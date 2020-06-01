Во времена пандемии уклад нашей жизни изменился. Дети на карантине по-своему осмысляют происходящее, у них есть свои теории и объяснения всем тем событиям, которые привели нас к тому, что имеем. А у некоторых из них — даже теории о том, как устроен вирус изнутри и откуда он появился. Кто знает, может быть, кто-то из них окажется прав — время покажет! Фотограф Сергей Строителев попросил детей нарисовать коронавирус, рассказать, что это и как они к нему относятся.

Фото: Сергей Строителев

Аня, 9 лет

— Я боюсь коронавируса, но уже меньше, так как я болела, у меня была температура 40 две недели.

Это ангел, и он верит, что все поправятся. А мальчик — это коронавирус, его не отпускают к ангелу злые помощники. Он сам болеет, и поэтому тоже стал злым. У него на голове два самых злых помощника. Сам он инопланетянин, прилетел с другой планеты под названием Вирус и спрятался между людей.

Сейчас нельзя ждать — так как злые помощники множатся, надо не ждать, а верить, что все пройдет, и тогда их утягивает в космос. Когда все злые помощники исчезнут, они с ангелом улетят на планету Вирус и переименуют ее в планету Победа. Ангел очень просит мальчика стать хорошим и протягивает ему руку. Ангел поможет мальчику улететь с помощью сердец — это добрый ангел.

Фото: Сергей Строителев

Костя, 7 лет

— Коронавирус — это болезнь, он выдуман, чтобы люди сидели дома. Зачем-то это делается, но я не знаю зачем. Люди все пожирали и пожирали животных, и он выдумался. Тигров, зайцев и всех остальных, и всякие грибы. Если вирус есть, то он опасный, но не опасней, чем чума.

Коронавирус — сине-оранжевый, потому что такого цвета бактерии, которые окружают нас повсюду. Вирус — круглый, кружок — это контейнер для его злого вещества. А еще он похож на глаз.

Красные линии — это природные малюсенькие проводки, по которым поступает энергия. По центру контейнера — ядро — это его главный элемент.

Я боюсь вируса, но не только его. Еще я боюсь красных и желтых муравьев, они сильно кусаются. Думаю, он будет долго и улетит через миллионы лет.

Ладно, я пошел играть в «Майнкрафт», пока бабушка меня не поймала.

Фото: Сергей Строителев

Леон, 4 года

— Это мама, папа и братик. Мама с красными глазами, потому что она не спит. Они пошли к большому вирусу, который вылез из мусора. Они хотели увидеть шоу, оно было впереди. Они потеряли дорогу, и братик догадался. Вирус стал расти и не оставил им места. Все стало зеленое из-за этого вируса. Они хотели его побороть огненным шокером, прожечь его. В итоге у них получилось его побороть всей семьей. Когда они победили, луна окрасилась обратно в синий цвет, и все стало хорошо. Но вирус сказал: «Я вернусь и победю тебя».

Люди, жители, они погибли все, ни одного не выжило. Меня там не было. Только жители той страны погибли. В моей стране тоже все погибли, остался только я, мама, папа, брат Тимофей и Даша. Мы вышли на улицу, но все люди погибли. Больше не вернутся к жизни, к сожалению. Но потом вышел доктор, он выжил, сначала полечил всех в больнице, а потом всех воскресил. Я не помню, как его в фильме звать, но я запомнил его.

Я вспомнил, его зовут Андрей! Он всех полечил, и только запах от коронавируса остался, он пахнет ядом.

Фото: Сергей Строителев

Соня, 7 лет

— Коронавирус — это такая штука, когда нужно ходить в масках и мыть руки. Их надевают, чтобы не заболеть.

Коронавирус так называется, потому что у него есть забинджульки в форме короны. Он зеленый, но еще бывает синий и серо-буро-малиновый.

Я тебе его не могу показать, но я видела на картинке, мне бабуля показывала, она мне вообще много чего рассказывала про коронавирус. Китайцы скушали мышку, и так родился коронавирус. Очень жалко мне мышку и всех других животных. Теперь коронавирус перелетает туда-сюда. Я теперь стараюсь всем говорить, что нужно сидеть дома, так как вирус сильный и с ним нельзя бороться. И летом тоже надо сидеть дома. Я очень люблю гулять, но боюсь коронавируса, ос и мух. Если коронавирус сядет на муху, то это будет монстр. Это вирус очень опасен для всех — кроликов, собак и человека.

Фото: Сергей Строителев

Нина, 5,5 лет

— Карантин. Мы сейчас дома сидим, у нас есть балкон. Я только что прыгала на батуте. Уже надоело все немножко. Коронавирусы — красные, они такого цвета, потому что они бактерии. Они заражают на улице людей, поэтому у них такие злые личики. Человек на рисунке играет за Карантин, его зовут Карантин. Он пришел из Китая. Он там зародился, потому что кто-то не мыл руки. Сначала был маленький, а потом вырос.

У него внутри много маленьких коронавирусов, он размножается. Он следит за порядком и смотрит, чтобы маленькие коронавирусы летали вездею.

Синие защитные клетки борются с коронавирусом и очень стараются. Еще я нарисовала портрет довольного коронавируса и злого. Он злится, когда на него капают средством от простуды. В Москве сейчас много коронавирусов — от миллиона до тысячи. Я его очень боюсь — от него сложно дышать.

Фото: Сергей Строителев

Ева, 12 лет

— Я читала статьи еще до того, как вирус добрался в Россию, когда еще был в Китае. Так что я думаю, что это все летучая мышь, и родители считают так же, поэтому такой рисунок. Я их очень люблю рисовать к тому же. Но, если вдуматься, я не исключаю, что тут может быть какой-то заговор или что-то еще, о чем мы не знаем. Я решила — меня можно где-то по центру поставить между теми, кто верит, что вирус из природы, и теми, кто думает про заговор. Вообще, сначала я слепила хлебный коронавирус, но его сожрал мой брат. Таким образом, он его победил, поглотив его — показал, что он его сильнее. У меня старший брат, и я его уже хочу вызвать на рукопашную схватку за это.

Сама я вируса не боюсь, для меня это норм, а вот для моих родителей нет — у папы проблема с легким, поэтому я сижу дома на изоляции. Иногда выхожу в лес, он у нас рядом с домом и гуляю, там моя подруга лиса, с которой я общаюсь.

Дальше, мне кажется, будет очень весело. Роботы захватят нашу планету или прилетят инопланетяне, коронавирус — это только начало.

Сложно предсказать точно, что будет.

Фото: Сергей Строителев

Егор, 6 лет

— Дела очень хорошо, сосиска очень вкусная.

Коронавирус от шипастой улитки — от нее остался след, и это и есть коронавирус. След от кальмара — тоже вирус, микроб. Это попало человеку в глаз, стало очень плохо и пришлось ехать в больницу. Все случилось в парке, и улитка, и кальмар были больны и заразили человека. Улитка и кальмар приползли из Китая.

Я сам не боюсь коронавируса, так как ношу маску и не беру улитку и кальмара.

Фото: Сергей Строителев

Марианна, 4 года

Коронавирус — это когда болеешь, когда от кого-то заразился, не знаешь как. К лицу нельзя его прижимать.

Я не люблю рисовать, но дела у меня хорошо, ко мне приходит Саша. Это дом коронавируса я всякие циферки. 3 и 2 означает, что к бабушке нельзя. Коронавирусу нужен дом, чтобы там ходить. Тут еще эскимо и человек Лена — няня, я очень люблю Лену.

Коронавирус любит мороженное. Цифра 1 означает, что коронавирус может обленивить.

Сам он большой, сидит там в своем доме. Он желтый, или белый, или даже зеленый. Я думаю, он из Австрии, мы там были. В доме у коронавируса есть много масок, компьютеры, чтобы все записывать, и самолеты, чтобы летать туда-сюда по небу.

Коронавируса я не боюсь. Зачем его бояться, если я уже взрослая? Вот еще нарисую циферку 5 — это значит, что коронавирус закончился, и можно ехать к бабушке.

Фото: Сергей Строителев

Вера, 3 года

— Это все коронавирусы летают на рисунке. Это я, папа, мама, а вот две бабушки и еще один людь. Это все имена коронавирусов. А еще тут мыло и водичка — они побеждают коронавирус. Чтобы победить коронавирус, еще можно помыть головку.

Коронавирус зеленый, потому что мама так думала, я думала, что он розовый. Но получилось, что он зеленый, как мочалка. Раньше микробов не было, их придумали и решили назвать коронавирус.

Микробы — это такие маленькие монстры, они опасные, но есть один полезный микроб — его зовут Вася, и он живет в кефире.

Их придумали в Индии, долго сидели и придумали. Коронавирусы ходят на маленьких ножечках, и их можно увидеть под микроскопом. Коронавирус увидел, что у нас карантин, обрадовался и сразу же побежал к нам из Индии.

Я не боюсь коронавируса, я смелая девочка. Боюсь только, когда мама кричит, и темноты.

Фото: Сергей Строителев

Дима, 10 лет

— Я нарисовал мысли ковида. То, что он там себе думает.

Самая главная его мысль — я самый смертельный и опасный вирус.

Он очень хочет, чтобы так было.

Вирус естественного происхождения. Его сначала подцепили животные, а потом передали человеку. Я думаю, что вирус будет среди людей до нового года, все разрушится — работа, развлечения. Думаю, что в коронавирусе есть заряды, я их вон там сверху нарисовал в виде крестиков. У данного вируса осталось 4 заряда — он может заразить 4 человека, он их заразит и станет слабым. Он как мина — оружие.

Иллюстрации: Портреты через Skype / Сергей Строителев