке, 38 сразу с двумя плакатами: «Немая полиция — не моя полиция» и «Свободу Владимиру Воронцову».

Все началось с Воронцова, «омбудсмена полиции». Он стал фигурантом двух уголовных дел — о вымогательстве у сотрудника полиции 300 тысяч рублей и об изготовлении порнографических материалов группой лиц. За него в одиночный пикет к зданию МВД вышел активист Виктор Немытов и получил 15 суток административного ареста. Азар вышел за них обоих — Воронцова и Немытова — и получил свои 15 суток. Волна солидарности передалась по цепочке: теперь выходят за Азара и за всех остальных узников совести.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

К пикетчику Владимиру подходит старший лейтенант полиции, отдает честь, представляется. Интересуется у него: знает ли он, что нарушает указ мэра Москвы от 25 марта 2020 года. «Будьте добры, пройдемте с нами, — учтиво предлагает полицейский. — Вы согласны с нами пройти? Не согласны. Вы противоречите законным требованиям сотрудника полиции. Пройдемте, пожалуйста», — увещевает он.

Так будет с каждым новым протестующим: полицейские, завидев плакат напротив главного входа, целой группой будут подходить к пикетчику и вежливо предлагать добровольно проследовать к автозаку.

Следующий пикет тоже двойной: в одной руке у мужчины плакат «Свободу Илье Азару», в другой — российская Конституция (сегодня стало известно, что «общероссийское голосование» по поправкам в Конституцию, проведут ровно через месяц, первого июля).

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

— Уважаемый гражданин, вы нарушаете указ мэра № 12… — начинает полицейский.

— Указ мэра не может противоречить Конституции, — препирается активист. От задержания это его не спасает.

Чтобы подобраться к пикетчику, полицейским каждый раз нужно продираться сквозь толпу окружающих его журналистов. Правоохранители просят их держать дистанцию друг от друга в полтора-два метра. При этом, чтобы задержать одного активиста, нужно сразу несколько сотрудников, и сказать, что они соблюдают дистанцию, трудно.

«Уважаемые граждане! Соблюдаем социальную дистанцию. Масочки, перчаточки надеваем», — призывает полицейский сквозь мегафон.

Сам он, курсируя между протестующими и прессой, вплотную приближается к ним. Люди недоумевают: «Но ведь вы сами нарушаете дистанцию!».

«Нет, это вы нарушаете», — возражают им.

В масках здесь почти все, но протестующие используют их не только по прямому предназначению. Чистая маска, решили активисты, — это еще одна платформа для выражения своего несогласия. И прямо на масках стали требовать свободу Илье Азару. За такое, кстати, никто не задерживает, во всяком случае, пока.

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Зато с плакатами принимают бывшего фигуранта «московского дела» Влада Барабанова, Татьяну Усманову из «Открытой России», даже депутата Мосгордумы и главу фракции «Яблоко» Максима Круглова — несмотря на его депутатскую неприкосновенность. Его и ведущего телеграм-канала Avtozak Live, продержав недолго в автозаке, отпустят — как депутата и представителя прессы. Остальных семерых задержанных отвезут в ОВД «Пресненский».

Фото: Светлана Виданова / «Новая»

В пикет встала даже картонная фигура Ильи Азара, которую принес активист. «Скажите, почему вы здесь? — обращается к нему журналист. — Молчит».

Картонный Азар. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

Его, правда, быстро задержали: даже в таком виде он представляет опасность для общества.

Применение сотрудниками полиции действий к картонному Азару. Фото: Светалан Виданова / «Новая»

Окончательное задержание картонного Азара. Фото: Светалана Виданова / «Новая»

— Сегодня заседание по Илье Азару было отложено вопреки всем законам, это вам подтвердят любые юристы, любые адвокаты, — говорит координатор юридической помощи ОВД-Инфо Алла Фролова. — Поданная по административному аресту апелляция рассматривается в течение с-у-т-о-к! Они, видимо, хотят, чтобы Азар девять суток отсидел, а в пятницу они нам сделают подарок. Поэтому свободу Азару, — горячится правозащитница, разворачивая плакат.

Алла Фролова. Фото: Светалана Виданова / «Новая»

Она единственная, кого не взяли, несмотря на плакат в руках. Журналисты смеются, что авторитета Фроловой боятся даже полицейские.

Есть ощущение, что не задерживают и тех, кто проявляет смекалку. На пикетное место спиной ко всем встает интересно одетая женщина. Москвичка Екатерина Алексеевна в рваных джинсах, розовой кожанке и с лавандовым в цветочек платком на голове показывает всем приклеенный к спине цифровой пропуск. Распечатанный QR-код проверяет полиция и остается довольна. «Цель поездки — свобода Азару», — поясняет она.

Фото: Светалана Виданова / «Новая»

Перформанс на этом не заканчивается. Женщина начинает прогуливаться вдоль здания туда-обратно:

«У нас же концлагерь — вот и гуляю».

А потом раздает всем желающим маски — обычно она это делает у метро.

Мундеп Войковского района Вадим Атаулин продолжает креативный протест. Он выходит с желтым шариком. На нем — надпись «отпускай Азара!». «Он символизирует, что его должны отпустить — шар и Азара», — говорит депутат, отпуская шар в небо.

Вадим Атаулин. Фото: Светалана Виданова / «Новая»

Еще один способ не оказаться в автозаке — встать в пикет с телефоном. Активистка проекта «Арестанты 212» Мария Черных показывает на экране четыре строчки: «Мирный пикет не преступление, соблюдаю дистанцию».

Фото: Светалана Виданова / «Новая»

Пока журналисты и активисты пьют кофе из «Макдональдса», заказанный кем-то неизвестным, полицейские повторяют мантру, заменившую на время эпидемии вечную формулу «уважаемые граждане, ваша акция не согласована»: «Уважаемые граждане, соблюдайте социальную дистанцию».